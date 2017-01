Meersburg Kandidat Alexander Schmidt: "Die Stadt Meersburg hat mehr verdient"

Meersburg wählt: Kandidat Alexander Schmidt fasste 2004 den Entschluss, Meersburgs Bürgermeister werden zu wollen. Im Interview erklärt der 48-Jährige seine Standpunkte und Ziele.

Was qualifiziert Sie für den Posten des Bürgermeisters?

Der Bürgermeister ist der oberste Repräsentant einer Stadt oder Gemeinde. Ich glaube deshalb, dass es wohl keinen Besseren für die Aufgabe "Außendarstellung und Werbung für die Marke MEERSBURG" geben dürfte wie Vertriebsprofi. Ein Profi, der über Jahrzehnte bislang in der Lage war, für seine bisherigen Arbeitgeber erfolgreich tätig zu sein, der das tagtäglich gemacht hat. Auch wenn die Marke dann MEERSBURG heißt – es geht immer darum, die Interessen der Stadt und der Bürger überregional zu vertreten und im Gegenzug Interessenten/Kunden für unser Meersburg zu finden.

Warum möchten Sie denn unbedingt Bürgermeister werden?

Wenn ich die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg so lese, hat ein Bürgermeister drei Aufgaben: Er ist Repräsentant, ich nenne es die Speerspitze. Er wird als Bürgermeister und nicht Verwaltungsmeister gewählt, deshalb sitzt für mich ein Bürgermeister nicht nur im Rathaus. Damit das funktioniert, braucht man eine starke Verwaltung im Rücken. Ein Rathaus voll mit freundlichen, kompetenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Ihre Aufgaben kennen und diese selbstständig ausführen können und wollen. Das ist aktuell nicht der Fall, weil man ihnen alles an Rechten und Kompetenzen abgesprochen hat. Das muss sich wieder ändern. Damit kommen wir zur zweiten Funktion, der Leitung der Stadtverwaltung. Ich habe über viele Jahre Mitarbeiter geleitet und hatte Budgetverantwortung. Wir reden bei der Stadt Meersburg von einem 5600-Einwohner-Unternehmen mit einem Bilanzvolumen von rund 19 Millionen Euro.

Die Bürger sind die eigentlichen Anteilseigner. Deshalb muss man da möglichst viele Bürger einbeziehen. Ich habe den Anspruch, dass man sich wie bei einem Aktienunternehmen regelmäßig trifft und Auskunft über die jeweilige "Finanzsituation" gibt. Und mein Verständnis ist, nicht alles selbst zu entscheiden. Dritte Aufgabe eines Bürgermeisters: Er ist der Vorsitzende im Gemeinderats. Das war es dann aber auch schon. In Meersburg bedeutet dies, dass er einer von insgesamt 19 Personen ist, die zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen haben. Selbstdarsteller, Profilneurotiker oder generell Menschen mit wenig sozialer Kompentenz und fehlender Empathie haben da als Bürgermeister wenig Aussicht auf Erfolg.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit vor Ort vor?

Sehr gut. Ich habe an dem Tag, bevor ich meine Bewerbung abgegeben habe, 184 Briefe an jede Fraktion, jeden Stadtrat, jeden Vereinsvorsitzenden, fast jedes Geschäft verschickt und erklärt, dass ich kandidieren werde. Sicherlich habe ich zum damaligen Zeitpunkt viele mit meiner Kandidatur überrascht, vielleicht auch erschreckt. Denn bis dahin, war die Rollenteilung eindeutig. Ein Amtsinhaber und ein Herausforderer. Dies hat sich nun geändert. Allerdings haben doch einige Bürger Meersburgs auch weiterhin das Problem mich und meine Person für Ihre Wahlentscheidung richtig einschätzen zu können. Sie sehen in mir auf Grund meiner Bilder auf den zahlreichen Flyern einen unnahbar wirkenden vielleicht auch bürgerfernen Kandidaten. Dies hat mich überrascht, deshalb werde ich zukünftig versuchen, dies zu ändern.

Eines noch. Was auch nicht förderlich war, ist die Reaktion meiner grünnahen Fraktionen in Meersburg. Sie sorgte gleich anfangs für große Irritation und unnötige Aufregung. Denn ich bin es aus meiner politischen Arbeit nicht gewohnt, mit fremden mir unbekannten Menschen – vor allem aus meiner Partei – so umzugehen wie es in Meersburg passierte.

