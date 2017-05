Meersburg Jugendkapelle Hagnau, Meersburg, Daisendorf, Stetten hat neuen Namen

Die Jugendkapelle Hagnau, Meersburg, Daisendorf, Stetten heißt nun kurz und bündig Auftakt.

Der Auftakt ist musikalisch gesehen der schwungvolle Beginn eines Liedes. Auftakt ist nun aber auch der griffige, neue Name der Jugendkapelle Hagnau, Meersburg, Daisendorf, Stetten. Symbolisch soll er für den schwungvollen Beginn des musikalischen Lebenswegs der jungen Musiker stehen. Die 27 Kinder im Alter von neun bis 16 Jahren erhielten zur Namensgebung neue einheitliche T-Shirts.

Überreicht wurden diese von Karl Megerle, Vorstandsvorsitzender des Winzervereins Hagnau, und von Georg Dreher, Vorstandsvorsitzende des Winzervereins Meersburg. Im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit sponserten die beiden Winzervereine die schicken dunkelblauen T-Shirts. In hellblau ist vorne links in schwungvollen Buchstaben das Wort Auftakt eingestickt, während auf dem Rücken im gleichen hellblau der ursprüngliche, komplette Name Jugendkapelle Hagnau, Meersburg, Daisendorf, Stetten zu lesen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sponsoren Wünsche der Jugendkapelle erfüllt haben. "Je nach Bedarf helfen wir, Dinge anzuschaffen, die sie sich sonst nicht leisten könnten, da andere Notwendigkeiten bestehen", fasste Dreher die Gründe für die Spende zusammen. Zuletzt rüsteten sie die Musiker 2015 mit T-Shirts aus. Damals waren die Musiker aus Daisendorf und Stetten noch nicht mit aufgeführt. Sie traten der Kooperation erst 2016 bei. Philipp Gotterbarm, Vorsitzender der Musikkapelle Hagnau, ist froh, dass diese enorme Ausgabe von den Winzervereinen übernommen wurde. "Das hilft brutal. Denn so eine Jugendkapelle kostet viel Geld", erklärte er. Die Vereine stellten ja schon die Instrumente und übernähmen alle anderweitig anfallenden Kosten. Auch Christoph Maaß, Leiter der Jugendmusikschule und Leiter der Jugendkapelle, ist dankbar, dass das junge Orchester sich nun auch optisch wieder einheitlich präsentieren kann.

Unter ihrem neuen Namen und mit den neuen T-Shirts zu sehen und zu hören ist die Jugendkapelle Auftakt beim gemeinsamen Frühlingskonzert mit dem Musikverein Daisendorf-Stetten im Rathaussaal Daisendorf am Samstag, 13. Mai. Beginn ist um 19.30 Uhr.