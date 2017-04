Meersburg Köstlinger  ein Name, der für den Tennisclub Meersburg steht

Franz Köstlinger gründete den MTC vor 60 Jahren, seit acht Jahren ist Sohn Peter Präsident. Und Dieter Köstlinger kann beim großen Jubiläum des Clubs am Samstag, 29. April, seine 60-jährige Mitgliedschaft mitfeiern.

Wenn der Tennisclub Meersburg am Samstag, 29. April, sein 60-jähriges Vereinsjubiläum feiert, dann ist die Geschichte dieses über all die Jahrzehnte aktiven Sportvereins untrennbar mit dem Namen Köstlinger verbunden. Es war Franz Köstlinger (1915 bis 2005), der den Club im Jahr 1957 initiierte und ein Leben lang begleitete, 22 Jahre war er Vorsitzender. Seit gut acht Jahren und bis heute ist sein Sohn Peter Köstlinger Vorsitzender. Er ist "quasi seit der Geburt" Mitglied, also seit 57 Jahren, erzählt er. Sein älterer Bruder indes, Dieter Köstlinger, der morgen aus Radolfzell zum Jubiläum kommt, ist Jahrgang 1947 und trat schon als zehnjähriger Bub, als sogenanntes Familienmitglied ein. Damit feiert er morgen seine 60-jährige Clubmitgiedschaft. Am Jubiläumstag mit dabei sein wird aber auch das mit 88 Jahren derzeit älteste Clubmitglied Sigrid Müller sein.

Der im Jahr 1915 im Bayerischen Vilshofen geborene Franz Köstlinger war ursprünglich Finanzbeamter gewesen und kam 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg heim zu seinen Eltern, die in Meersburg das Haus Kirchstraße 6 gegenüber der katholischen Kirche gekauft hatten. In diesem historischen Gebäude richtete er im Erdgeschoss ein Lebensmittelgeschäft ein; heute findet sich hier die "Neue Apotheke". Zum Laden in der Oberstadt kamen zwei weitere in der Unterstadt und in den Lichtenwiesen dazu. Bis die 1970-er Jahre betrieb der sportliche Geschäftsmann seine drei Edeka-Geschäfte, die als "Feinkost Köstlinger" bekannt waren.

Es war das Jahr 1957, als Franz Köstlinger seine Idee umsetzte, in Meersburg einen Tennisclub zu gründen. "Zusammen mit weiteren 13 Meersburgern traf er sich zur Versammlung im Hotel „Drei Stuben“, um auszuloten, ob sich sportbegeisterte Tennisspieler im Städtle finden könnten, die sich auch zutrauen würden, einen Tennisclub zu gründen", erzählt sein Sohn Peter Köstlinger. "Die Fahrt von Meersburg nach Markdorf oder Überlingen war für die Hobbyspieler aus Meersburg doch viel zu zeitaufwändig." Und Überlingen, Friedrichshafen oder auch Markdorf seien nach dem Krieg eben die federführenden Standorte von Tennisvereinen am nördlichen Bodenseeufer gewesen. "Und tatsächlich, in dieser Gründungssitzung, die zusammen mit dem damaligen sportbegeisterten Meersburger Bürgermeister Hans Netscher abgehalten wurde, konstituierte sich das erste Vorstandsteam." Beruflich sehr eingespannt, habe sein Vater den Posten des Vorsitzenden nicht selber besetzen wollen, er habe sich als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung gestellt. Sein Tenniskamerad und Gründungsmitglied Franz Wehofsich sei dann zum ersten Präsidenten des MTC-Meersburg gewählt worden. "Nur ein Jahr später, nach dem Wegzug von Franz Wehofsich, wurde mein Vater der zweite Präsident des Vereins." Er blieb es zwölf Jahre lang, gab das Amt an Oskar Morgen ab, von dem er es wieder übernahm und nochmals zehn Jahre bekleidete – so dass er die Geschicke des Vereins für insgesamt 22 Jahre bestimmte. Weitere Präsidenten waren Rolf Kaiser, Jean-Claude Parent, Karl-Dieter Rückgauer, Reinhold Märker und nun seit acht Jahren Peter Köstlinger.

"Mit dem Bau des Clubhauses und dem der beiden ersten Tennisplätze (Court No. 1 und 2) mutete sich ein neu gegründeter Verein unglaublich viel zu", blickt Peter Köstlinger zurück. "Aber es klappte, trotz kleiner Rückschläge wie eines Wasserrohrbruchs auf den nagelneu errichteten Plätzen im ersten Vereinsjahr." Damals standen auf dem Gelände, auf dem heute die Courts 3 bis 5 liegen, alte Eisenbahnwaggons, in denen nach dem Krieg Aussiedler untergebracht worden waren, beschreibt Köstlinger. So sei erst Jahre später der Bau des dritten Platzes erfolgt, mit dem die Erweiterung des Clubhauses einherging. Wiederum Jahre später kamen die Plätze 4 und 5 hinzu.

Vor und insbesondere während der Tennisboomzeit durch Boris Becker und Steffi Graf ab Mitte der 1980-er Jahre hatte der Verein kurzzeitig über 400 Mitglieder. "Wartelisten mit der Möglichkeit, per Schulkreide die Zeiten eintragen zu können, waren nötig, um dann nur eine Dreiviertelstunde Tennis spielen zu können", erinnert sich Köstlinger. "Verrückt! Heute ist das nicht mehr nachvollziehbar." Auf Grund dieses Tennishypes profitierten auch die kleineren umliegenden jüngeren Tennisclubs, die frisch gegründet in die Tennisboomzeit starteten. Hagnau, Bermatingen (1980), Uhldingen (1974) und auch Salem gründeten sich in unmittelbarer Nachbarschaft und hätten viele Mitglieder, die in diesen Gemeinden wohnten, aus Meersbur abgezogen.

"Dieses Jahr feiern wir nun unser 60-jähriges Vereinsjubiläum in einem rundum gesunden und munteren Tennisclub mit fast 150 Mitgliedern, der nicht nur sportliche Erfolge in den Turnieren des Badischen Tennisverband verbuchen kann", beschreibt Köstlinger den aktuellen Stand, "sondern der mit seinem umfangreichen Breitensportangebot auch dafür sorgt, dass sich die Mitglieder auf dem Sandplatz, als auch außerhalb des Tennisspielens wohlfühlen".

Jubiläumsfest

Der Meersburger Tennisclub (MTC) feiert am Samstag, 29. April, ab 13 Uhr sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Es gibt einen Aktionstag mit 60-prozentigem Rabatt für alle neue Mitgliedschaften 2017 und es findet das traditionelle "Rommee-Turnier" zwischen Romanshorn und Meersburg statt. Den Rabatt für Neumitglieder 2017 erhält jeder, der sich morgen bis Mitternacht verbindlich anmeldet. Bei schlechten Wetter gibt es keinen Spielbetrieb, dann begrüßt der MTC seine Gäste bei Kaffee und Kuchen. Für das Rommee-Turnier ist ein Ausweichprogramm in einer nahen Halle geplant. Auch bei Sonne sind die Spielmöglichkeiten an diesem Tag begrenzt im Rahmen der Anmeldungen aus den Partnervereinen Romanshorn und Meersburg. Tennisinteressierte Neumitglieder können die Anlage nach dem Turnier ab etwa 18 Uhr und später auch bei Flutlicht testen.

Informationen im Internet:www.meersburger-tennis-club.de