Warum haben Sie so spät Ihren Wahlkampf eröffnet, wenn Sie seit 2004 mit dem Gedanken spielen?

Es ging beruflich nicht, denn im zweiten Halbjahr werden bei uns viele Geschäfte abgeschlossen. Ich wollte den Anspruch, den ich an mich habe und auch Bürger an mich haben, erfüllen können. Dafür brauchte ich Urlaub. Außerdem hatte ich bis in den November an der Fachhochschule Ludwigsburg noch die Abschlussprüfung für meine Laufbahnbefähigung. Außerdem war die Überraschung über einen Herausforderer gegen den Amtsinhaber nicht nur auf Meersburg Seite. Auch ich wurde mit fertiger Homepage und Infomaterialen durch die Kandidatur eines weiteren Herausforderers kalt erwischt und musste nochmal fast von vorne anfangen.

Warum wollen Sie ausgerechnet Bürgermeister in Meersburg werden?

Ich bin hier geboren. Ich bin zurück am Bodensee und möchte den Kreis wieder schließen. Für den Posten als Bürgermeister bin ich bereit, sehr viel Zeit meines Lebens zu investieren, beruflich wie privat. Ich habe keinen Anspruch, ein 40-Stunden-Bürgermeister zu werden. Ich möchte hier wohnen und arbeiten. Dafür halte ich keinen Ort für geeigneter, hier habe ich sehr viele schöne Stunden erlebt. Und ich bin der Meinung, die Stadt Meersburg hat mehr verdient als das, was hier derzeit passiert. Ich wurde kürzlich gefragt, warum ich hier antrete, wenn alles so schlecht ist, doch ich würde das anders sagen: Es ist nicht alles schlecht, es ist nur viel schief gelaufen. Meersburg hatte einige Menschen hier, die etwas wollten, was nicht zu Meersburg passt.

Warum sind Sie Mitglied in der Partei Bündnis 90/Die Grünen?

Wenn Sie mich sehen und erleben, werden Sie feststellen, dass ich eher zu den bodenständigen konservativen Grünen gehöre. Wenn man mich fragt, ob ich eher Hofreiter oder Kretschmann entspreche, dann ist es eindeutig Kretschmann. Ich war jahrzehntelang CDU-Wähler, doch mit Atomkraftwerken kommen wir nicht weiter. Ich kam also über die erneuerbaren Energien 2006 zur Partei, als ich in dieser Branche auch zu arbeiten begann.

Sie sprechen auf Ihrer Homepage von ungeahnten Potenzialen der Stadt, wo sehen Sie die?

Meersburg ist wie ein Juwel, auf dem sich ein wenig Staub abgelagert hat. Es ist wie ein Gebäude, das in die Jahre kommt. Man muss es ab und zu renovieren. Und das aktuell möglichst schnell, weil es sonst ans Fundament geht. Wir müssen beim Tourismus und der Wirtschaft anfangen, zudem brauchen wir noch andere Einnahmequellen als den Tourismus. Wir spielen zwar in der Tourismus-Bundesliga, haben in den vergangenen Jahren im Vergleich zu Nachbargemeinden aber nicht so deutlich vom allgemeinen Zuwachs an Touristen profitiert.

Wie möchten Sie künftig mehr Einnahmen erreichen?

Wir müssen auf dem kleinen Flecken Meersburg etwas generieren – warum soll jemand nicht in Meersburg ein Büro mieten, eine App bei uns entwickeln und damit Geld verdienen? Ich scheue mich auch nicht, auf Messen von Stand zu Stand zu laufen, um für Meersburg zu begeistern. Um den Tourismus anzukurbeln, würde ich so zum Beispiel den internationalen Tourismus ankurbeln. Einige erklären mich da für verrückt und fragen sich, wie ich auf so etwas komme, doch warum soll es nicht gehen, asiatische Gäste zu gewinnen? Für den Anfang werden die Themen Tourismus und Gewerbe daher zur Chefsache. Gewerbebetriebe haben nämlich aktuell zu wenig Unterstützung.

