Meersburg Kooperationsgespräche: Gemeinsam zum Wohl der Schüler

Gemeinschaftsschule und Gymnasium in Meersburg planen eine stärkere Zusammenarbeit, um Schülern den Schulwechsel zu erleichtern.

Meersburg (lko) Zu Kooperationsgesprächen haben sich Schulleiter Jürgen Ritter und Konrektor Wolfgang Fitz von der Sommertal Gemeinschaftsschule mit Philipp Strack, Schulleiter des Droste-Hülshoff-Gymnasiums, zusammengesetzt. Ziel ist es, den Schulstandort Meersburg zu stärken und den Schülern die Übergänge von einer Schule auf die andere zu erleichtern.

In anderthalb Jahren wird der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule den Realschulabschluss ablegen. "Die zukünftige Abschlussklasse hat ein gutes Leistungsprofil", erklärt Ritter. Das könne man anhand der hohen Anmeldungen für den Realschulabschluss belegen. Aber Schüler, die danach das Abitur anstreben, müssen die Schule wechseln. "Zum Glück können wir aber in der Schulstadt Meersburg alle Abschlüsse anbieten", beschreibt Fitz und sieht in der Zusammenarbeit mit dem Gymnasium eine große Chance."Strukturell haben wir mit den Aufbauzügen dazu gute Voraussetzungen", erklärt Strack. Dadurch, dass beide Schulen einen ähnlich kleinen, überschaubaren Rahmen haben, hätten beide einen guten Überblick über die einzelnen Schüler und ihre Leistungen, ergänzt Ritter. Deshalb soll die bisher gute Zusammenarbeit noch intensiviert werden.

Unterrichten aktuell einige wenige Gymnasiallehrer an der Gemeinschaftsschule, sollen demnächst vermehrt Lehrer dort Stunden geben. Gemeinschaftsschülern soll die Möglichkeit von "Schnupperwochen" am Gymnasium eröffnet werden. Zur Verbesserung der sozialen Kontakte sind Arbeitsgemeinschaften für Schüler beider Schulen in Planung. Auch bei der Gestaltung der Stundenpläne wollen die Schulleiter sich absprechen. "Wir wollen uns gegenseitig auf allen Ebenen verzahnen", erklärt Ritter. Es soll auch stärker darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein Wechsel aufs Gymnasium jederzeit möglich ist. Insbesondere nach der vierten, sechsten und zehnten Klasse."Wir wollen den Eltern die Ängste nehmen, ihre Kinder auf die Gemeinschaftsschule zu schicken", so Ritter. Ein Infotag findet am 23. März ab 18 Uhr in der Sommertalsschule statt.