Meersburg Meersburger Gemeinderat muss umstrittenem Bau zustimmen

Gebäude soll in der Daisendorfer Straße 9 entstehen, für die es keinen Bebauungsplan gibt.

Trotz heftiger Kritik aus dem Gemeinderat an der Optik eines Bauvorhabens in der Daisendorfer Straße 9 blieb dem Gremium nichts anderes übrig, als diesem zuzustimmen. Denn das noch unbebaute Grundstück, auf dem ein fast quadratischer, flachdachgedeckter Bau mit sieben Wohnungen entstehen soll, liegt nicht im Bereich eines Bebauungsplans. Somit ist das Vorhaben ausschließlich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen, also nach seiner Einfügung in die Umgebungsbebauung. Und in nächster Nachbarschaft gibt es bereits ein noch massiveres und höheres Wohngebäude.

"Das ist der Präzedenzfall", sagte denn auch Bürgermeister Robert Scherer. Wenn man so etwas künftig verhindern wolle, müsse man darüber nachdenken, ob man nicht verstärkt Bebauungspläne auch über Bestandsgebiete legen wolle. Das Vorhaben sei ein "Paradebeispiel dafür, dass man Baupläne beizeiten aufstellen müsse, hatte zuvor bereits Boris Mattes (SPD) gesagt und zu seinen Ratskollegen gemeint: "Wehklagen nützt nichts mehr." Denn der Klagen hatte es einige gegeben. So meinte Heinz Frey (FW), das Projekt sei ein Beispiel dafür, wie eine massive Bebauung um sich gegriffen habe, "die wir eigentlich gar nicht haben wollten." Das ganze Quartier, das früher das Gasthaus "Schützen" dominiert habe, kippe dadurch. Er werde dem Bauantrag deshalb nicht zustimmen.

Peter Schmidt (CDU) mokierte sich, das geplante Gebäude habe den "Charme einer Baukastenproduktion". Ratsfrau Heidrun Funke (Grüne) meinte trocken: "Da sieht man, was passiert, wenn man einmal nachgibt." Martin Brugger (CDU) fand hingegen, das Vorhaben füge sich schon in diese Baulücke ein. Peter Krause (Umbo) stellte fest, "Ausmosten" sei nun mal der Effekt von Nachverdichtung, wenn man keine neuen Baugebiete ausweise. Und Michael Gilowsky (Umbo) unterstrich: "Wir haben keine Baugrundstücke mehr." Als Folge stiegen die Preise enorm. Er unterstütze den Bürgermeister in punkto Bauleitplanung. Werner Endres (CDU) betonte jedoch erneut, er finde es unsinnig, "wegen einem Grundstück mit einem Bebauungsplan anzufangen." Meersburg habe keine Bauplätze mehr und hier entstünden sieben Wohnungen, worüber man froh sein könne.

Mit dem Neubau sollen auch eine Garage und zehn Stellplätze entstehen. Ulrike Wirbatz (SPD) hatte wegen der vorgesehenen zwei Ausfahrten, die bereits Schmidt moniert hatte, "höchste Bedenken", das sei gefährlich. Waibel wies darauf hin, dass in dem Gebiet alle Zufahrten auf die Daisendorfer Straße führen, in der er selbst wohnt. Wie viele, müsse er rückwärts rausfahren. Wenn die Bebauung weiter zunehme, solle man sich überlegen, ob man nicht Tempo 30 einführe. Letztlich stimmten 13 Räte für das Bauvorhaben, fünf votierten dagegen, einer enthielt sich.