Sie haben kürzlich bei einem Bürgerdialog über "Meersburg für Meersburger" gesprochen. Was verstehen Sie darunter?

Außerhalb der Touristensaison im Sommer ist hier nicht viel los. Hier besteht noch viel Spielraum nach oben. Mit Veranstaltungen möchte ich das ändern. Meersburg muss man auch für Meersburger attraktiv gestalten. Mir schwebt etwa ein Weihnachtsmarkt-Modell wie in Überlingen vor, dass man in der Unterstadt für sieben Tage eine kleine Eisbahn und ein paar Hütten hinstellt oder wie wäre es mit einer Eislaufbahn. Ich denke auch an einen "Tag des Ehrenamts", der kann ja auch im Herbst oder Winter sein. Als Stadtverwaltung kann man nicht sagen, dass das Jahr gelaufen ist, wenn der Tourismus weg ist. Es geht nicht, dass wir in den Wintermonaten alles abschließen.

Das ist ja auch eine Frage des Geldes.

Möglicherweise, es könnte aber auch sein, dass zur Zeit verfügbaren Finanzmittel einfach zu einseitig verwendet werden.

Was wird Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie gewählt werden?

Ich werde erst mal durch alle Büros gehen und jeden persönlich begrüßen. Da wird sehr viel Zeit dafür draufgehen, weil der ein oder andere vielleicht noch etwas zu sagen hat. Daraufhin werde ich schauen, dass ich am ersten Tag eine kleine Antrittsrede halte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es verdient, dass man ihnen einen Ausblick gibt. Alles, was neu ist, bedeutet Veränderung und erzeugt unterschwellig womöglich Angst. Das möchte und brauche ich nicht, vor mir braucht keiner Angst haben. Ich würde mir auch alternativ eine Mitarbeiterbefragung wünschen, in der jeder die Möglichkeit erhält, seine Ideen und Vorstellungen für eine moderne Stadtverwaltung einzubringen. Denn niemand kennt die Ausgangssituation vor Ort so gut wie die dort arbeitenden Menschen.

Und was geschieht zum Amtsantritt außerhalb der Verwaltung?

Sie werden mich hier wahrnehmen im täglichen Leben und in Vereinen. Ich werde hier herziehen und will ein festes Mitglied der Gemeinschaft werden. Nur so wird es mir möglich sein, Fehlentwicklungen schnell erkennen zu können.

Meersburg hat einige Themen, um die Sie sich in den nächsten Jahren kümmern müssten. Was würden Sie beim Thema Parkplätze unternehmen?

Auf die Schnelle brauchen wir eine Machbarkeitsanalyse, wo wir auf unserer Gemarkung überhaupt etwas entwickeln können und vor allem für wen. Dafür müssen wir unter anderen sehen, aus welcher Richtung hauptsächlich die Besucherströme kommen. Wir brauchen auf jeden Fall rasch ein funktionierendes Parkleitsystem, dass wir unsere Gäste, die hier herkommen, möglichst schnell an einen Parkplatz bringen, ohne dass sie unnötig Kohlendioxid rausblasen. Bei einem möglichen Parkhaus will ich wissen, was geht und zu welchem Preis. Ich bin Aufsichtsratsmitglied bei den Stadtwerken Stockach. Dadurch habe ich einen genauen Einblick, wie effektives und wirtschaftliches Parkhausmanagement aussehen kann. Auch über die anfallenden Kostenarten. Die Kosten für den Parkhausbau und die Kosten der Unterhaltung. Und da sind wir wieder bei der Bürgerbeteiligung: Ich würde die Meersburger informieren und darüber abstimmen lassen. Gerade wenn man damit Schulden für einen Zeitraum von zehn oder 20 Jahren produziert. Dies bindet eine Bürgerschaft massiv und sorgt für weniger Spielraum bei anderen Projekten. Als Beispiel sei hier die Therme genannt: Nicht nur entsprechende Baukosten fielen damals an, sondern jährlich anfallende Defizite sorgen für engere Finanzspielräume bei anderen Vorhaben.

Wie stellen Sie sich die Zukunft beim Thema Wohnraum vor?

