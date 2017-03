Meersburg Lebendige Autorenlesung mit Dorothea Neukirchen in der Burg Meersburg

Dorothea Neukirchen hat beim Jour Fixe des Literatur-Cafés ihren Roman \"Sinkflug\" vorgestellt.

Beim Jour Fixe des Literatur-Cafés stellte Dorothea Neukirchen ihren neu aufgelegten Roman "Sinkflug" in der Burg Meersburg vor. Sinkflug ist der erste Roman, den Neukirchen bereits 2001 geschrieben hat. Anlässlich der Neuauflage stellte sie ihn auf Einladung von Burgherrin Julia Naeßl-Doms und Chris Inken Soppa, Mitglied der Meersburger Autorenrunde, dem Publikum vor.

Der Roman ist der einzige, der unter ihrem Pseudonym Dorothea Fremder erschien. Sie wählte den Nachnamen zum einen aus, weil es ein Name aus ihrer Familie ist – ihre Großmutter hieß so. Zum anderen aus dem philosophischen Aspekt, dass wir alle "fremd" auf dieser Erde seien. Ihre Entscheidung, überhaupt ein Pseudonym zu wählen, begründete sie damit, dass das Buch in Ich-Form geschrieben ist und sie sich durch ein Pseudonym abgrenzen wollte. Selbstverständlich seien auch persönliche Erfahrungen in den Roman mit eingeflossen, aber eben nur zu einem geringen Teil. Außerdem habe sie bis dato nur Drehbücher geschrieben und wollte mit einem anderen Namen deswegen eine "Zäsur setzen".

Neukirchen hat unter anderem als Dokumentarfilmerin, Regisseurin, Moderatorin und Nachrichtensprecherin, aber auch als Schauspielerin gearbeitet. Diese Schauspielkunst zeigte sie bei ihrer Lesung. Mit akzentuierter Betonung und wechselnder Mimik erweckte sie ihre Protagonistin Carola zum Leben. Mal süffisant lächelnd, dann wieder enttäuscht oder gar wütend las Neukirchen über die Stadien der Trennung einer Ehe.

Immer tiefer sinkt die Romanfigur Carola, schafft es nicht, ihrem Mann die richtigen Worte zu sagen als er sie betrügt. Es gibt erst eine Trennung auf Probe, später geht Carola zur Therapeutin. Bis es irgendwann nicht mehr um die zentrale Frage "Was ist Liebe?", sondern nur noch ums Geld geht. Ausnahmsweise verrät Neukirchen das Ende des Romans. "Es geht gut aus", sagt sie lächelnd und liest dann die letzten Zeilen vor. Bei einem Spaziergang im Schnee mit Blick auf ihre Spuren erkennt Carola das Sinnbild ihres Lebens und sagt: "Ich dachte, ich wäre geradeaus gegangen..."

Zur Person

Dorothea Neukirchen ist 1941 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Abitur im Jahr 1960 absolvierte sie eine Ausbildung zur Schauspielerin. Sie spielte im Theater und wirkte in Filmen mit – etwa bei der englischen BBC. Zudem war sie als Moderatorin und Nachrichtensprecherin tätig, ehe sie hinter die Kamera wechselte. Heute schauspielert Neukirchen wieder öfter. (san)