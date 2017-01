Klaus Kirchmann steigt nicht in den Meersburger Bürgermeisterwahlkampf ein

Der Zweitplazierte in der vergangenen Überlinger OB-Wahl dementiert Spekulationen über eine Kandidatur nach dem ersten Wahlgang.

Meersburg/Überlingen (mba) Der 50-jährige Überlinger Agrarbiologe und Verwaltungswissenschaftler Klaus Kirchmann, bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen im November mit 37,8 Prozent Wahlgewinner Jan Zeitler unterlegen, will nicht in Meersburg zum zweiten Wahlgang antreten, falls im ersten Wahlgang am kommenden Sonntag keine Entscheidung fällt. Das erklärte er gestern auf telefonische Nachfrage des SÜDKURIER in einer schriftlichen Pressemitteilung.

"Schon während meines Wahlkampfes in Überlingen erhielt ich Sympathiekundgebungen von Menschen aus umliegenden Gemeinden", erklärt Kirchmann in seiner E-Mail, mit der er gestern auf die SÜDKURIER-Nachfrage reagierte. Kirchmann weiter: "Als ich direkt vor Weihnachten konkret angefragt wurde, in Meersburg zu kandidieren, ergaben sich daraus vereinzelt Gespräche und ich hätte diese Aufgabe durchaus sehr gerne wahrgenommen. Aber so kurz nach meinem Wahlkampf in Überlingen kam dies für eine rechtzeitige Bewerbung zu spät. Ebenso ist ein Einstieg in die zweite Runde unrealistisch."

In den letzten Tagen hatten sich in Meersburg die Gerüchte massiv verdichtet und sie kursierten auch in Überlingen, dass Kirchmann vorhabe, zum zweiten Wahlgang anzutreten. Noch am Freitag saß Kirchmann in der offiziellen Kandidatenvorstellung in der Sommertalhalle und wurde mit einem Ex-Stadtrat gesehen. Vor dem Hintergrund gesicherter Informationen über vorangegangene Gespräche mit eben diesem und mehreren weiteren Kommunalpolitikern fragte SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur am Sonntag während der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion als Moderator die drei Bewerber nach ihrer Meinung zu dem möglichen kommenden Mitbewerber.

Während der Podiumsdiskussion berichtete der SÜDKURIER online in einem minutenaktuellen Live-Ticker. Darin hieß es, SÜDKURIER-Redakteur Baur habe Gerüchte um Klaus Kirchmann als vierten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Meersburg bestätigt. Eine falsche Formulierung, die wir bereits gestern Vormittag durch einen ergänzenden Zusatz in der Online-Ausgabe des SÜDKURIER korrigiert haben. Wir bitten um Entschuldigung. Moderator Baur hatte bei der Veranstaltung den Besuchern lediglich kommuniziert, dass es Gerüchte um Kirchmann als möglichen vierten Kandidat gebe, der eventuell nach dem ersten Wahlgang antrete. Sicher sei, dass er mehrere Gespräche mit Meinungsführern aus der Meersburger Lokalpolitik geführt habe.

Kirchmann reagierte auch auf die ursprüngliche Formulierung im Live-Ticker und schreibt dazu: "Zur Bürgermeisterwahl in Meersburg sind mit dem Amtsinhaber Dr. Brütsch sowie dessen Herausforderern Herrn Scherer und Herrn Schmidt drei kompetente Kandidaten angetreten. Dass mein Name als möglicher vierter Kandidat gehandelt wird, ehrt mich. Allerdings dementiere ich die Mitteilung des SÜDKURIER in seiner Online Ausgabe." (siehe www.suedkurier.de) Diese Ankündigung während der Podiumsdiskussion am 15. Januar im Wein- und Kulturzentrum Meersburg habe ihn sehr irritiert, schreibt Kirchmann weiter. "Ich bin kein Kandidat für das Amt, weder im ersten noch im zweiten Wahlgang."

Dem SÜDKURIER liegen auch Informationen aus mehreren Quellen vor, dass Kirchmann angeblich noch in dieser laufenden Woche weitere Gespräche mit Meinungsführern in Meersburg terminiert gehabt hatte. Auf eine konkrete schriftliche Nachfrage dazu äußert sich Kirchmann gestern ebenso wenig wie er eine Antwort darauf gibt, ob noch für gestern Abend ein Treffen mit seinen Unterstützern in einem Meersburger Hotel geplant gewesen sei. Kirchmann wörtlich: "Über den Text meine Presseerklärung hinaus habe ich nichts hinzuzufügen, auch aus Gründen der Vertraulichkeit."