In Meersburg können Sie keine Nachverdichtung stattfinden lassen, weil in dieser kleinen Kernstadt sowieso schon alles Haus an Haus sitzt. Und wenn ich sehe, wie teils in den anderen Bereichen nachverdichtet wird, wird mir schlecht. Da können Sie ohne große Anstrengung dem Nachbarn aufs Frühstück gucken. Das ist nicht mein Anspruch. Ich würde mir wünschen, dass Grundstücke zukünftig häufiger über die Stadt laufen. Dadurch wäre sie in der Lage, den entsprechenden Bedarf für Einheimische besser und preisgünstiger decken zu können. Dies aber in gemäßigter Form. Wohnraum soll denjenigen zu Gute kommen, die hier wohnen und sich engagieren. Eine massenweise Ausweisung von neuen Bauflächen wird es mit mir nicht geben.

Was werden Sie dafür tun, dass der B31-Ausbau Meersburg wenig belastet?

Das ist ähnlich wie beim Parkhaus ein schwieriges Thema. Da ist man nicht ganz Dirigent des Geschehens, nachdem das schon bei fünf vorherigen Bürgermeisterwahlen im Wahlkampf war. Ich sehe die Zukunft der B31 im Ausbau. Meersburg ist die kleinste Flächengemeinde und wenn wir den Neubau bekommen, verlieren wir viel Land. Da geht es um vier Spuren und eine Breite von 15 bis 20 Metern, das muss man sich einmal vorstellen. Lärmschutzmaßnahmen sind dann schon nächste Problem. Wenn der Neubau kommt, verliere ich Bauplätze, weil keiner ein Grundstück an einer vierspurigen Straße möchte. Aber es wird bestimmt noch Mittel und Wege geben, dies zu verhindern. Da sitze ich unter Umständen als Erster auf der Straße.

Dies wäre zwar die schärfste Form der Gegenwehr, aber für das Durchsetzen ureigener Interessen der Stadt Meersburg sowie deren Bürgerschaft wurde ich ja dann schließlich gewählt. Entsprechend habe ich auch zu handeln. Ich hoffe deshalb in dieser Angelegenheit auf entsprechende Einsicht aller beteiligten Akteure, dass dies kein akzeptabler Weg für Meersburg sein kann.

Gibt es denn eine wirkliche Alternative?

Es muss etwas passieren, das ist klar. Meersburg hat bisher aus meiner Sicht den Fehler gemacht und sich zu wenig für seine Belange über die Jahre hinweg stark zu machen. Zwischenzeitlich haben wir das Szenario, dass von West und Ost fleißig auf uns zu gebaut wird. Deshalb müssen als Meersburg endlich mit einer stärkeren Stimme agieren. Wenn beide Teilstrecken irgendwann an unseren Stadtgrenzen eintreffen, ist es endgültig zu spät.

Welche Ideen haben Sie beim Gebäudemanagement?

Beim Erwerb von Immobilien gestaltet sich die Stadt für mich wie ein kleiner Messi: Man kauft vieles und entwickelt es nicht konsequent weiter. Und das kostet Geld. Steuergeld. Welches Konzept dahinter steckt, habe ich noch nicht erkannt. Denn wenn man etwas erwirbt, muss man auch für eine zeitnahe Nutzung sorgen, denn sonst hat es keinen Nutzen und dann braucht man es auch nicht. Wenn ich Bürgermeister werde, werden wir uns damit stärker beschäftigen müssen. Ein nachhaltiges Gebäudemanagement wird notwendig sein. Kenngroßen wie was im Bestand ist und seit wann, welche Kosten es verursacht und wie man sich die jeweilige Nutzung vorstellt.

In dem Moment, indem sich keine Fantasie für eine sinnvolle Verwendung auftut, muss es möglichst gewinnbringend weiter gegeben werden. Es kann nicht sein, dass irgendwas leer steht in einer Zeit, in der wir Platznot für Einheimische, Sozialschwache und Flüchtlinge feststellen müssen.

Wie stehen Sie zu dem von Sebastian Schmäh geäußerten Wunsch nach einem festen Ansprechpartner bei der Stadt für Handwerk und Gewerbe?

