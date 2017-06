Meersburg Meersburg lehnt Aquakultur ab

Der Gemeinderat Meersburg spricht sich gegen die Felchenzucht im See aus und verabschiedet einstimmig eine Resolution.

Meersburg – Der Gemeinderat Meersburg lehnt Aquakulturen für Felchenzucht und auch ein mögliches Pilotprojekt kategorisch ab und verabschiedete einstimmig eine entsprechende Resolution. Unter mehreren Gründen nannte der Rat an erster Stelle: "Der Bodensee ist ein Trinkwasserspeicher für Millionen von Menschen und die Trinkwasserqualität hat absoluten Vorrang." Die Resolution war auf Antrag der Fraktionen von SPD und FW in den Rat eingebracht worden.

SPD-Fraktionschef Boris Mattes betonte: "Für uns ist der Schutz dieses Trinkwasserspeichers ein zentrales Thema." Zu Netzgehegen sagte er: "Wir wollen gar nicht das Risiko eingehen, ob es klappt oder nicht klappt." Vor dem Votum hatte Elke Dilger, Vorsitzende des Verbands Badischer Berufsfischer, nochmals die wichtigsten Gründe zusammengefasst, warum mehr als 90 Prozent der Berufsfischer sogenannte Netzgehege ablehnten, ebenso wie insgesamt 32 Organisationen, darunter auch Angler, Umweltschützer und Wassersportler.

Dilger führte unter anderem an, die Fischer befürchteten, dass über die gezüchteten Sandfelchen, ihr Futter und ihren Kot Krankheiten auf den Wildfisch übertragen würden. Dieser wachse frei und ökologisch auf und sei ein Alleinstellungsmerkmal, vor allem der fast nur im Bodensee vorkommende Blaufelchen. Dilger berief sich auch auf das Gewässerverschlechterungsverbot, das für den Bodensee gelte. Würde man darin Aquakultur genehmigen, dann, so Dilger, "wäre er weltweit das einzige Gewässer, wo Trinkwasser und Netzgehege vereint wären". Der Vergleich mit Finnland hinke, da dort ganz andere Klimaverhältnisse herrschten. Mit Netzgehegen helfe man nicht den Fischern, unterstrich Dilger.

Peter Schmidt (CDU) hakte nach, wer von Aquakultur profitiere und wie man sich die Fischverarbeitung dann vorstellen müsse. Dilger antwortete, vor Kurzem habe sich eine Genossenschaft zum Betrieb von Netzgehegen gegründet, unter deren 20 Mitgliedern nicht nur Fischer, sondern auch Fischhändler und -züchter seien. Von dieser Genossenschaft müssten "alle anderen dann Fisch kaufen". Ein Netzgehege müsse innerhalb von ein paar Tagen leergefischt werden, erläuterte Dilger weiter. "Den täglich frischen Fisch, wie derzeit, gibt's dann auch nicht mehr."

Auf die Frage von Julia Naeßl-Doms (CDU), was die Fischer sonst für ihre Fortexistenz tun könnten, wiederholte Dilger, dass diese Anlagen an Land als Alternative befürworteten. Zwar sei das Hauptproblem die Nährstoffarmut im See, aber mit diesem Thema setzten sich die Fischer derzeit nicht durch. Dilger betonte: "Auch wir Fischer wollen einen sauberen See erhalten."

Werner Endres (CDU) sagte, er erlebe deren Probleme seit 50 Jahren hautnah mit. "Ich finde es toll, dass die Fischer gegen Netzgehege und für den See kämpfen." Peter Köstlinger (CDU) überzeugten die Fischer auch dadurch, dass "sie nichts gegen Zuchtanlagen an Land haben", also nicht etwa aus Konkurrenzneid Aquakultur ablehnten. Monika Biemann (Umweltgruppe) hielt unter anderem das Fischfutter für bedenklich, das etwa aus Fischmehl bestehe. Michael Gilowsky (Umbo) meinte: "Von Massentierhaltung halte ich nichts, und im See erst recht nicht. Wir sind uns einig: Keiner will's." Dilger sagte zum klaren Nein des Rats: "Das macht mich als Meersburgerin stolz."

Aquakultur im Bodensee

Netzgehege sind schwimmfähige Anlagen zur Fischzucht in offenen Gewässern. In Finnland etwa sind sie zur Felchenzucht seit Jahren in Gebrauch. Für einen etwaigen Einsatz im Bodensee sind derzeit zehn bis zwölf Netzgehege anvisiert, um jährlich insgesamt rund 500 Tonnen Sandelchen zu erzeugen. Der Blaufelchen, der "Brotfisch" der Fischer, eignet sich nicht zur Zucht. Den Erstbesatz zieht die staatliche Fischbrutanstalt in Langenargen bereits heran. Jeder eingesetzte Fisch würde geimpft werden. Es ist vorgesehen, die Netzgehege aufgrund der Strömungsverhältnisse im Überlinger See auszubringen – laut Informationen der Fischer in 120 Metern Tiefe zwischen Bodman und Wallhausen. Eine vor Kurzem gegründete Genossenschaft will die Felchenzucht starten, muss dafür aber erst entsprechende Genehmigungen beantragen. Laut Aussage eines Mitglieds und Fischzüchters würde man im Falle einer Erlaubnis wohl mit ein, bis zwei Gehegen starten. Auch andere Gemeinderäte am See beschäftigt das Thema Aquakultur, das Sipplinger Gremium hat sich bereits gegen Netzgehege ausgesprochen. (flo)