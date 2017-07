Meersburg Meersburg ist gut gerüstet für Open Airs

Runrig und Tom Jones kommen am 2. und 3. August nach Meersburg. Für beide Konzerte gibt es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Meersburg – Auf die Open Airs mit Runrig am 2. August und mit Tom Jones am 3. August fühlen sich die Veranstalter bestens vorbereitet. Das vermitteln Bürgermeister Robert Scherer, Tourismuschefin Iris Müller und Marc Oßwald von der Veranstaltungsagentur Koko & DTK bei einem Pressegespräch. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden, im Vergleich zu 2016, nochmals erhöht. Der Vorverkauf laufe gut, für Runrig habe man bereits rund 3000 Karten und für Altmeister Tom Jones rund 2000 Tickets losgeschlagen. Auf den Platz passen jeweils rund 3500 Besucher.

Oßwald sagt, am Einlass gälten dieses Jahr schärfere Kontrollen. So dürfen nur noch Taschen mitgeführt werden, die das Din-A-4-Format nicht überschreiten, gar nicht zulässig sind neben gefährlichen Gegenständen sowie Flaschen und Dosen unter anderem auch Sitzgelegenheiten und Regenschirme. Besucher müssten sich aber nicht auf lange Wartzeiten einstellen, Oßwald rechnet mit rund einer Viertelstunde. Das Sicherheitspersonal auf dem Schlossplatz werde man ebenfalls aufstocken.

Sowohl Müller als auch Oßwald betonen die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Meersburg und dem Konzertveranstalter. Diese soll auch über die anstehende Auflösung der früheren Konstanzer Koko & DTK Entertainment GmbH hinaus und unter der in Freiburg ansässigen Nachfolgefirma Vaddi Concerts unter Oßwalds Leitung weitergeführt werden. "Wir werden genauso weiterarbeiten wie bislang", verspricht Oßwald.

Schließlich sind die Open Airs auf dem Meersburger Schlossplatz laut Müller längst eine "gesetzte Marke", die die Besucher nicht nur zu den Konzerten zögen. "Wir haben ganz viele Ganztagesgäste." Außerdem wirkten die Open Airs auch als Werbung für spätere Ferienaufenthalte, so Müllers Erfahrung. Man terminiere die Veranstaltungen auch ganz bewusst in der Urlaubszeit. "Denn wir wollen unseren Gästen etwas bieten". Ganz herzlich willkommen seien auch Rollstuhlfahrer für die entsprechende Parkplätze im Parkhaus sowie ein Podest auf dem Konzertgelände vorhanden seien. Die Besucher erwarten, wie in den Vorjahren, wieder zwei hochkarätige Künstler. Der Waliser Tom Jones begeistert sein Publikum seit rund 50 Jahren und zeigt keine Altersmüdigkeit, wie jüngste Kritiken bestätigen.

Die schottische Folkband Runrig hingegen befindet sich, nach 43 Jahren und ihrem offiziell letzten Studio-Album, nun auf Abschiedstournee – also eine der letzten Gelegenheiten, sie live zu erleben. Bevor die Schotten die Bühne betreten, gehört diese eine Stunde lang der Vorband Zervas & Pepper, einem walisischen Folk-Rock-Duo.

Und wen hätten Müller und Scherer nach all den Stars der vergangenen Jahre noch auf ihrer ganz persönlichen Wunschliste? Müller nennt Robert Plant und Scherer die Gruppe Faithless, seine Frau und Tochter schwärmten für Ed Sheeran. Der tritt allerdings vor Zehntausenden auf. Da müsste Meersburg sein Konzertgelände expandieren, scherzt Oßwald.

Die Konzerte

Runrig treten am 2. August ab 20.30 Uhr auf, bereits ab 19.30 spielt als Vorband Zervas & Pepper. Tom Jones singt am 3. August, ab 20 Uhr. Die Abendkasse und der Einlass öffnen an beiden Abenden jeweils um 18 Uhr.

Eine Liste, die aufführt, welche Gegenstände Besucher mitbringen dürfen und welche nicht, sowie weitere Hinweise finden sich auf der Homepage des Veranstalters: www.koko.de

Auf dem Konzertgelände auf dem Schlossplatz verkaufen unterschiedliche Anbieter Speisen und Getränke.

Direkt am Gelände gibt es keine Parkplätze. Besucher sollten die Parkplätze an der Fähre, im Töbele, im Sommertal sowie die Parkhäuser nutzen.

