Meersburg Meersburger Angelsportverein: Gewässerwart wird knapp wiedergewählt

Mit nur einer Stimme Vorsprung bleibt Mike Zimmermann im Amt des Gewässerwarts beim Meersburger Angelsportverein.

Der Meersburger Angelsportverein, der dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, hat in seiner Hauptversammlung ungewöhnlich turbulente Diskussionen erlebt. Bereits zu Beginn des Tagesordnungspunktes Neuwahlen zeichnete sich Außergewöhnliches ab. Auf Antrag eines Mitgliedes wurde für die Wahl des Postens des Gewässerwarts eine geheime Abstimmung gefordert.

Erstauntes Gemurmel erfüllte auf diesen Vorschlag hin das Vereinsheim. Normalerweise wählen die Angler per Akklamation, also in offener Abstimmung per Handzeichen, ihre Vorstandsmitglieder. Große Änderungen gab es dabei in der Vergangenheit nicht. 1996 wurde Vorsitzender Robert Bosch eingesetzt und auch diesmal wiedergewählt. Walter Schupp war 33 Jahre lang Schriftführer. Er gab dieses Amt zwar an Thomas Mainz ab, ließ sich aber nach Gerhard Deuter (Kassenprüfer) zum zweiten Kassenprüfer wählen. Auch der wiedergewählte Kassierer Frank Zimmermann, der vorerst in Personalunion den Posten des Stellvertreters mit übernimmt, ist schon seit langen Jahren für den Verein tätig. Ebenso Klaus Buchta, der als Ersatz für den verstorbenen Josef Lieber, vom Kassenprüfer zum Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wechselte.

Werner Endres, der als Vertreter der Stadt anwesend war, hatte die Arbeit des Vorstands in seiner Begrüßungsrede gelobt: "Seid froh, dass ihr Vorstandsmitglieder mit so langjähriger Erfahrung habt. Immer weniger sind bereit, diese Arbeit auf sich zu nehmen." "Zu früh gelobt", murmelte manch einer angesichts des Schlagabtauschs zur Wahl des Gewässerwarts. Harte Vorwürfe wurden erhoben, bis Vorsitzender Robert Bosch ein Machtwort sprach und alle Beteiligten in die nächste Vorstandssitzung einlud, "damit vereinsinterne Probleme nicht öffentlich geklärt werden".

Der amtierende Gewässerwart Mike Zimmermann wurde schließlich mit nur einer Stimme Vorsprung im Amt bestätigt. Gegenkandidat Dirk Kees, von Beruf Fischwirtschaftsmeister, wurde als Helfer des Gewässerwarts zum Beisitzer gewählt. Weitere Beisitzer wurden Arbeitseinsatzleiter Bernhard Oeschger und stellvertretender Jugendleiter Sascha Kessler. Stellvertretender Kassenprüfer ist Bernd Lutz und der wegen Krankheit verhinderte Oliver Klemm wurde bei den Wahlen als Jugendleiter bestätigt.