Meersburg Meersburg als Weinort wieder mehr hervorheben

Meersburg wählt: Der Winzerverein wünscht sich weiter eine fruchtbare Kooperation mit der Stadt.

Der Winzerverein Meersburg wünscht sich vom künftigen Bürgermeister, dass die traditionell enge Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft, der rund 30 Winzerfamilien angehören, und der Stadt "weiterhin auf fruchtbarem Boden gedeiht". Das steht für Martin Frank, Geschäftsführer des Winzervereins, und Vorstandsmitglied Uli Mohr an erster Stelle. Die Stadt ist laut Frank seit 1960 selbst Mitglied des Winzervereins, dem sie rund zehn Hektar Rebland verpachtet.

Der Winzerverein freut sich übers neue "Vineum". Frank: "Es ist klasse, wie Stadtgeschichte anhand der Weinbaugeschichte erklärt wird." Frank und Mohr begrüßten es, wenn die Stadt künftig auch in ihrem Tourismusmarketing die Verbindung "Meersburg und Wein" wieder mehr hervorheben würde. Frank erinnert sich: "Es gab früher mal den Werbeslogan "die weinfrohe Burgenstadt". Vielleicht könnte man so eine griffige Assoziation in modernisierter Form wieder aufgreifen. "Wein ist Kultur", betont Frank. Mohr fügt hinzu: "Wir leben davon." Er gibt auch zu bedenken: Gäbe es den Weinbau nicht, dann wären die Flächen wahrscheinlich schon längst überbaut.

Apropos Rebland: Natürlich ist beim Winzerverein auch der geplante Weiterbau der B 31 ein wichtiges Thema. Die derzeit favorisierte Trassenführung schneidet mitten durch Meersburger Weinberge. Frank und Mohr betonen: "Wenn das so kommt und wir Flächen verlieren, dann muss die Stadt sich dafür einsetzen, auch in Verhandlungen mit dem Land, dass wir Ausgleichsflächen erhalten." Die Unterstützung der Stadt benötige der Winzerverein ebenfalls zwingend beim anvisierten Verkauf des Kellereigebäudes in der Unterstadt. Der Vorplatz gehört der Stadt und eine "sinnvolle künftige Nutzung", etwa im Bereich Gastronomie, könne nur in Kooperation mit ihr entstehen.

Ferner wünscht sich der Winzerverein, dass die Stadt ihre Touristen-Information im Wein- und Kulturzentrum wiederbelebe. Die Stadt hatte diese ursprünglich als Außenstelle geplant und deren Einrichtung dem Winzerverein beim Bau des Zentrums einst sogar zur Auflage gemacht. Inzwischen liegt dort lediglich Infomaterial aus. Frank und Mohr begrüßten die Besetzung mit einer Person. "Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass Gäste am Ortseingang keine Anlaufstelle haben", so Mohr.

Offenheit für modernen Tourismus

Hotelier Manfred Lang wünscht sich vom künftigen Bürgermeister neben „Offenheit für einen modernen zukunftsweisenden Tourismus“ vor allem eines: „Viel Kommunikation.“ Denn: „Wenn in der Stadt schlechte oder falsche Kommunikation stattfindet, dann führt das nur zu Enttäuschung, Misstrauen und Neid.“ Ein Bürgermeister sollte laut Lang gut mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten und Vertrauen in seine Mitarbeiter setzen. Manche Entscheidung lasse sich auch auf dem kleinen Dienstweg erledigen, glaubt Lang. Weiter: „Er sollte Mentor sein für mehr Zusammenhalt in der Stadt“. Und nicht jahrelang externe Berater beschäftigen, die viel Geld kosteten.

Wichtig wäre Lang aber auch ein „gemeinsames Stadtmarketing. Hier könnte ich mir Workshops mit Beteiligung der Bürger vorstellen.“ Zu einem qualifizierten Tourismus gehört für Lang unbedingt die Lösung der Parksituation in der gesamten Stadt, inklusive neues Parkhaus. Es könne sein, dass es insgesamt genug Parkplätze in Meersburg gebe, wie ein Gutachten behaupte, aber, betont Lang, „zu wenige an den zentralen Plätzen“. Er befürwortet auch eine autofreie Innenstadt, „ein Qualitätssiegel für Verwaltung, Tourismusbüro, Gewerbebetriebe“ und würde sich ferner über „Begegnungsplätze am See für Bürger und Gäste“ sowie eine Konzertmuschel freuen, damit Musikveranstaltungen auch bei widrigem Wetter stattfinden könnten. Das bringt ihn zu seinem nächsten Wunsch: „Veranstaltungen in der Nebensaison.“ Vielleicht müssten ja auch die großen Events nicht alle in der Hochsaison stattfinden, wenn die Stadt eh gut besucht sei. Außerdem, so Lang weiter, wäre es schön, wenn die Gastgeber von Meersburg Tourismus früher übers kommende Programm informiert würden, damit sie entsprechende Angebotspakete schnüren könnten. Überhaupt sähe Lang gerne einen „kurz-, mittel- und langfristigen Marketing- und Budgetplan Tourismus“.

Außerdem moniert er, dass die Tourist-Information in der Hauptsaison am Wochenende nicht durchgehend besetzt sei. „Das kann nicht sein in einer Tourismushochburg wie Meersburg.“ Obwohl die Stadt vor allem vom Tourismus lebe, habe sie in diesen in den vergangenen Jahren nicht viel investiert. Lang ist überzeugt: „Wenn’s der Hotellerie gut geht, geht’s auch der Stadt gut.“ (flo)