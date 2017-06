Meersburg Literatur und Kunst: Neuer "Mauerläufer" in alter Burg vorgestellt

256 Seiten stark: Das vierte literarische Jahresheft liegt vor. Die Redakteure Hippe Habasch, Hanspeter Wieland, Katrin Seglitz, Eva Hocke und Jochen Kelter stellten das Werk auf der Meersburg vor.

Der "Mauerläufer", dieser rare Vogel, hat bereits zum vierten Mal ein dickes Überraschungsei ausgebrütet. Die Ausgabe 2017 des literarischen Jahreshefts bringt es auf stolze 256 Seiten und ist laut Redakteurin Katrin Seglitz eine "veritable Anthologie", zu der 47 Autoren und elf Künstler beigetragen haben. Das Redaktionsteam stellte das Werk beim Literarischen Jour Fixe des IBC unter Leitung von Chris Inken Soppa auf der Meersburg vor. Dort hat der Mauerläufer auch seinen Ursprung. Denn auf der Burg trifft sich, auf Einladung des Besitzerpaares Naeßl-Doms, alle zwei Monate die vor 25 Jahren von Josef Hoben und Walter Neumann ins Leben gerufene Meersburger Autorenrunde, aus der der "Mauerläufer" hervorgegangen ist. Zur Vorstellung von dessen neuer Ausgabe erschien auch Neumann, dem Seglitz nachträglich zum 91. Geburtstag gratulierte.

Es war der letzte Jour Fixe vor der Sommerpause, doch die ungewöhnliche Frucht, die auf dem Cover des neuen Hefts prangt, soll nicht etwa die "Saure-Gurken-Zeit" ankündigen, im Gegenteil. Denn bei dem gebogenen Gewächs handelt es sich laut Seglitz "ebenso wenig um eine Norm-Gurke, wie wir genormt sind." Sei doch auch der "Mauerläufer", der sich selbst als "regional, radikal, randständig" bezeichnet, ein "Projekt gegen den Dogmatismus, in dem viele unterschiedliche Stimmen laut werden."

Die krumme Kukumer illustriert den Titel: "Hier schließt sich kein Kreis." Drei der fünf Kapitel widmen sich den Schwerpunkten "Inseln, Klöster, Zirkel, Zellen." Zwei Kapitel enthalten freie Themen. Die Idee, Klöster in den Fokus zu rücken, kam Seglitz als sie im Rahmen des transatlantischen Künstleraustausches "Salem2Salem" in der ehemaligen Zisterzienserabtei Salem wohnte und arbeitete. Daraus wurden dann vier Begriffe. Allen gemeinsam sei die Abgrenzung, so Seglitz. "Immer stellt sich die Frage: Wer (oder was) kommt rein, wer (oder was) bleibt draußen?" Eine Frage, die sich sicher auch die Redaktion gestellt hat und die die Künstler und Autoren – unter ihnen etwa auch Zsuzsanna Gahse, Beat Brechbühl und Bruno Epple – auf ihre ganz eigene Weise beantworten. Das zeigen auch die Kostproben von Hanspeter Wieland, Felicitas Andresen, Chris Inken Soppa und Jochen Kelter.



Wieland spricht über sein Vorwort, dessen großes Thema das Widerstehen sei. "Wem oder was ist nicht einmal wichtig. Widerstand ist ein Wert an sich", sagt Wieland, der nach dieser Devise auch lebt und weiß: "Widerstand macht einsam." Wieland weiter: "Wir sehen immer nur eine Seite des Mondes, die Dichter stehen für die andere Seite. Durch ihre Dichtung wird die Welt ganz – am Ende schließt der Kreis sich doch." Andresen liest ihr tiefgründiges Essay "Inseln, kein Vorne, kein Hinten", Soppa die Geschichte "Der Claviervirtuose". Dieser liegt nach einem Unfall in einer Pflegeeinrichtung, die früher ein Kloster war. Kelter trägt Gedichte aus seinem Zyklus "Kolumbianische Exkursion" vor, die die intensiven Erfahrungen mit Land und Leuten widerspiegeln, darunter das von pädagogischem Impetus durchdrungene "Lernt Kolumbianer."

Zusammengebunden und -gehalten werden diese keinem Richtmaß gehorchenden Beiträge vom kreativen Layout der Grafik-Designerin Eva Hocke aus Bad Saulgau. Als Schrift hat sie die "Questa" ausgewählt, jede Überschrift hat eine eigene Seite bekommen, die Artikel begleiten Bilder von Kunstwerken – etwa von Richard W. Allgaier oder behinderter Künstler aus der Malwerkstatt Wilhelmsdorf – und Fotoserien, so die Reihe "Die Dinge meines Onkels" von Frank Müller oder die Stillleben von Daniel Bräg, die Obst in unterschiedlichen Stadien der Konservierung und des Zerfalls zeigen.

Mauerläufer

Der "Mauerläufer" geht aus einer Initiative von Autoren und Künstlern rund um den Bodensee hervor. Das "Literarische Jahresheft" erscheint seit 2014. Benannt ist es nach einem seltenen Vogel aus der Kleiber-Familie. Die herausgebende Redaktion arbeitet ehrenamtlich und besteht aus Hippe Habasch, Eva Hocke, Jochen Kelter, Christa Ludwig, Katrin Seglitz und Hanspeter Wieland. Dieses Jahr wird das Projekt auch erstmals bei den Stuttgarter Buchwochen (9. November bis 3. Dezember 2017) vertreten sein. Die Hefte sind im Buchhandel erhältlich sowie bestellbar bei Eva Hocke unter 0 75 81/62 61 oder per Mail: bestellung@mauerlaeufer.org

Informationen im Internet: www.mauerlaeufer.org