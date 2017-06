Meersburg Meersburg: Nordic Walking als Integrationsmaßnahme

Helferkreis lobt ausdrücklich Unterstützung durch die Stadt.

Der Helferkreis Asyl Meersburg hatte zum ersten gemeinsamen Nordic-Walking-Abend eingeladen. Neben den angehenden Walkern kam auch Bürgermeister Robert Scherer. Er konnte zwar wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht mitwalken, wollte aber die Aktion wertschätzen. "Klasse Einrichtung, dass noch mehr dazu kommen, hat mit Integration zu tun. Ich wünsche Euch viel Spaß", gab er der Gruppe mit auf den Weg. Christiane Bosch vom Helferkreis nutze die Gelegenheit, sich für die Unterstützung in Person von Ulrike Staiger-Heinzmann und Steffi Möglich zu bedanken. "Die Zusammenarbeit ist so einfach, so klasse. Das ist nicht selbstverständlich", sagte sie und war voll des Lobes über die Rathausmitarbeiterinnen, die sich seitens der Stadtverwaltung um die Flüchtlinge kümmern. Staiger-Heinzmann ist für die Unterbringung zuständig, Möglich für die Betreuung. Bürgermeister Scherer war sichtlich erfreut über soviel Wertschätzung der Arbeit seiner Mitarbeiterinnen.

Erst Theorie, dann Praxis

Bevor es mit dem Walken losging, wurde von Reinhold Jatzenko erst eine Einweisung in die Technik gegeben, insbesondere auf die Koordination der Stöcke legte er sein Augenmerk. Jatzenko ist neben Michael Hümmerich und Gudrun Iberl einer von drei Sprechern des Helferkreises und geistiger Urheber der Nordic-Walking-Aktion. Vor vier Monaten bekam er die Diagnose Diabetes. "Da musste ich mein Verhalten umstellen. Ernährung, Abnehmen, Bewegung", so Jatzenko. Seit drei Monaten walkt er nun und profitiert von den gesundheitlichen Vorteilen. Sport fällt in der Gemeinschaft leichter, so kam er auf die Idee, das Nordic-Walking als Integrationsmaßnahme einzusetzen.

"Beim Sport kommt man leichter in Kontakt und kommuniziert schneller miteinander", so Jatzenko. 28 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Drei aus der Bürgerschaft, zehn aus dem Helferkreis und 15 Flüchtlinge. Am Start waren 15 Walker. Zwei Tage zuvor begann der heilige Monat Ramadan, Fastenzeit für die Muslime. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts Essen und Trinken zehrt an den Kräften. So hoffen die Organisatoren, dass sich die Teilnehmeranzahl nach Ende des Ramadan vergrößert.

Aber einige Muslime waren dann doch dabei. Das Ehepaar Hussein Muhammed und Nour Kerdieh. In Syrien waren sie Basketballer, Trainer und Spielerin. Nach zwei Jahren ohne Sport versuchen sie ihre Körper wieder in Form zu bringen. Auch Abdul Ghani und Muhammed Koujo sind dabei. Koujo ist seit 2014 in Deutschland, die anderen kamen ein Jahr später ins Land. Noch sind alle am Deutsch lernen, eine einfache Unterhaltung können sie schon führen. Ansonsten steht ihnen Insaaf Temime als Übersetzerin zur Seite. Sie kam vor 24 Jahren mit ihrem tunesischen Gatten nach Meersburg. Ihr Mann entdeckte die Stadt bei einem Urlaubsaufenthalt am Bodensee und wollte bleiben. So kam der Umwelt-Ingenieur mit seiner Frau an den See.

Nach dem ersten Training ging es gemeinsam auf die Strecke. Von der Chrischona-Gemeinde aus einmal um den Siechenweiher, keine zwei Kilometer. Aber alle sind sich einig, dass das erst der Anfang ist.