Meersburg Meersburger Spielplätzen fehlt der Pfiff

Meersburg wählt: Simone Roth wünscht sich attraktive Angebote für Familien und einen ganzjährig verkehrenden Stadtbus.

Meersburg (mkl) Simone Roth, Vorstandsmitglied des Familientreffs Meersburg, erhofft sich für den Verein weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dem künftigen Bürgermeister. "Wenn alles so bliebe wie bisher, wären wir rundum zufrieden", sagt Roth, die sich besonders darüber freut, dass der Familientreff die Räume in der oberen Etage des Krippenhauses sowie die Sommertalhalle fürs Eltern-Kind-Turnen kostenlos nutzen darf. Dieses Entgegenkommen sowie die finanzielle Unterstützung der Stadt ermöglichen dem Verein, das städtische Betreuungsangebot um eine flexible Betreuungsgruppe für Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren, die der Familientreff an vier Vormittagen in der Woche anbietet, zu erweitern.

Als Mutter eines einjährigen und eines vierjährigen Kindes wünscht sich Roth einen Bürgermeister, der Meersburg attraktiv für Familien gestaltet. Dabei denkt sie an ein flächendeckendes Betreuungsangebot für Kinder jeglicher Altersgruppe mit flexiblen Zeiten und einem guten Betreuungsschlüssel sowie an eine familiengerechte Stadtplanung, die auch die Neugestaltung der Meersburger Spielplätze einbezieht. "Der Spielplatz hinter der Polizeiwache ist für Kinder langweilig: Es gibt eine Schaukel, ein Kletternetz, zwei Rutschen und einen Sandkasten – relativ fantasielos", lautet Roths knappes Urteil. "Seit Jahren wird über einen zeitgemäßen Umbau der Spielplätze diskutiert – passiert ist bisher nichts. Was in Meersburg fehlt, ist ein richtiger Abenteuerspielplatz. Und unten am See wäre ein Wasserspielplatz attraktiv", spinnt sie den Faden gleich weiter. "Gemeinsam mit dem Familientreff und dem Verschönerungsverein ließe sich das doch vielleicht realisieren."

Weitere Wünsche Roths an den künftigen Amtsinhaber wären mehr Wohnraum für die Bürger und im Verhältnis weniger Ferienwohnungen sowie ein ganzjährig verkehrender Stadtbus, sodass man mit Kindern auch im Winter an den See hinunter könnte. Der steile Rückweg, so Roth, ist nämlich mit Kindern kaum machbar, sei es mit Kinderwagen, Roller oder Fahrrad. "Ans selber hochlaufen ist bei kleinen Kindern schon gleich gar nicht zu denken", weiß die junge Mutter aus Erfahrung. Dies wäre bestimmt auch für ältere Menschen wichtig, ist sich Roth sicher.

Am Sonntag, 22. Januar, wählt Meersburg einen neuen Bürgermeister. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, ist dieser für den 5. Februar angesetzt. Wir lassen bis dahin Meersburger zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.