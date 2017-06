Meersburg Meersburger Weinfest: Aus dem Brunnen fließt Müller-Thurgau statt Wasser

Die Vorbereitungen auf das Winzerfest am Wochenende laufen. Noch fließt aus dem Unterstadtbrunnen Wasser, am 2. und 3. Juli wird es Müller-Thurgau sein.

Der Unterstadtbrunnen in Meersburg steht zwar an einem exponierten Platz und ist kaum zu übersehen, doch er ist 363 Tage im Jahr eher eine Staffage einer Bilderbuch-Fachwerkhaus-Kulisse. Zwei Tage im Jahr spielt er allerdings die Hauptrolle. Beim Winzerfest verwandelt er sich Weinbrunnen, aus dem der heimische Wein ausgeschenkt wird. Dann fließt aus ihm der kostbare Tropfen anstatt Wasser.

Doch wie kommt der Wein in den Brunnen? Dieses Geheimnis zu lüften ist schwer, denn die Verantwortlichen halten sich diesbezüglich bedeckt. "Ich möchte nur so viel verraten, dass der Wein ein Müller-Thurgau ist und aus unseren Fässern kommt", sagt Kellermeister Valentin Wagner vom Winzerverein Meersburg. "Und die Installation des Weinbrunnens nimmt die freiwillige Feuerwehr vor." Am Freitagnachmittag wird damit begonnen, die letzten Handgriffe werden dann kurz vor der Eröffnung am Samstag getätigt.

Der Unterstadtbrunnen verwandelt sich in dieser Zeit in einen wahren Weinbrunnen. Auf den Brunnen wird eine Krone mit dem Schriftzug „Weinbrunnen“ aufgesetzt. Außerdem wird eine komplette Schankanlage im Brunnen installiert und eine Theke darin aufgebaut. Während des Winzerfestes werden zwei Mitarbeiter den Ausschank übernehmen. Und aus dem Brunnen fließt dann eben kein Wasser, sondern spritziger Müller-Thurgau.

„Wir haben alleine für den Brunnen mehrere Hundert Liter bereitgestellt“, sagt Kellermeister Valentin Wagner. „Insgesamt haben wir aber mehr als eintausend Liter und mehr als zehn verschiedene Sorten Wein vorbereitet.“ Es wird natürlich den Müller-Thurgau, aber auch von Secco über Bacchus bis zum Spätburgunder für jeden Geschmack etwas geben.

Dieses Schauspiel kann zwei Tage lang begutachtet und probiert werden. Am kommenden Samstag, 1. Juli, wird um 13 Uhr das 33. Winzerfest eröffnet. Mit dabei sein wird der neue Bürgermeister Robert Scherer, die erst am vergangenen Freitag gewählte neue Badische Weinprinzessin Katharina Kammerer aus Stetten und Winzerverein-Geschäftsführer Martin Frank.

Natürlich darf das Kulinarische auch nicht fehlen. Hier zeichnen sich vor allem der Fanfarenzug und die Stadtkapelle verantwortlich, die zusammen mit der Stadt die Infrastruktur des Winzerfestes aufbauen. Aber auch musikalisch wird an den beiden Tagen einiges geboten.

Wer sich nicht nur interessiert, wie der Wein in den Brunnen kommt, sondern auch noch wissen möchte, wie aus den Trauben Wein entsteht, der kann an den stündlichen Kellerführungen teilnehmen. „Wir zeigen einerseits unseren Weinkeller und erklären den Weg von der Anlieferung der Trauben bis zur Flaschenabfüllung“, sagt Valentin Wagner. „Zum Abschluss gibt es auch noch ein Gläschen Wein.“

Das Programm

Samstag, 1. Juli

13 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Robert Scherer, die neue Badische Weinprinzessin Katharina Kammerer und Geschäftsführer Martin Frank

13 Uhr: Musikverein Ittendorf

15 Uhr: Musikverein Nußdorf

17 Uhr: Musikverein Kluftern

20 Uhr: Tanzband Duo Popcorn

Sonntag, 2.Juli

11 Uhr: Begrüßung durch die Badische Weinkönigin Magdalena Malin

11 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Meersburg

13.30 Uhr: Auftritt des Musikvereins Daisendorf/Stetten

17 Uhr: Musikverein Baindt

An beiden Tagen gibt es jeweils einen Tag des offenen Kellers mit stündlichen Kellerführungen, die am Samstag um 13.30 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr beginnen.

