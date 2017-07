Meersburg "Koscherer Knigge" zum Abschluss der der Jüdischen Kulturwochen

Michael Wuliger hat zum Finale der Jüdischen Kulturwochen aus seinem "Koscheren Knigge" gelesen. Der Feuilleton-Redakteur der "Jüdischen Allgemeinen" startet mit der Frage: "Darf man Jude sagen?"

Meersburg (flo) Michael Wuligers amüsantes und politisch absolut nicht korrektes Bändchen "Der koschere Knigge" ist als Hilfe für " den entkrampften deutsch-jüdischen Dialog" gedacht. So heißt es im Klappentext und schon diese Formulierung ist natürlich nicht ganz koscher. Denn schließlich sind die meisten Juden, mit denen man hierzulande ins Gespräch kommen könnte, Deutsche. "Trittsicher in die deutsch-jüdischen Fettnäpfchen" führt, entsprechend dem von ihm leicht abgewandelten Buch-Untertitel, Wuliger zum Abschluss der Jüdischen Kulturwochen seine amüsierten Zuhörer im voll besetzten Literaturcafé der Jufa.

Der Feuilleton-Redakteur der "Jüdischen Allgemeinen" startet mit der Frage: "Darf man Jude sagen?" Ja, man darf: "Das Wort an sich ist nicht beleidigend, auch wenn es vielen Deutschen immer noch schwer von der Zunge geht." Das ist das Vermächtnis der NS-Vergangenheit. Doch zwanghaft auf diese angesprochen zu werden, nervt laut Wuliger viele Juden ebenso wie Klischees à la Klezmermusik, Kippa und gefilte Fisch. Natürlich gibt es all das, so wie es auch den peniblen Deutschen gab und gibt, auch unter den Juden, die von Juden anderer Nationalitäten deshalb als "Jeckes" bespöttelt werden. Stereotypen sind ja nie völlig aus der Luft gegriffen, aber sie geben halt jeweils nur einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit wieder. Mit viel Witz und Hintersinn zerlegt, widerlegt und bestätigt Wuliger gängige Vorstellungen. Anhand seines Protagonisten Herrn Blumberg behandelt er etwa Kapitel wie, unterm Stichwort Kultur: "Kein Klezmer bitte, wir sind schon jüdisch.

" Oder: "Bei Judens daheim." Da steht allerhand "Shlock" herum, jüdischer Kitsch, zum Beispiel in Form eines Teddybären mit Kippa und Gebetsschal. Und, ja, es gibt typisch jüdische Küche, die laut Wuliger nicht gerade zur Haute Cuisine zählt, wie gefilte Fisch und das klassiche Sabbatgericht Tscholent – allerdings nur für gojische, also nichtjüdische, Gäste, weil die das ja so erwarten.

Ein Tipp: kein toller Gesprächseinstieg sei: "Was ist denn bei euch schon wieder los", nachdem man Nachrichten über Israel gesehen habe. Blumbergs Ministerpräsident heißt nicht Netanjahu, er isst auch nicht koscher, da das viel zu schwierig und teuer wäre, sondern nur semi-koscher: Schweinskopfsülze kommt nicht gerade auf den Tisch. Er versteht sich wider Erwarten mit dem ausländerfeindlichen Kollegen und lästert seinerseits über die zugewanderten Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die die einheimischen deutschen Juden zahlenmäßig überwältigen. Und ja, Blumberg kann nicht alle Juden leiden, die in seiner Synagogengemeinde schon gar nicht: "Wer je an einer jüdischen Gemeindeversammlung teilgenommen hat, weiß, warum die Protokolle der Weisen von Zion eine Fälschung sein müssen: Echte Juden können sich nicht einmal auf die Tagesordnung einigen." Mittlerweile trügen Deutschlands Juden ihre Querelen auch wieder in der Öffentlichkeit aus. Das trifft, Stichwort Synagogenbau in Konstanz, auch auf die Juden am Bodensee zu. Apropos: Er sei ja auch auf der Baustelle in Konstanz gewesen, berichtet Wuliger. Und was auf die Stadt und die jüdische Gemeinde zukomme, erzähle er jetzt anhand des Kapitels "Thorarolle rückwärts". Darin enthalten ist die Prophezeiung, nie wieder werde die Synagoge so voll sein wie bei der Einweihung. Das dürfte überall gleich sein.

"Ein voller Erfolg"

Eine begeisterte Bilanz der ersten Jüdischen Kulturwochen, die die Synagogengemeinde Konstanz und der Kulturverein Meersburg in beiden Städten organisierten, ziehen die jeweiligen Vorsitzenden Peter Stiefel und Michael Dörr. Fast alle Veranstaltungen seien bestens besucht gewesen. Zum Abschluss der sechswöchigen Reihe mit über 20 Veranstaltungen stießen sie mit den Besuchern mit einem Glas Wein an – und versprachen eine Fortsetzung im Frühjahr 2018. Das Programm soll noch umfangreicher sowie in die weitere Region ausgedehnt werden, etwa nach Ravensburg, Friedrichshafen und Überlingen und sogar in die Schweiz und nach Vorarlberg. "Die ganze Region ist wichtig für das Judentum", sagte Peter Stiefel und verwies auf den mittelalterlichen Bezirk "medinat bodase", der alle Juden am Bodensee umfasste. Stiefel und Dörr, der auch Geschäftsführer der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden ist, dankten den unterstützenden Städten Konstanz und Meersburg, dessen Bürgermeister Robert Scherer den Organisatoren "einen vollen Erfolg bescheinigte, sowie allen Sponsoren, die diesen erst ermöglicht hätten. (flo)