Meersburg Meersburger Tennisclub feiert 60-Jähriges

Der Meersburger Tennisclub ist mit Mitgliedern und Gästen in die Saison gestartet.

Einen Besucherrekord vermeldet der Meersburger Tennisclub von seiner Saisoneröffnung. Mehr als 50 Mitglieder und Gäste waren dem Aufruf des Vorstandsteams gefolgt. Sie lauschten den Grußworten von Präsident Peter Köstlinger und Bürgermeister Robert Scherer. Zweiterer versprach seitens der Stadt, allgemein offene Ohren für die Vereine zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Peter Köstlinger ehrte zwei Mitglieder. Sigrid Müller ist mit 88 Jahren das älteste aktive Mitglied im Verein. Geehrt wurde zudem Dieter Köstlinger, der mit zehn Jahren als ältester Sohn des Clubgründers Franz Köstlinger in den Verein eintrat und somit das am längsten eingeschriebene aktive Mitglied ist.

Intensiv vorgestellt wurden die drei neuen Vorstandsmitglieder Petra Blankenhagen (Schriftführerin), Marco John (Jugendwart) und Klaus Loeck (Platzreferent). Loeck, die Vereinsmitglieder und eine Firma aus dem Allgäu hatten viele Arbeitsstunden in die Instandsetzung der Spielfelder investiert. Der Verein feiert am Samstag, 29. April, ab 13 Uhr sein 60-jähriges Bestehen.