Ich fand den Artikel leicht amüsant, weil das für mich das Grundverständnis von Kooperation zwischen Verwaltung und Gewerbe, Handel und Handwerk ist. Ich habe mir gedacht, dass hier manches im Argen ist, aber dass nicht mal die einfachsten Dinge laufen, hat mich überrascht. Im Falle meiner erfolgreichen Kandidatur wäre ich sein Ansprechpartner, weil ich weiß, wie man Sachen vorantreibt, wie man entwickelt, wie man Entwicklungskonzepte auf den Markt bringt und vorantreibt. Egal wo ich bin, geht es immer erst um das Thema Kommunikation der Verwaltung. Da klemmt es jedes Mal. Dabei kostet Kommunizieren doch kein Geld, sondern bedeutet vielleicht einen gewissen Aufwand. Auch bei der Mitarbeiter- und Auszubildendensuche wäre eine Kooperation denkbar. Ein Internet-Portal gemeinsam mit den Gewerbetreibenden der Stadt zusammen mit der Arbeitsagentur wäre für mich denkbar. Auch die lokalen Schulen wären hier Anlaufadressen, wenn es darum geht, Ausbildungsmessen und Besuchertage zu entwickeln. Solche Anliegen wie im Fall von Herrn Schmäh müssen irgendwann Standardbestandteil eines adäquaten Standortmarketings für Meersburg sein. Dies sichert Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und bremst den demographischen Wandel in Meersburg.

Sie möchten die städtische Jugendarbeit wieder beleben, in welcher Form?

Das kann ich noch nicht genau sagen, da mache ich mich noch kundig. Bislang habe ich nur von Bürgern gehört, dass für Jugendliche nicht viel passiert. Ich kann mir das auch gut vorstellen – wenn für die Einheimischen nur wenig Anlaufadressen außerhalb der Vereine zur Verfügung stehen, was macht dann denn ein Jugendlicher? Es soll ja heutzutage auch Kinder geben, die nicht in Vereinen sein können oder wollen. Und dann haben sie in Meersburg meiner Meinung nach ein Problem. Heute sind die Kinder individueller und viel online unterwegs. Da muss man, gerade bei den aktuellen Temperaturen, einen Ort finden, um sie unterzubringen mit ihren gleichaltrigen.

Denken Sie, dass das von Jugendlichen angenommen wird?

Ja. Wenn wir die Geschichte mit den Hot-Spots machen und über die Stadt einen kostenlosen Internetzugang verteilen, geht ja schon mal was. Ich denke auch an ein Jugendcafé – gerade wenn wir sowieso viele ungenutzte Liegenschaften haben. Wenn man das ein Jahr praktiziert hat, können wir danach Revue passieren lassen und uns Gedanken machen, wie das angenommen wird. Man muss es halt mal irgendwo machen. Ich wünsche mir auch Kinder, die mit dem Kinderturnen anfangen und dann im Verein bleiben, doch heute sieht die Realität häufig anders aus.

Ein Schlusswort: Rechnen Sie sich Chancen aus?

Sicherlich, sonst wäre ich ja nicht angetreten. Ich bin überparteilich, unabhängig, frei und habe keine Interessensgruppe, die von mir als späterer Amtsinhaber sich Vorteile erhofft. Deshalb kann auch nur ich als Fremder mit dem nötigen geografischen Abstand zu Meersburg mit frischen Wind unbelastet diese Stadt in eine bessere Zukunft führen. Alles andere wäre aus meiner Sicht auf Grund der kommunalpolitischen Querverbindungen "neuer Wein in alten Schläuchen"!

Zur Person

Alexander Schmidt wurde am 7. April 1968 in Meersburg geboren, ist katholisch und geschieden. Er hat zwei eigene Kinder im Alter von 15 und 25 Jahren und lebt mit seiner Partnerin sowie deren 15-jährigen Sohn in Stockach. Arbeitet inzwischen von dort aus. Begann 1984 Gelernter Mechaniker im Maschinenbau, dann Maschinenbau-Techniker im Vollzeit-Studium. Berufsbegleitend technischer Betriebswirt im An- und Verkauf. Nach dem Techniker wurde er Niederlassungsleiter im Personaldienstleistungsbereich in Stuttgart. 2006 wechselte er in den Bereich regenerative Energien und wurde Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen. Seit 2014 wohnt er in Stockach und ist dort für die Grünen im Stadtrat, von Stockach aus arbeitet er aktuell als Vertriebsingenieur.