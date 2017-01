Meersburg Meersburg wählt: Sebastian Schmäh wünscht sich mehr Austausch zwischen Handwerk und Stadt

Am Sonntag, 22. Januar, wählt Meersburg einen neuen Bürgermeister. Wir lassen bis dahin Meersburger zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten. Dieses Mal: Zimmerermeister Sebastian Schmäh.

Ein "klarer Ansprechpartner" in der Stadtverwaltung, der für Handwerk und Gewerbe zuständig ist, steht auf der Wunschliste ganz oben, die Sebastian Schmäh an den künftigen Bürgermeister hat. Das müsse bei weitem keine Vollzeitstelle sein, sagt Schmäh, der in sechster Generation einen Zimmererbetrieb mit 28 Mitarbeitern führt. "Ich wäre schon begeistert über ein Kontingent von etwa 100 Stunden im Jahr."

Gut fände er es auch, wenn eventuell einmal pro Quartal ein Runder Tisch stattfände, an dem sich Handwerker und Gewerbetreibende mit der Stadtverwaltung austauschten. Letztere sollte eine solche "Schnittstelle" nicht als Ausgabe sehen, meint Schmäh, sondern so, dass man dafür einen geringen Prozentsatz der Gewerbesteuer, die die Betriebe zahlten, gewinnbringend reinvestiere. Schmäh unterstreicht die Stichworte "Kommunikation", "Vertrauen", "aufeinander stützen". Hier könne man einiges verbessern – zum Wohl der Allgemeinheit.

Doch Schmäh wünscht sich nicht nur, "dass ich mich als Handwerker an den Bürgermeister wenden darf", sondern, umgekehrt auch, bei Fachthemen beizeiten um Rat gefragt zu werden, in seinem Fall etwa bei Fragen des Umgangs mit dem Denkmalschutz. Schmäh könnte sich vorstellen, dass "sachkundige Bürger", wie es sie in anderen Gemeinden schon gibt, den städtischen Gremien beratend, ohne Stimmrecht, zur Seite stehen. Vielleicht könnte man über diese Zwischenebene auch Leute gewinnen, die sich später sogar eine Kandidatur für den Gemeinderat vorstellen könnten.

Es gehe bei dem Wunsch nach besserer Kommunikation und einem städtischen Koordinator nicht darum, einseitig etwas zu fordern, betont Schmäh wiederholt. Umgekehrt wäre zum Beispiel denkbar, dass der städtische Partner für den Bau eines Spielplatzes Handwerker suche, die sich engagierten oder, in Notsituationen wie Hochwasser, Einheimische, die kurzfristig aushälfen. Auch eine Wiederbelebung der Azubibörse, die Meersburger Betriebe mehrere Jahre lang organisierten, könnte sich Schmäh, "mit stärkerer Unterstützung durch die Stadt, die auch entsprechend auf die Schulen einwirkt", wieder vorstellen. Aus gegenseitiger vertrauensvoller Unterstützung, glaubt Schmäh, "entsteht auch Verantwortung für die Gemeinde und die nachfolgende Generation".