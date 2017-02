Meersburg Meersburger Narrenbaum überragt wieder das Rathaus

Die Schnabelgiere-Zunft stellt eine 28,5 Meter hohe Fichte auf und freut sich über einen glückseligen Sonntagnachmittag.

Meersburg – Bei strahlendem Wetter hat die Narrenzunft Schnabelgiere Meersburg am Sonntag ihren Narrenbaum gesetzt, erstmals unter der Regie des neuen Meisters der Zimmermannsgilde, Benjamin Wurster. Zuvor waren die Meersburger mit ihrem Schnabelgiere, den Narreneltern, dem Narrenrat, der Garde, den Glonke, Hänsele und Hexen sowie etlichen Zünften aus der Nachbarschaft durchs Städtle gezogen. Der Tag hatte mit einer schwungvollen Narrenmesse begonnen, zelebriert in der katholischen Pfarrkirche von Pfarrer Matthias Schneider.

Die Meersburger stellen ihren Narrenbaum traditionell früher als die anderen auf, immer schon am Sonntag vor Fastnacht, und so kommt es auf ein paar Minuten mehr oder weniger nie an. Nach einer knappen Dreiviertelstunde stand die 28,5 Meter lange Fichte vom Wattenberg gegen 15.40 Uhr senkrecht auf dem Marktplatz. Dieses Jahr überragt sie auch wieder das Rathaus, nachdem das letztjährige Exemplar aus Sicherheitsgründen wegen Starkwinds gekürzt worden war.

Selfie in luftiger Höhe

Sorgfältig, Schub um Schub, hatten die Zimmerer den Baum aufgerichtet, unterstützt von Assistenten im Rathaus inklusive Narrensamen, die kräftig an den drei Hilfsseilen zogen. Die Arbeiten dirigierte Sebastian Schmäh, während auf Wurster eine im wahren Wortsinn noch höhere Aufgabe wartete. Er erklomm anschließend den Narrenbaum mithilfe von Steigeisen und elegant wie ein Eichhörnchen, um die Seile zu lösen. Dann zog er sein Handy aus der Tasche und hielt seine Aktion zeitgemäß in einem Selfie fest. Den Zuschauern auf dem Platz wurde es derweil nicht langweilig.

Die Stadtkapelle unter der Leitung von Dirigentin Marianne Halder unterhielt mit schmissigen Rhythmen, die Mäschgerle schunkelten etwa zum Schnabelgiere-Lied und sangen mit. Zunftmeister Norbert Wasmer moderierte das Prozedere und übernahm dafür das Mikrofon von Narrenrat Tobias Keck, der den Umzug kommentiert hatte. Und das an seinem Geburtstag, zu dem ihm Wasmer mit einem Glas Prosecco und die Narrenschar mit einem Ständchen herzlich gratulierten.

Ein alter Alter

Eine Auszeichnung hielt der Zunftmeister für Urban Bernhard bereit: Für seine Verdienste als langjähriger Meister der Zimmermannsgilde verlieh er ihm den großen goldenen Schnabelgiere-Orden. Bernhard, der vergangenes Jahr bereits für Fritz Wurster eingesprungen war, ist seit dieser Saison neuer Narrenvater. Narrenmutter Frieda (Manfred Schmäh) wurde diesmal in der Narrenkutsche gleich von zwei Narrenvätern begleitet, ihrem "alten", Fritz Wurster, und ihrem "neuen", Urban Bernhard.