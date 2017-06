Meersburg Meersburger Trachten feiern 90. Geburtstag

90 Jahre besteht die Trachtengruppe Meersburg mittlerweile. Das wurde am Sonntag gebührend gefeiert. Von Stadtpfarrer Matthias Schneider gab es ein besonderes Geschenk.

Bei strahlendem Wetter hat die Trachtengruppe Meersburg am Sonntag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Der Tag begann mit einem Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche. Stadtpfarrer Matthias Schneider gratulierte den Trachten mit einem besonderen Geschenk: Er überreichte ihnen symbolisch eine Figur für die Barockkrippe aus der Unterstadtkapelle, die noch in eine Mini-Ausgabe der Tracht gewandet werden soll. Nach einem Mittagessen feierten die Trachten auf der Meersburg weiter. Dort präsentierten die Autoren Margret Meier und Peter Schmidt das Buch, das sie zum 90-jährigen Bestehen der Trachtengruppe verfassten. Den Titel ziert ein Gemälde, das Notburga Eberle, erst "Hecht"-, dann "Bären"-Wirtin", um 1830 in Tracht zeigt. Bei ihren Nachforschungen stießen die Autoren auch auf eine alte Silberhaube aus dem Nachlass der Laßberg-Zwillinge Hildegard und Hildegund. (flo) Bild: Sylvia Floetemeyer