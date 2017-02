Der traditionelle Männerfrühschoppen fand am Sonntag nach einem Jahr Pause wieder im Ratskeller statt. Bürgermeister Martin Brütsch fehlte, sein Nachfolger Robert Scherer holte sich schonmal einen Vorgeschmack aufs nächste Jahr – und erlebte einen unterhaltsamen Vormittag.

Nach einjähriger Verbannung fand das 65. Wiezuber-G'schwätz am Sonntag wieder wie gewohnt im Ratskeller statt. Grund genug für manchen Redner, trotz angekündigten Abschieds doch nochmal teilzunehmen. "In der Walhalla des Wiezuber", wie Klaus Peter Pfau es ausdrückte. Deftige Herrenwitze wurden auf diesem traditionellen Männerfrühschoppen erzählt, doch auch das Dorfgeschehen und die große Politik wurden aufs Korn genommen. Klare Worte äußerte Narrenpolizist Thomas Bergmoser, der ansonsten humorig als Ansager durch den Vormittag führte, "gegen die Gefahren der rechten Brut".

Zunftmeister Norbert Wassmer eröffnete die Veranstaltung mit der "fast schon Tradition", dass er den Bürgermeister entschuldigen müsse. Er bemerkte aber erfreut, dass dessen designierter Nachfolger Robert Scherer anwesend war. So könne er sich schonmal darauf vorbereiten, "was er nächstes Jahr zu erwarten hat".

Mit Jörg Mischke und Bennie Wurster stiegen zwei Debütanten in die Bütt. Wurster, laut Narrenpolizist "die coolste Sau im Narrenverein, nämlich der Selfieman vom Baum", tritt in große Fußstapfen, stand doch sein Opa Fritz auch schon im Wiezuber. Beide Neulinge meistern ihren Auftritt mit Bravour, was die Frühschoppler ihnen mit großem Applaus dankten. "Was der Bennie kann, das kann i au", sprach Nils Schweikhardt am Ende seines gelungen Vortrags und verewigte sich in seinem rosa Schweinchenkostüm auf einem Selfie.

Urgestein der Bütt Thomas Pfau denkt angesichts der großen Hoffnungen, die einige Bürger bereits in den neuen Bürgermeister setzen, schon an eine Umwidmung des Dr.-Moll-Platzes in Robert-Scherer-Platz. Herrlich anzusehen und zu hören Thomas Eichberger. Nicht als Fridolin, sondern als Valentin mit "V", wie Frühschoppen. Am Telefon erklärte er Robert Scherer, was man über Meersburg so alles wissen muss. Um es dem neuen Schultes zu erleichtern, teilte er das Städtle in fünf Gebiete auf und wählte dazu das Beispiel eines Bauernhofes, auf dem auch allerlei Getier wohnt. Von Giggelern und heiligen Kühen, roten und grünen Schafen war die Rede. Als wohlmeinenden Rat zum Abschluss gab er dem künftigen Bürgermeister den Tipp, die "konspirative Weihnachtsfeier" in der Unterstadt oder einfach in regelmäßigen Abständen das "begehbare Wikipedia, das Minigolf–Orakel" aufzusuchen.

Angesichts des stürmischen Applauses für seinen Vorredner gab Hexenvater Uwe Raschke zu: "Nach so 'ner Kanone hat man es schwer." Doch der versierte Büttenredner nahm Hagnauer und "Stettheimer" aufs Korn und hatte die Lacher damit auf seiner Seite. Heiko Herp, orientalisch gewandet, kam als Integrationsbeauftragter, um behilflich zu sein. Zugeben musste er aber, dass Integration nicht immer möglich ist und erzählte das Märchen vom Kapitän, bei dem eine Abschiebung unvermeidlich war. Dessen achtjährige Schiffsreise war eher eine Odyssee, bis er schließlich Schiffbruch erlitt.