Meersburg Meersburger Gemeinderat ernennt Jury für Droste-Preis

Im Preisgericht des ausschließlich an Frauen vergebenen Literaturpreises der Stadt Meersburg sitzen sechs Frauen und ein Mann.

Die Jury für die Verleihung des Droste-Preises 2018 steht fest. Der Gemeinderat berief in seiner vergangenen Sitzung sechs Frauen und einen Mann in das Preisgericht und stimmte den Persönlichkeiten zu, die Kulturamtsleiterin Christine Johner vorgestellt hatte. Darunter sind drei Mitglieder des Internationalen Bodensee-Clubs (IBC).

Für Deutschland: Chris Inken Soppa, Schriftstellerin aus Konstanz und Leiterin des Literarischen Jour Fixe des IBC auf der Meersburg. Für Österreich: die Literaturkritikerin Daniela Strigl, die 2015 bereits die Laudatio auf Droste-Preisträgerin Judith Schalansky hielt. Für die Schweiz: die Verlegerin Elisabeth Tschiemer-Faude, die früher schon Droste-Jurorin war.

Eine Jurorin schlug die Droste-Gesellschaft Münster vor: ihre kommissarische Leiterin, die Literatur-Professorin Cornelia Blasberg. Drei Preisrichter benennt die Stadt Meersburg, darunter ein Mitglied der Stadtverwaltung, in der Regel die Leitung des Kulturamts, aktuell also Christine Johner. Außerdem: die Direktorin der Stadtbücherei Köln, Hannelore Vogt. Zweimal errang eine Bücherei unter ihrer Leitung den Titel Bibliothek des Jahres, einmal in Würzburg, einmal in Köln. Und: der einzige Mann in der Runde, Franz Schwarzbauer, von 1993 bis 2003 Kulturamtsleiter der Stadt Meersburg, seither der Stadt Ravensburg.

Den Droste-Literaturpreis, den seit 1962 die Stadt Meersburg alle drei Jahre während der Droste-Literaturtage vergibt, gründete 1957 Helene von Bothmer. Er wird ausschließlich an Frauen vergeben. Der Hauptpreis für ein literarisches Gesamtwerk ist mit 6000 Euro dotiert, der seit 2003 zusätzlich vergebene Förderpreis für jüngere Autorinnen mit 4000 Euro.