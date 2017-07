Meersburg Jüdischer Humor in allen Lebenslagen: Landesrabbiner Joel Berger

Rabbiner Joel Berger spricht in der Jufa über jüdischen Witz und erzählt beispielhafte Anekdoten. Selbst draußen lauschen Zuhörer seinem Auftritt im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen.

Der jüdische Humor mit seinem Wortwitz, seiner Verschmitztheit und Selbstironie zieht sich durch alle Zeiten und Länder, in denen Juden lebten und leben und durch alle Schichten: vom Schnorrer über den Rabbiner bis hin zum lieben Gott persönlich. Wer könnte das besser vermitteln als der ebenso humorvolle wie gelehrte Joel Berger, der frühere württembergische Landesrabbiner.

Berger erzählt im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen im randvoll gefüllten Literaturcafé der Jufa in Meersburg jüdische Witze und Anekdoten. Und sogar draußen, vor den offenen Fenstern, stehen Zuhörer und lauschen ihm gebannt. Berger wirkt wie der Inbegriff des weisen Rabbiners und startet damit, dass er dessen Rolle gleich mal herunterspielt. Er erzählt von einem Rabbiner, der mit seinem Kutscher die Rollen tauscht, weil dieser meint, er könne den Menschen genauso schlaue Ratschläge geben. Als ihn ein Thema doch überfordert, antwortete er: "So was fragt ihr mich? Das könnte mein Kutscher beantworten." Berger gesteht zum großen Amüsement des Publikums, dass er tatsächlich eine ähnliche Situation mit dem Hausmeister der Synagoge erlebt habe, der seiner Familie weitergab, was er zuvor von Berger gehört hatte.

Schmunzelnd weist Berger darauf hin, dass nicht die Christen die Bibel erfanden: "Das ist alles unser Copyright." Daneben hätten die Juden auch nachbiblische Literatur, etwa den Talmud als eine rund 1000 Jahre umfassende Sammlung gelehrter Schriftauslegungen. Wie die talmudische Logik im Alltag funktioniert, erklärt Berger anhand einer der vielen jüdischen Anekdoten, die in einem Zugabteil spielen: Ein Jude trifft dort auf einen anderen gut gekleideten Juden, der eine christliche Zeitung liest. Der erste Jude überlegt, wer das wohl sei und wohin er fahre und mittels schwindelerregender Überlegungen schlussfolgert er zum Erstaunen des Letzteren richtig, dass es sich nur um den Anwalt Dr. Kowacz aus Budapest handeln kann. Eine andere Geschichte bringt das beliebte Thema religiöser Skepsis bei gleichzeitigem Respekt vor Tradition auf den Punkt: Ein Talmudschüler fragt am Sabbat einen anderen, ob es stimme, dass er jetzt Atheist sei. Jener verschiebt die Antwort auf den nächsten Tag, an dem er die Frage bejaht, aber seinen Freund beschimpft, ob er meschugge sei, am heiligen Sabbat über so etwas zu reden.

Selbst in finstersten Zeiten erlischt der jüdische Humor nicht, im Gegenteil. So fragt ein Jude während der Nazi-Zeit einen anderen entrüstet, warum er das NS-Hetzblatt "Völkischer Beobachter" lese. Rechtfertigt sich der: Jüdische Blätter seien voll von traurigen Geschichten über Verfolgung. "Hier aber lese ich, wir haben die Weltherrschaft." Auch im totalitären System des Kommunismus, das Berger in Ungarn ebenso wie das NS-Regime selbst erlitten hat, ist (Galgen-) Humor lebenswichtig. Doch auch unter weniger tragischen Umständen hilft Witz den mit Glück, Gütern und Gaben weniger Begünstigten, ihre Würde zu wahren und ihren Platz in der Gesellschaft zu behaupten. So etwa wenn der selbstbewusste Schnorrer dem Baron Rothschild mitteilen lässt, dass dieser vielleicht von Geldgeschäften mehr verstehe, er jedoch mehr vom Schnorren. Berger könnte noch viel mehr erzählen. "Ich hoffe, dass ich nicht zum letzten Mal da war", schließt er. Das hoffen auch seine begeisterten Zuhörer, von denen der ein oder andere, wie Peter Stiefel von der Synagogengemeinde Konstanz, ebenfalls noch eine Anekdote zum Besten gibt.

Zur Person:

Joel Berger kam 1937 in Budapest zur Welt. Seine Eltern und er überlebten den Holocaust, doch 40 Mitglieder seiner Familie wurden ermordet. Nach dem Volksaufstand in Ungarn 1956 wurde Berger inhaftiert, 1968 emigrierte er nach Deutschland. Seit 1963 ist Berger orthodoxer Rabbiner, von 1985 bis 2002 war er Landesrabbiner für Württemberg. Außerdem lehrte er an der Uni Tübingen. Berger ist auch als Autor bekannt und spricht für die Sender SWR1 und 2 das "jüdische Wort in den Tag". Berger erhielt 2001 die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und 2016 den Verdienstorden der Bundesrepublik. (flo)