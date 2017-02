Meersburg Kirchenschiff sticht wieder in See

Kirchenschiff sticht wieder in See

Das Projekt "Kirche im Tourismus" startet 2017 in seine fünfte Saison. Auf dem Programm stehen wieder Kirchenschifffahrten mit ökumenischen Gottesdiensten und die Reihe "Pilgern auf Badisch".

Seit dem Start des Projekts 2013 wurden die Angebote, die bis dato rund 6000 Teilnehmer wahrnahmen, kontinuierlich ausgebaut, so auch dieses Jahr: Erstmals wird es am 16. Juli ein Jugend-Kirchenschiff geben. Auch zwei neue Pilgerwanderungen sind hinzugekommen: zum einen die Tour "Halbinselimpressionen Höri" am 30. September, die ein "spirituelles Kunsterlebnis rund um Gaienhofen" verspricht. Zum anderen die Tour "Grenzerfahrungen mit Aussicht", eine "besinnliche Grenzen-Überschreitung" rund um die deutsche Exklave Büsingen am 29. April und am 23. September.

Die Vorstellung der Projekt-Neuauflage 2017 fand in der Bibelgalerie Meersburg statt, die mit der Pilgertour "Kräutererlebnisse für die Sinne" am 13. Mai und am 8. Juli wieder mit von der Partie sein wird. Den Auftakt der Wanderserie macht "Zwischen Reben und Obstplantagen" am 22. April. Heike Schuster, Tourismusbeauftragte der evangelischen Kirchenbezirke am westlichen Bodensee, zeigte die Highlights, unterstützt von Hausherrin Thea Groß und den evangelischen Dekaninnen Regine Klusmann vom Kirchenbezirk Überlingen-Stockach und Hiltrud Schneider-Cimbal vom Bezirk Konstanz.

Kirche mal anders vermitteln

Dieses Jahr finden vier Kirchenschifffahrten auf dem Überlinger See statt – auf dem "MS Großherzog Ludwig", das seit dem Start dabei ist. Ergänzt wird das Angebot wieder von den "Nachfolge-Kirchenschiffen", dem "MS Alet", organisiert von der evangelischen Gemeinde Reichenau, das auf dem Untersee fahren wird, sowie dem Kirchenschiff "Rheinsee", das die evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau auf den Rhein schickt. Zusätzlich bietet das katholische Dekanat Friedrichshafen erstmals Kirchenschifffahrten auf dem Obersee an. Premiere hat auch das ökumenische Jugend-Kirchenschiff unter dem Motto "Sailaway".

Genau darum geht es auch, sagt Schuster, um kleine Auszeiten vom Alltag. Darum, "Kirche mal anders zu vermitteln", ergänzt Schneider-Cimbal. Die Angebote werden laut Schuster zu 60 Prozent von Einheimischen, zu 40 Prozent von Touristen wahrgenommen. Warum kümmert sich die Kirche überhaupt um Touristen? Schneider-Cimbal: "Die Kirche ist größer als nur eine Gemeinde. Wenn die Leute im Urlaub positive Erfahrungen machen, tun wir auch was für die Ortsgemeinden." Und Klusmann fügt hinzu: "Gerade im Urlaub haben die Menschen auch mal Zeit, sich um geistige Belange zu kümmern." Als dreijähriges Projekt Evangelischen Landeskirche Baden startete 2013 "Kirche im Tourismus". Die beiden Kirchenbezirke am westlichen Bodensee führen es seit 2015 eigenständig weiter und kooperieren dabei mit dem katholischen Erzbistum Freiburg und dem Tourismus.

Termine

"Großherzog Ludwig": 23. und 30. Juli, 6. und 13. August. Abfahrt Bodman 18.45 Uhr, ab Überlingen 19.30 Uhr. Anmeldung bei der Tourist-Info Bodman-Ludwigshafen, Telefon 0 77 73/93 00 40

Jugend-Kirchenschiff: 16. Juli. Anmeldung in Überlingen unter Telefon 01 76/88 21 80 48 oder per E-Mail an ejues@tesionmail.de

Kirchenschiff "Alet"-Untersee: 25. Juni und 9. Juli. Ab Allensbach 18.45 Uhr, Yachthafen Reichenau 19 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0 75 33/8 01 35.

Kirchenschiff "Rheinsee": 23. Juli und 27. August. Ab Berlingen 19.15 Uhr, Gaienhofen 19.45 Uhr, Stein am Rhein 20.15 Uhr. Infos unter: www.evang-tg.ch

Kirchenschiff auf dem Obersee: Noch keine Termine, Informationen unter Telefon 0 75 41/3 78 60 71 oder unter www.dekanat-fn.de

Weitere Informationen unter: www.kirche-im-tourismus-am-bodensee.de