Meersburg Meersburger Sommerakademie: Serenade mit Tuba

Das Serenadenkonzert der Meersburger Sommerakademie besticht durch viel Abwechslung und einen Ritt durch die Jahrhunderte.

Meersburg (cor) Sie sitzt bescheiden hinter den anderen Spielern, aber ihr Klang nimmt es mit einem ganzen Streichorchester auf: Die Tuba zeigt in Mihai Luigi Corodans Armen, dass sie nicht nur behäbig Ton und Takt angeben, sondern auch singen und tanzen kann. Satt und dunkel tönt sie, freundlich strahlend antworten die Streicher.

Im Konzert für Tuba und Streichorchester von Jan Koetsier sind Orchester und Soloinstrument gleichberechtigt und eng miteinander verschränkt. Die dörfliche Blasmusik seiner niederländischen Heimat und Strawinskis Feuervogel nannte Koetsier als wesentliche Einflüsse auf sein kompositorisches Schaffen. Beides ist zu hören in diesem Konzert: eigenwillige, dabei eingängige Melodien und gewagte Rhythmen, Temperament und Humor. So heißt der letzte Satz "Rondo bavarese" und klingt wie eine Kapelle beim Proben mit steigendem Alkoholpegel, das aber auf hohem Niveau. Mal toben die Streicher unabhängig voneinander durch die Gegend, dann übt sich die Tuba in endlosen Skalen.

In der Seminarkapelle des Droste-Hülshoff-Gymnasiums präsentieren die Ensembles der Meersburger Sommerakademie ein abwechslungsreichen Programm. Von jugendlichem Übermut und Schwärmerei erzählt die Streichersinfonie des erst 14-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy. Aus sanft schwermütigem Beginn hebt sich ein beschwingter Notenreigen voll Charme und spielerischem Glanz. Dietrich Schöller-Manno scheint immer gleichzeitig bei allen seinen Musikern zu sein, die Musiker reagieren auf sein aufmerksames Dirigat mit Präzsision und Spielfreude.

Elegant und luftig folgt das Holzbläserensemble mit einer kleinen Sinfonie von Charles Gounod. Gegründet vom stets präsenten Kontrabass darf jedes Instrument seine Farben ausleben: Hell leuchtet die Flöte vor allem in den langen Bögen des Andantes. Biegsam gesanglich antworten Oboen oder dunkel abgeschattet die Fagotte, weich setzten die Klarinetten ihre musikalischen Argumente dagegen. Die Hörner blasen wie zur Jagd und leiten eine filigrane Zeichnung von Licht und Schatten ein, wie unter einem Blätterdach.

Zweichörig lässt Leiter Ehrhard Wetz seine Blechbläser auftreten – eine Hommage auch an die venezianischen Meister der Renaissance. In Rognonis Taeggios "Canzona La Porta" geben sie sich von ihrer sanften Seite. Die "Sonata Pian e Forte" von Giovanni Taeggio ist in der Musikgeschichte das erste Stück, das den Musikern die Lautstärke für ihre Noten mit notierte. Geschrieben für Aufführungen im Markusdom und wahrscheinlich auf seinen verschiedenen Emporen uraufgeführt, führt es die Instrumente auf getragenen Linien durch laute und leise Passagen – bei Blechbläsern in einer Kirche bleibt das piano naturgemäß relativ. Einen humoristischen Schlusspunkt setzen sie mit Aidan Masseys "Soap Remix": In kürzester Zeit fegen sie vom sentimentalen Beginn durch Jazz, Moderne, Tango und Flamenco und enden mit einer kleinen frechen Fuge.