Meersburg Meersburger Haushaltslage besser als 2016

Gemeinderat diskutiert den Etat-Entwurf für 2017. Kämmererin Heike Sonntag mahnt zu weiterem Sparen. Investitionen ab 2018 seien wohl nur mit Kredit realisierbar.

Im Vergleich zum Vorjahr verlief die Debatte über den Entwurf des Haushalts 2017 ohne Grundsatzdiskussionen. Das mag daran liegen, dass sich die Finanzlage, die Kämmererin Heike Sonntag erläuterte, etwas entspannter darstellt als im Vorjahr. So beträgt die vorgesehene Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt immerhin 619 530 Euro, während es 2016 nur 156 190 Euro waren. Der Sparwille des Rates ist aber nach wie vor groß. Das zeigte die anschließende Diskussion über zusätzliche, über den Etatentwurf hinaus, beantragte Mittel. Verantwortungsvolles Wirtschaften ist auch nötig. Denn, so Sonntag, bereits 2018 könnte man anstehende Investitionen – wie etwa bereits für die Schulerweiterung und die Hallensanierung vorgesehen – nur noch teilweise aus den Rücklagen finanzieren und müsste wieder mit einer Kreditaufnahme rechnen.

Die Rücklagen betrugen Ende 2016 rund 2,8 Millionen Euro, 2017 wäre eine Entnahme von maximal 1343 Millionen Euro möglich. Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2017 beträgt 18 153 Millionen Euro, das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 6,14 Prozent. Der Vermögenshaushalt umfasst 3,9 Millionen Euro und liegt damit 324 000 Euro unter dem Vorjahresvolumen.

Den größten Anteil im Verwaltungshaushalt machen mit 40 Prozent die Personalausgaben aus. Hier schlagen auch Tarifsteigerungen von 117 500 Euro zu Buche. Mehreinnahmen in Höhe von rund 400 000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen stehen ein Minus von 240 700 Euro bei den Grund- und Gewerbesteuern entgegen sowie Mehrausgaben von rund 320 000 Euro bei den Umlagen, die die Stadt abführen muss. Unterm Strich ergibt sich in diesem Bereich ein Minus von 161 532 Euro. Für Mehrausgaben sorgen unter anderem auch erhöhte Reinigungskosten im Kindergarten für 46 820 Euro. Bei den Verbesserungen hingegen wirkt sich die Tatsache, dass die Stadt vorerst doch keine Steuern für Parkgebühren abführen muss, mit einem "Plus" von 616 000 Euro am deutlichsten aus.

Zum Verwaltungshaushalt hatten die Räte nur vereinzelte Nachfragen und Anmerkungen. So monierte Werner Endres (CDU) die "hohen Kosten", die beim Vineum für Werbung (50 000 Euro) und Werbemittel (20 000 Euro) veranschlagt seien. "Die Hälfte kann man sparen und dafür eine zusätzliche Stelle schaffen", so Endres. Markus Waibel (FW), der später seine Ansicht "relativierte", und Monika Biemann (Umweltg ruppe) pflichteten bei. Kulturamtsleiterin Christine Johner erläuterte, Werbemittel, das seien Artikel für den Museumshop. Bürgermeister Martin Brütsch erinnerte daran, dass Vineum-Architekt Korkut Demirag gesagt habe, fast die Hälfte der Kosten gehe bei so einem Projekt ins Marketing. Brütsch meinte: "Würde man die Werbemittel einschränken, wäre das kontraproduktiv. " Gerade jetzt in der Anfangsphase müsse man Werbung machen, um auch neue Zielgruppen zu gewinnen. Boris Mattes (SPD) fand ebenfalls, es sei falsch, "schon nach dem ersten Anstoß wieder auf die Bremse zu treten. Wenn man nicht wirbt, wird man vergessen." Julia Naeßl-Doms (CDU), Martin Brugger (CDU) und Michael Gilowsky (Umbo) waren ähnlicher Ansicht. Ulrike Wirbatz (SPD) hakte nach: "Ist kein Geld für Jugendarbeit eingestellt?" Sonntag sagte, man habe dafür mal pauschal 10 000 Euro eingestellt sowie 18 100 Euro für eine halbe Stelle. Michael Gilowsky (Umbo) fragte, ob auch die Stadt den Banken Negativzinsen bezahlen müsse, was Sonntag bejahte.

Gemeinderat spart bei zusätzlichen Mitteln