Meersburg Matinee in der Sommertalhalle

Die Meersburger Knabenmusiker verwöhnen ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Als Zugabe gibt's den Bodenseemarsch und ein Potpourri im Big Band Sound

Meersburg – Die Meersburger Knabenmusik lud zur traditionellen Ostermatinee in die Sommertalhalle ein. Unter ihrem Leiter Christoph Maaß präsentierten sie ein abwechslungsreiches und sauber gespieltes Programm. Eine knappe Stunde unterhielten die jungen Musiker ihr Publikum in der gut besuchten Sommertalhalle. Mit einem Paukenschlag begann die „Fanfara e Danza“ von Klaus-Peter Bruchmann (*1932), ein Initiator des Borgdorfer Kreises deutscher Komponisten, die symphonische und konzertante Werke für Blasorchester komponiert haben. Die Klarinette übernahm immer wieder die ruhige Linie und führte dann in den lebhaften rhythmischen Tanz.

Es ist schon Tradition, dass Knabenmusiker selber durch das Programm führen. Patrick Ehrlinspiel moderierte den ersten Konzertteil. „Sun Dance“ von Frank Ticheli (*1958), ein amerikanischer Komponist und Professor für Komposition an der University of Southern California, entstand 1997 und erinnerte an einen hellen sonnigen Tag. Ein abwechslungsreiches und farbiges Stück mit viel Percussion, immer wieder solistischen Einwürfen verschiedener Register und interessanter Dynamik. Robert Sheldons (*1958) Komposition „Requiem to a Land forgotten“ klang bereits wie Filmmusik, mächtig und anfangs getragen, brachte Tempo hinein. Schöne legato gespielte Melodiebögen mit viel Rhythmuswechsel und Synkopen begeisterten die Zuhörer.

Mit Brian Tylers (*1992) „Thor: The Dark World“ stand nun wirklich Filmmusik auf dem Programm. Tiefe Bläser und Schlagzeugwirbel zum Auftakt vermittelten schon deutlich gigantisches Schlachtengetümmel der nordischen Sagengötterwelt. Beeindruckend gaben die Musiker der Knabenmusik unter dem klaren und deutlichen Dirigat ihres Leiters den Soundtrack dieses erfolgreichen amerikanischen Spielfilms wieder.

Dominik Sträßle moderierte den zweiten Teil des Konzertprogramms und kündigte „Bergwind“ an. Eine stimmungsvolle Komposition für Blasorchester von Martin Scharnagl (*1988), österreichischer Komponist und Arrangeur. Ein ruhiges getragenes liedhaftes Stück mit einem Flötensolo, schön und sauber artikuliert. Gut konnte sich das Publikum eine mächtige schneebedeckte Bergkulisse vorstellen. Jacob de Haan (*1959), niederländischer Komponist und Musiker, ließ sich in „Queen’s Park Melody“ von einem barocken mit Skulpturen bestückten Park inspirieren. Schwungvoll, rhythmisch, abwechslungsreich und mit barockem Trompetenschmelz verzauberten die Knabenmusiker das Publikum.

„Gammatique“ entstand 1933 und klang erst einmal wie ein bekannter Marsch. Mit modernen und gewagten Harmonien ließ der niederländische Komponist Gerard Boedijn (1893-1972), der sich sehr für authentisch komponierte und anspruchsvolle Blasorchestermusik einsetzte, keine Volkstümlichkeit aufkommen. Der begeisterte Applaus wurde mit Zugaben, einem Potpourri „Swing the mood“ im Big Band Sound und dem Bodenseemarsch von Toni Haile belohnt.