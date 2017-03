Meersburg Meersburger Oster- und Kräutermarkt zieht Besucher an

Meersburger Oster- und Kräutermarkt zieht Besucher an

Dritte Auflage mit erweitertem Angebot: Kunsthandwerker im Klosterkeller und Showkochen auf dem Marktplatz

Prächtig gestaltete Ostereier, Kräuter, Pflanzen, Kulinarisches in Hülle und Fülle: Bei strahlendem Frühlingswetter bot auch die dritte und erweiterte Auflage des Meersburger Oster- und Kräutermarktes dem Publikum wieder ein gut sortiertes Angebot, inklusive Kunsthandwerkern im Klosterkeller und Showkochen auf dem Marktplatz.

Konditor Marcellus Keck und sein zwölfjähriger Sohn Merlin arbeiten hochkonzentriert und Hand in Hand bei der Herstellung knackiger Florentiner. Während Keck Senior Mandeln in die Zucker-Buttermasse einrührt, erklärt er, dass das Gebäck keineswegs aus Florenz sondern aus Frankreich stamme. Er ist nicht der einzige Meersburger Profi, der die interessierten Zuschauer verwöhnt, auch die Köche Manfred Lang, Michael Off, Robert Auer und Georg Gelfert zaubern vor ihren Augen Köstliches.

Und auch an den Markständen sind Betriebe aus der Umgebung stark vertreten. So bietet Kräuterpädagogin Elke Hermannsdorfer aus Daisendorf gesunde Leckereien feil, etwa Alblinsen und Leindotteröl, sowie Selbstgemachtes, zum Beispiel ein kräftiges Bärlauchpesto. Hermann, Ralf und Helga Löhle aus Meersburg schenken ihre Destillate aus, besonders beliebt sind bei den Verkostern Cöxchen und Williamsbirne mit Fruchtauszügen, verrät Hermann Löhle. Auch Floristin Kathrin Föll aus Uhldingen, die etwa hübsche Ostergestecke verkauft, ist mit der Resonanz sehr zufrieden. Und Keramikerin Bettina Güttinger aus Isny kommt immer wieder gerne nach Meersburg, nicht nur im Frühling.

Schätze finden sich oft etwas im Verborgenen, so auch die kunstvollen Ostereier, die fünf Kunsthandwerker aus dem oberschwäbischen Vogt im Klosterkeller präsentieren. Gerlinde Maier etwa bemalt und beschriftet in Feinstarbeit Eier unterschiedlicher Größen, bis hin zum Straußenei. Dorothee Gathof wendet die Tiffany-Technik auf Eier an und verziert filigran ausgefräste Flächen mit Schmuck und Steinen. Ihr Mann Wolfgang, gelernter Schreiner, drechselt Eier aus unterschiedlichsten Hölzern, inklusive Treibgut aus dem Bodensee und den exotischen Zapfen der australischen Banksia grandis. Anne Eggler macht Eier aus Perlen und Wachs und filzt auch.

Die Besucher sind von den Fertigkeiten fasziniert, die Künstler freuen sich darüber und wollen wiederkommen, allerdings, so wünschen sie sich, sollte man auf den Standort Klosterkeller nächstes Jahr noch besser hinweisen. Tourismus-Chefin Iris Müller nimmt es zur Kenntnis. Was den Markt insgesamt angeht, zieht Müller am Spätnachmittag begeistert Bilanz dieses Oster- und Kräutermarktes: "Es war super."