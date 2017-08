Friedrichshafen Meersburger Sommerakademie: Mozart trifft Fanny

Beim ersten Konzert der Sommerakademie Meersburg musizieren die Dozenten. Auf dem Programm steht neben Mozart und Haydn ein Streichquartett von Fanny Hensel-Mendelssohn.

Meersburg – Das Horn hat das erste und letzte Wort bei diesem Konzert im Spiegelsaal: Es gibt den freundlichen Einsatz zum Divertimento Es-Dur von Joseph Haydn, in dem Geige, Cello und Horn sich wie mit einen Lächeln mal zu zweit, mal zu dritt unterhalten. Und es ist der Star der Zugabe. Diesmal tritt Joachim Bänsch nicht mit golden glänzendem Instrument an, sondern mit einer Bastelarbeit: An einen Gartenschlauch hat er auf die eine Seite sein Mundstück, auf die andere einen Bezintrichter gesteckt. Trotzdem klingt das flott hingeworfene Stückchen von Leopold Mozart erstaunlich nach Horn.

Beim Kammerkonzert der Meersburger Sommerakademie spielen die Dozenten auf. Von Wolfgang Amadeus Mozarts späterer Abneigung gegen die Traversflöte ist seinem ersten Fötenquartett nichts anzumerken: Die Flöte darf jubeln, singen und brillieren, während ihr die Streicher musikalisch zu Füßen liegen. Leicht und verspielt fließen die Melodien des Allegros aus der Flöte von Christina Singer. Brigitte Schnabel, Julia von Hasselbach und Holger Best begleiten wie auf Zehenspitzen, streuen Echos ein oder lassen sich von der Flöte umgarnen, sollten sie in dunklere Stimmungen abgleiten. Im zweiten Satz zupfen sie nur und verleihen so den elegisch schwelgenden Bögen der Flöte südländische Grazie. Sprühend vor Witz und Übermut machen die Musiker das Rondo zu einem Fest der guten Laune.

Sein Hornquintett schrieb Mozart für einen Hornisten und Freund der Familie, der als Käsehändler in Wien arbeitete. Mal konzertant, mal lyrisch singt das Instrument und geht wechselnde Allianzen mit seinen Begleitern ein. Die Besetzung ist speziell, weil Mozart zwei Bratschenstimmen komponierte. Vor allem dem sanft schwingenden Andante verleihen Julia von Hasselbach und Christel Meckelein einen dunkel samtigen Ton. Die Meersburger Kammermusiker variieren weiter und ersetzen Geige durch Querflöte und Cello durch Fagott (Johannes Wester).

Eine Kostbarkeit im Programm ist das Streichquartett von Fanny Hensel-Mendelssohn. Zu ihrer Zeit schickte es sich nicht für Frauen, zu komponieren. Die Familie ließ Fanny ihre Leidenschaft, solange sie im häuslichen Kreis blieb. Selbst ihr vier Jahre jüngerer Bruder Felix fand sie als Hausfrau und Mutter besser aufgehoben. Derart eingeschränkt, ist ihre musikalische Eigenständigkeit umso erstaunlicher. Ihr Quartett hält sich wenig an musikalische Formen, wie eine musikalische Fantasie lässt es Melodien und Einfällen freien Lauf. Mit Hingabe widmen sich Brigitte Schnabel, Christel Meckelein, Dietrich Schöller-Manno und Holger Best diesem Werk. Wie Fragen ohne Antworten wandern die Themen im ersten Satz durch die Stimmen, werden immer drängender und münden in sanfte Resignation. Das Allegretto beginnt als munter gehüpftes Scherzo, bewegt sich dann rasant über seine eigenen Abgründe. Als hinreißend schwermütige Melodie startet die Romanze, rauscht dann aber voll Sehnsucht und Trotz hoch auf. Zwischen Raserei und Übermut schwankend mündet das Finale nach melancholischem Zwischenspiel in schroffes Unisono.

