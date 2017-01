Meersburg Lindenweg in Meersburg wird jetzt erschlossen

Der Gemeinderat hat für die Erschließung des Lindenwegs Aufträge für rund 600 000 Euro vergeben. Die Arbeiten starten Anfang Februar.

Meersburg – Die Tiefbauarbeiten für die Erschließung des Lindenwegs vergab der Gemeinderat für rund 538 373 Euro an die Firma Strabag aus Langenargen, die das günstigste von drei Angeboten abgegeben hatte. Die Vergabesumme, die die Leistungen für die Erd-, Kanal-, Straßenbau- und Kabelarbeiten umfasst, liegt laut dem planenden Ingenieurbüro Langenbach rund 13 Prozent unter der ursprünglichen Kostenberechnung. Außerdem beauftragte der Rat das Stadtwerk am See mit der Erneuerung der Wasserleitungen im Lindenweg für 22 660 Euro und in der Mesmerstraße für rund 33 160 Euro. Die Erschließungskosten werden zu 95 Prozent auf die Anwohner umgelegt.

Die Arbeiten sollen zwischen dem 6. Februar und dem 2. Juni erfolgen. Die Fertigstellung sei bereits für den 23. Mai vorgesehen, sagte Dirk Langenbach. Die Strabag setze, bis auf die Kanal-TV-Befahrung, keine Subunternehmer ein, so Langenbach. Darauf hatte der Rat bestanden. Bei Dauerfrost oder -regen unterbreche man die Arbeiten. Sollte die Strabag aus anderen Gründen als widrigen Witterungsverhältnissen in Verzug kommen, wäre eine Vertragsstrafe von 538 Euro am Tag fällig. Heidrun Funke (Grüne) fand es ungerecht, dass man nur die Strabag entsprechend in die Pflicht nehme und beantragte, dass auch die ebenfalls an der Erschließung beteiligten Firmen Stadtwerk am See und EnBW bei Nichteinhaltung der Fristen eine Vertragsstrafe zahlen müssten. Der Rat stimmte dem zu.

Bürgermeister Martin Brütsch trieb noch eine andere Sorge um, er befürchtete Verzögerungen und "Kollisionen" je nachdem wie viele Hausanschlüsse zusätzlich gemacht werden müssten. Ob es da eine entsprechende Koordinierung gebe? Auf jeden Fall, empfahl Brütsch, sollten die "Abfragen an Hauseigentümer schnell erfolgen". Langenbach versicherte: "Die Arbeiten werden koordiniert. Aber wir können den Hauseigentümern nicht vorschreiben, was sie alles erneuern lassen." Das müssten diese mit der Strabag ausmachen. Doch bei Letzterer handle es sich um eine leistungsfähige Firma, die auch entsprechend mehr Bautrupps einsetzen könne. Am kommenden Dienstag gebe es ein "Abstimmungsgespräch" aller beteiligten Firmen, sagte Langenbach auf Nachfrage von Heinz Frey (FW). Wie man als Hausbesitzer denn feststelle, ob Wasserleitungen sanierungsbedürftig seien, fragte Julia Naeßl-Doms (CDU). Im Idealfall lasse man das regelmäßig kontrollieren, was aber nur selten geschehe, so Langenbach.

Beschlüsse

Für den Lindenweg beschloss der Rat im Juli 2014 die Aufstellung eines Bebauungsplans, um die Bebauung der noch freien Grundstücke planerisch steuern zu können. Der Plan wurde im Juli 2015 verabschiedet, der Technische Ausschuss stimmte dem Antrag eines Bauträgers zu, 18 Wohneinheiten zu errichten. Nun wird die Straße auf 225 Meter Länge erschlossen. (flo)