Meersburg Meersburg feiert 10. Geburtstag der Magischen Säule von Peter Lenk

Am kommenden Sonntag, 11. Juni, 14 Uhr, wird rund um das Figurenensemble am Meersburger Hafen gefeiert.

Seit genau zehn Jahren steht die "Magische Säule" des Bodmaner Bildhauers Peter Lenk an der Hafenmole. Aus diesem Anlass veranstalten die einstigen Initiatoren vom Verschönerungsverein, die die Her- und Aufstellung des Kunstwerks ermöglichten, am kommenden Sonntag, 11. Juni, ab 14 Uhr ein Fest rund um die Säule. Künstler Peter Lenk plant, wenn es ihm möglich sei, auch zu kommen, sagte Lenk dem SÜDKURIER.

Seine Säule zeigt die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff als Möwe, ihren Schwager Joseph von Laßberg als Steckenpferd-Reiter, den Magnetiseur Franz Anton Mesmer und seine Widersacher, die legendäre Haltnau-Besitzerin Wendelgard sowie eine Szene um den Exorzisten Joseph Gassner aus dem 18. Jahrhundert. Und wer sich auskennt, kann auch den inzwischen verstorbenen Vereinsvorsitzenden Dieter Baumann erkennen, der vor rund 13 Jahren den Anstoß für die zauberhafte Plastik gab.