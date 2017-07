Meersburg Kunstraub im Dritten Reich: Autorin Melissa Müller spricht über Menschenschicksale

Bei einer Lesung im Rahmen der Jüdischen Kulturtage hat Autorin Melissa Müller im Literaturcafé der Jufa über Enteignungen von Kunstwerken während der Nazizeit gesprochen. Das Schicksal der einstigen Besitzer und deren Erben gerate dabei oft in den Hintergrund.

Meersburg – Wohl kaum ein Gemälde sorgte für mehr Furore als Gustav Klimts "Goldene Adele": 2006 kaufte es der US-Unternehmer Ronald Lauder für angeblich 135 Millionen Dollar, der höchste Preis, der bis dahin jemals für ein Bild bezahlt worden war. Zuvor hatte es die Republik Österreich nach langem Ringen an die rechtmäßigen jüdischen Erben zurückgeben müssen. Das berühmte Porträt der Adele Bloch-Bauer ist jedoch nur eines von rund 600.000 Kunstwerken, die das Nazi-Regime aus jüdischem Besitz enteignete und stahl. Es war der größte Kunstraub aller Zeiten, betont die österreichische Autorin Melissa Müller, die im Rahmen der Jüdischen Kulturtage im Literaturcafé der Jufa aus ihrem Buch "Verlorene Bilder, verlorene Leben" liest.

Denn, so macht Müller klar, über all den Schlagzeilen über Rekordsummen für restituierte Bilder und dem Lamento der Museen, wie dem Wiener Belvedere und dem Berliner Brücke-Museum, die sie herausgeben mussten, gerieten die Schicksale der Menschen, denen sie einst gehörten, und ihrer Erben in den Hintergrund. "Jeder Fall ist einzigartig", erklärt Müller den rund 30 Zuhörern. In ihrem Band schildert die Autorin, die unter anderem auch bereits über Anne Frank und Hitlers Sekretärin schrieb, 15 Beispiele. Zwei davon, die Geschichten der Wiener Familie Bloch-Bauer und des Erfurter Ehepaars Alfred und Thekla Hess, stellt Müller in Meersburg vor.

Große mediale Wellen verursachte zuletzt die Affäre Gurlitt, als 1500 teils verschollen geglaubte, teils unbekannte Arbeiten ungeklärter Herkunft aus dem Nachlass eines Kunsthändlers auftauchten. Doch dieser Fall sei zwar in punkto Dimension ungewöhnlich, andererseits aber beispielhaft, so Müller. Denn er habe ans Licht gebracht, dass der Kunstraub ohne die Kollaboration von Kunsthändlern und -experten in In- und Ausland nicht möglich gewesen wäre. "Man musste kein Nazi sein, um sich an jüdischem Eigentum zu bereichern." Denn die Grenzen zwischen Zusammenarbeit mit den Nazis und persönlicher Gier waren fließend. "Die Ware lief ganz legal über den regulären Kunsthandel" – legalisiert durch NS-Gesetze. Und: "1945 gab es keine Zäsur für den Handel mit Raubkunst." So erließ Deutschland, im Gegensatz zu anderen Staaten, kein "Nichtigkeitsgesetz", das unethische Aneignungen widerrufen hätte. Es handle sich um eine Legende, dass es auch "edle Händler" gab. Doch die Beweislast, wem die Bilder wirklich gehörten, liege nach wie vor bei den Opfern. Immerhin gelte keine Verjährung mehr, aber eine Restitution in Deutschland sei nach wie vor schwierig, weshalb viele Fälle über die USA liefen.

Was sich bis heute geändert habe? Die Museen verfügten über ein größeres Bewusstsein, was die Herkunft ihrer Stücke angehe und die Provenienzforschung habe eine größere Bedeutung erlangt.