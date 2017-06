Meersburg Malerarbeiten in der Therme Meersburg abgeschlossen

Die Firma Waibel führt Malerarbeiten in der Meersburg Therme aus, nachdem die Stadt zuvor vier Jahre lang mit einem auswärtigen Unternehmen über Schäden stritt.

Meersburg (flo) Die Wände der Meersburg Therme strahlen in sonnigem Gelb. Für rund 8000 Euro sanierte nun die einheimische Firma des Malers und Restaurators Markus Waibel die Farbschäden, die vier Jahre lang für Ärger gesorgt hatten sowie für Gutachter-, Anwaltskosten und einen Imageschaden, die diese Summe weit übertreffen dürften.

Mit dem Ergebnis der Arbeiten, die binnen vier Wochen bei laufendem Betrieb erfolgt waren, zeigen sich sowohl Bürgermeister Robert Scherer als auch die stellvertretende Betriebsleiterin Manuela Richter hoch zufrieden. Jetzt sehe es wieder toll aus und das wolle man mittels dieses Pressetermins auch den Besuchern mitteilen, so Robert Scherer.

Denn immer wieder hatten sich Badegäste über die großflächig abblätternde Farbe im Therme- und Gastronomiebereich beschwert und sich darüber ausgiebig auch in den sozialen Medien ausgelassen. "Manche Gäste wollten uns sogar schon Farbeimer schenken", erzählt Richter. Doch vier Jahre lang konnte man aus Gründen der Beweissicherung keine Renovierung vornehmen, da die Stadt mit der auswärtigen Firma, die man für die Schäden verantwortlich machte, so lange im Rechtsstreit lag.

Der neue Bürgermeister Scherer, berichtet Waibel beeindruckt, habe diesen gordischen Knoten in kürzester Zeit zerschlagen bei einem Treffen am 25. April, an dem Waibel, der Therme-Betreiber, der Gutachter und das Bauamt teilnahmen. "Herr Scherer machte unmissverständlich klar, dass man jetzt eine schnelle Lösung will." Zuvor, im Januar, hatte der Gemeinderat auf Antrag der Freien Wähler, für die auch Waibel im Rat sitzt, die Therme inspiziert. Das Gremium sei über das Ausmaß der Schäden schockiert gewesen und habe beschlossen, dass man diese umgehend beseitige, ungeachtet des anhängigen Rechtsstreits. Die Firma Waibel machte sich im Auftrag der Stadt an die Sanierung.

Ironischerweise stellte sich heraus, dass die Wandlasuren, die die Firma Waibel 2003 in der neuen Therme aufgebracht hatte, immer noch in gutem Zustand waren. Zwischen 2009 und 2014 jedoch hatte eine auswärtige Malerfirma im Auftrag der damaligen Betreibergesellschaft verschiedene Arbeiten ausgeführt und dabei auch die alte Farbgestaltung übermalt. Aber schon nach kurzer Zeit habe sich der Anstrich abgelöst. Als man die Malerfirma aufforderte, die Schäden zu beheben, nahm eine langwierige Auseinandersetzung ihren Lauf.

Waibel war angesichts des Ausmaßes der Schäden erst von einer größeren Schadenssumme ausgegangen. Doch ein Vorab-Versuch an einer Musterfläche ergab, dass sich die Anstriche problemlos bis zur ursprünglichen Fassung von 2003 ablösen ließen. Danach ging die Arbeit bei großer Wärme und Luftfeuchtigkeit, die den Ausführenden stark zusetzten, richtig los. Für das Abbeizen der Wände konnte sich Waibel von Holzbauer Sebastian Schmäh eine Hochdruck-Krake ausleihen. "Das hat uns bestimmt 50 Arbeitsstunden erspart", sagt Waibel und lobt die gute Zusammenarbeit der Meersburger Handwerker. Danach trug man eine Spezialgrundierung und anschließend einen einfarbigen mineralischen Schlämmanstrich auf. Waibel sagt, er sei die Sache auch als Restaurator angegangen: "Diese Fassung erleichtert es zukünftig, auch mal Ausbesserungen vorzunehmen."