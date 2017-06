Meersburg Jüdische Kulturwochen in Meersburg und Konstanz

Zum ersten Mal findet die Veranstaltungsreihe am Bodensee statt. Eröffnet werden die Jüdischen Kulturwochen am 18. Juni von Joel Berger. Rund 20 Veranstaltungen stehen dann bis 27. Juli auf Programm. Robert Kreis gibt gleich zwei Konzerte am Bodensee.

Meersburg/Konstanz – Jüdisches Leben in unterschiedlichsten Facetten, in der Vergangenheit vor allem aber in der Gegenwart, wollen die seeübergreifenden "Jüdischen Kulturwochen" widerspiegeln, die die Synagogengemeinde Konstanz und der Kulturverein Meersburg erstmals vom 18. Juni bis 27. Juli in beiden Städten veranstalten. Das vielfältige Programm enthält rund 20 Konzerte, Lesungen, Vorträge und Filmvorführungen. Dafür konnten die Organisatoren namhafte Künstler und Referenten gewinnen, so den ehemaligen württembergischen Landesrabbiner Joel Berger, den niederländischen Kabarettisten und Entertainer Robert Kreis oder Michel Bergmann, Regisseur des Kinofilms "Es war einmal in Deutschland".

Den Anstoß, Jüdische Kulturwochen erstmals und gleich in solch einem Umfang anzubieten, habe der derzeitige Bau der jüdischen Synagoge in der Konstanzer Sigismundstraße gegeben, der im Februar 2016 startete und bis Ende 2018 fertiggestellt sein soll. Das sagt Peter Stiefel, Vorsitzender der Synagogengemeinde Konstanz, die, unter dem Dach der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden (IRG), für die Juden in den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis zuständig ist. Durch die Synagoge "werden wir jetzt sichtbar in der Stadt und wünschen uns, dass uns die Leute auch als Bürger wahrnehmen", so Stiefel. Arthur Bondarev, einer von Stiefels beiden Stellvertretern, fügt hinzu, man habe der Stadt viel zu verdanken, was den Bau der Synagoge angehe, und "wir wollen einen Teil zurückgeben". Stiefel fasst zusammen: "Wir sind Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft ist Teil von uns."

Doch die allermeisten Bürger hätten überhaupt keinen Kontakt zu Juden, so Bondarev. Und die Medien höben oft nur einzelne Themen hervor, wie die Shoah, Antisemitismus oder den Nahostkonflikt. "Wir wollen nicht, dass das Judentum auf diese Schienen beschränkt wird. Das Judentum ist blühend und lebendig", betont Bondarev. Er studiert in Konstanz Wirtschaftswissenschaften und ist Mitbegründer der Jüdischen Hochschulgruppe, die seit 2016 besteht und der rund 25 Studierende, darunter auch etliche Israelis, angehören.

Peter Stiefel erhofft sich von den Kulturwochen, dass sie dazu beitrügen, die Bevölkerung für "das lebendige Judentum" zu interessieren. Stiefel sagt: "Es ist wichtig sich zu öffnen, Unwissenheit entgegenzutreten." Die Synagogengemeinde trage dazu aber auch unterm Jahr bei, so kämen jährlich allein rund 400 Kinder sowie kirchliche und andere Gruppen zu Besuch.

Vier Monate lang habe man am Programm der Jüdischen Kulturwochen getüftelt. Dazu habe Michael Dörr, Vorsitzender des Kulturvereins Meersburg und Geschäftsführer der IRG Baden, "viel Überzeugungsarbeit geleistet", sagt Bondarev anerkennend. Die Planungen für 2018 liefen bereits, denn die Reihe soll künftig jedes Jahr in Konstanz und Meersburg stattfinden.

Damit möglichst viele Menschen das Angebot wahrnehmen können, sind fast alle Veranstaltungen – mit Ausnahme der Konzerte – kostenfrei zugänglich. "Bei uns soll niemand überlegen müssen, ob er sich das leisten kann oder nicht, sondern nur, ob er kommen möchte oder nicht", erklärt Michael Dörr. Möglich sei dies dank zahlreicher regionaler und überregionaler Sponsoren.

Wohlwollend begleiten das Projekt auch gleich sechs Schirmherren: Rami Suliman, Vorsitzender der IRG Baden, Bernhard Prinz von Baden, der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle, Michael Hörrmann und Andreas Falz, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, der Konstanzer OB Uli Burchardt und der Meersburger Bürgermeister Robert Scherer.

Jüdische Kulturwochen

Die ersten Jüdischen Kulturwochen finden vom 18. Juni bis 27. Juli in Konstanz und Meersburg statt. Etliche der rund 20 Veranstaltungen werden jeweils in beiden Städten angeboten, so das Konzert mit Robert Kreis (am 27. Juni im Neuen Schloss in Meersburg, am 28. Juni im Kulturzentrum Konstanz, jeweils 19.30 Uhr. Die Kreis-Konzerte (je 20 Euro) sowie das Klezmer-Konzert mit Jossif Gofenberg (2. Juli, 18 Uhr, Neues Schloss Meersburg, 10 Euro) sind die einzigen kostenpflichtigen Veranstaltungen. Bei allen übrigen ist der Eintritt frei (Platzreservierungen für letztere per E-Mail unter juedische_kulturwochen@yahoo.com). Zusätzlich finden Sonderführungen statt: durchs jüdische Konstanz am 22. Juni, über den jüdischen Friedhof Konstanz am 25. Juni und durch die Ausstellung "Zu Gast bei Juden" am 9. Juli.

Eröffnet wird die Reihe am Sonntag, 18. Juni, im Neuen Schloss Meersburg mit einem Vortrag des ehemaligen württembergischen Landesrabbiners Joel Berger: "Von meschugge bis guten Rutsch – über das Jüdische in der deutschen Sprache." Berger kommt noch ein zweites Mal und spricht über jüdischen Humor: am 23. Juli, 19.30 Uhr, im Jufa-Literaturcafé in Meersburg.

Ein Tipp von Arthur Bondarev von der Synagogengemeinde Konstanz: die Lesung "Der koschere Knigge" von und mit Michael Wuliger, Feuilletonredakteur der "Jüdischen Allgemeine", 26. Juli im Kulturzentrum Konstanz, 27. Juli in der Jufa in Meersburg, jeweils 19.30 Uhr.

Das komplette Programm und Informationen im Internet: www.jsgkonstanz.de