Meersburg Linda und Fabio Kikaj holen bei deutscher Meisterschaft den dritten Platz

Linda und Fabio Kikaj aus Meersburg, die für die Musicalschule Bodensee Überlingen an den Start gegangen sind, haben als Duo zum ersten Mal an der deutschen Meisterschaft der United Dance Organisation teilgenommen – und waren erfolgreich.

Meersburg/Saarbrücken (mag) Was als ein Versuch begann, erlebte am Samstag seinen bisherigen Höhepunkt mit dem dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft der United Dance Organisation in Saarbrücken und der gleichzeitigen Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Glasgow. Linda und Fabio Kikaj aus Meersburg, die für die Musicalschule Bodensee Überlingen an den Start gegangen sind, nahmen in diesem Jahr als Duo zum ersten Mal an einem sportlichen Tanz-Wettbewerb teil. „Wir wollten einfach mal schauen, wie weit wir kommen und wo wir stehen“, erklärt Fabio Kikaj. „Dass es jetzt sogar bis zur Qualifikation zur Weltmeisterschaft gereicht hat, ist sensationell.“

Das Meersburger Geschwisterpaar war allerdings nicht nur in der Kategorie Duo am Start. Zusammen mit Celina Höge, Julia Sonntag, Mara Ehninger und Fabio Kopf bilden sie die MSB-Crew, die in der Kategorie Teams qualifiziert war. „Wir waren mit unserer Choreografie zufrieden und haben unser Bestes gegeben“, resümiert Linda Kikaj. „Allerdings war die Konkurrenz dermaßen groß, dass lediglich ein 13. Platz von 22 Teams herausgesprungen ist.“ Es sei schwer gewesen, mit einem Sechser-Team gegen Teams anzutreten, die bis zu 20 Tänzer hatten, die auch noch Hebefiguren und andere Einlagen präsentierten. „Mit dem Abschneiden sind wir absolut zufrieden“, sagt Fabio Kikaj.