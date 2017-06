Meersburg Klassentreffen am Meersburger Känzele

Der Jahrgang 1936/37 trifft sich neben der Schule am Reithof. Marianne Ludwig (Eberhardt) organisiert die Begegnung. Auch Annette Asmus (Beisch) aus New York freut sich auf das Wiedersehen. 25 Achtzigjährige folgen der Einladung in die Heimat.

Meersburg – Der Meersburger Schuljahrgang 1936/37 war von der ehemaligen Mitschülerin Marianne Ludwig (Eberhardt) wieder zum großen Klassentreffen in der Heimat eingeladen – für 25 Auswärtige wie für Meersburger gleichermaßen Verpflichtung. Am Känzele neben dem Schulgebäude am Reithof, wo am 1. September 1943, mitten im Krieg, 40 Kinder eingeschult worden waren, war vormittags für die Achtzigjährigen jetzt wieder Treffpunkt.

Alle kannten den Ort, denn dorthin ging's immer von drinnen nach draußen in die Pause. Viele blieben, so erzählt Marianne Ludwig, nach der Schulzeit in Meersburg oder in der Gegend. Zum Treffen kamen aber auch wieder viele, die weggezogen waren – in die Gegend um Karlsruhe etwa, ins Murgtal, aber auch in die einzige deutsche Exklave Büsingen mit eigenem Kfz-Kennzeichen.

Sogar die beiden Amerikaner haben sich den Besuch und das Wiedersehen in Meersburg höchst selten nehmen lassen. Diesmal war Annette Asmus (früher: Beisch) aus New York jedoch allein da, Hartmut Kempf vom "Chicago Brauhaus" fehlte. Doch 1999 war ein Teil der Jahrgänger in Chicago, 2004 in New York zum "Treffen zwischendurch" wie auch schon mal in Freiburg. Annette Asmus erzählte begeistert von ihrer neuen Heimat seit 1962, in der sie in ihrem von früher Kindheit geliebten Turnsport bekannt geworden war. Erst dieser Tage nahm sie mit einer US-Delegation am Deutschen Turnfest in Berlin teil – die ehemals langjährige Trainerin und US-Kampfrichterin war einmal Deutsche Mannschaftsmeisterin im Turnen. Als Sportlehrerin an der "Brearley School", einer Privatschule für Mädchen in New Yorks Stadtteil Manhattan, unterrichtete sie vor Jahrzehnten mit anderen Tochter Caroline des 35.

US-Präsidenten John F. Kennedy. Auch Tochter Ivanka des jetzigen, 45. US-Präsidenten Donald Trump, war ihre Schülerin. Annette Asmus war Präsidentin des Athletik-Verbands der Privat-Schulen in New York und hat die Kunstturnmeisterschaften für den Großraum New York initiiert und organisiert. Sie frage sich derzeit: "Stimmt das so, wie die Medien schreiben und berichten? Ich kann das immer nicht glauben." Das Kompliment an sie drückt der Amerikaner Jamie Winkler so aus: "Wir haben Annette immer geschätzt. Ihr Lächeln hat uns immer ermutigt, ob wir unser Bestes gegeben haben oder nicht."

Die acht Jahre Volksschule des Jahrgangs – einige wechselten später auf andere Schulen – umfassten ganz unterschiedliche Zeiten: Zuerst die Kriegsjahre gegen Ende der Hitler-Diktatur, gefolgt von der Besatzungszeit nach Kriegsende, schließlich die ersten beiden Jahre der Bundesrepublik (1949 bis 1951) mit der Tatsache, dass durch Krieg (Ausbombung), Flucht und Vertreibung neue Schulkameraden dazu kamen. Kein Wunder, so Marianne Ludwig, wenn bei ihr dann im Zeugnis stand: "Die Schülerin besuchte den Unterricht, soweit er erteilt wurde."

Doch alle, ob "einheimisch" oder "ausgewandert", betonten den guten Zusammenhalt ohne Ressentiments: "Ich fühlte mich immer integriert und gut aufgehoben", sagte Doris Meidele (Kastner), jetzt in Gernsbach wohnhaft. Manfred Pfau blieb heimatverbunden und erinnerte an den Rat seiner Mutter bei Fliegeralarm: "Leg dich in den Graben!" Liselotte Wodtke (Arnold) erinnerte sich am Progymnasium an ihre Angst vor der lauten Stimme ihres Lehrers Professor Adolf Kastner, Franz Koch (Büsingen) blieb die Schülerspeisung nach dem Krieg mit Grießbrei und getrockneten Pflaumen haften, bei Annette Asmus hat sich das frühere Fernweh jetzt in Heimweh gewandelt: Einmal im Jahr kommt sie mindestens nach Deutschland.

Natürlich waren im erinnernden und gedenkenden Gespräch auch die Lehrer nicht vergessen: Karl Brummer, Xaver Schilling, Paul Schmidt und Lehrerin Anja Bischof, Pfarrer Wilhelm Restle und weitere. Handarbeitsunterricht wurde im ehemaligen Dominikanerinnenkloster (heute Bibelgalerie) an der Kirchstraße erteilt.

Das Programm ging vom Känzele weiter zu einem Weißwurstessen im Restaurant Alte Bank am Schlossplatz, dann zum Vineum in der Vorburggasse und zur Lenk-Säule an der Mole. Zum Abschluss gab's im "Letzten Heller" delikaten Spargel mit Schinken oder Fisch.

