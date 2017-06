Meersburg Jiddisch mit Schweizer Akzent

Autor Thomas Meyer aus Zürich las aus seinem Buch "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse" bei den Jüdischen Kulturwochen in Meersburg. Das Publikum war zahlreich und gut unterhalten.

Mordechai Wolkenbruch ist 23 Jahre alt und ledig. Ein Status, den seine Mutter, eine orthodoxe Jüdin, nicht länger akzeptabel findet. Der Junge muss heiraten und zwar bald. Wie in ihrer Gemeinde üblich, organisiert sie jede Menge Treffen mit Kandidatinnen, die aber leider nur in ihren Augen geeignet sind. Motti, wie der Sohn genannt wird, interessiert sich mehr für Frauen, die seiner Mutter weniger ähnlich sehen und keinen derart üppigen tuches haben. Der jiddische Ausdruck steht für Hintern. Damit ist der Konflikt da, den Motti jetzt lösen muss, wenn er sich nicht der Tradition beugen will.

Motti ist der Protagonist in Thomas Meyers erfolgreichem Buch "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse". Der Autor aus Zürich las bei den Jüdischen Kulturwochen in Meersburg aus seinem mittlerweile als Taschenbuch erschienenen Roman. Zwischen den Passagen erläuterte er humorvoll die im Text reichlich eingestreuten jiddischen Wörter, gab Einblicke in die Lebensweise orthodoxer Juden in der Schweiz und sparte auch persönliche Hintergründe nicht aus. Als Kind kam Thomas Meyer besser mit Buchstaben als mit den Altersgenossen zurecht. Später arbeitete er in der Werbebranche und veröffentlichte Beiträge in Schweizer Magazinen. Auch "Wolkenbruchs wunderliche Reise" war ursprünglich als Kurzgeschichte für ein Szenemagazin gedacht. Dann wurde mehr daraus und Meyer ein erfolgreicher Autor. Bei der Lesung haucht er den Menschen in seinem Buch Leben ein. Den schüchternen Motti spricht er ebenso überzeugend wie die reizbare Mutter. Die spart nicht mit Schimpfworten, als sie erfährt, dass der Filius sein Liebesleben "unorthodox" organisiert. Nach der Lesung arbeitete Thomas Meyer erst einmal die ihm meistens gestellten Fragen ab, bevor das Publikum zum Zuge kam. Die für einen derart heißen Sommertag zahlreich erschienen Zuhörer waren sehr interessiert und bestens unterhalten von seinem humorvollen Vortrag mit viel Jiddisch mit Schweizer Akzent.