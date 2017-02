Meersburg Hohe Investitionen in Meersburger Eigenbetriebe

Therme, Wasserwerk und Abwasserbeseitigung machen unterm Strich Verluste. Grund dafür ist unter anderem der Betreiberwechsel in der Therme.

Meersburg (flo) Bei der Meersburg Therme lief in den vergangenen Jahren nicht alles ganz rund. Der Grund waren Betreiberwechsel sowie Schäden, deren Ursachenerforschung und Behebung für Ärger und Streit sorgten, die noch nicht ganz ausgestanden sind. Doch, so schreibt die Stadt, deren Eigenbetrieb die Therme ist, im Bericht zum Wirtschaftsplan 2017: "Die nun klare strategische Ausrichtung und das Know-how des Betriebsführers", der Firma monte mare, bringe nun die "notwendige Kontinuität" und festige damit "die Marktposition" der Therme. Im Sauna- und Thermenbereich habe man 2016 ein Besucherplus von drei Prozent verbucht, auch die Umsätze stiegen um 2,4 Prozent. Die Personalkosten sanken um sieben Prozent. Das lag aber daran, dass man wegen Fachkräftemangels nicht alle vakanten Stellen besetzen konnte, etwa in der Gastronomie, heißt es im Bericht. Und auch im Bereich Massage verschenke man Umsätze, weil man nicht genug Personal habe, erläuterte Falk Müller von monte mare dem Gemeinderat.

Gleichzeitig erhöhten sich die Instandhaltungskosten um sechs Prozent, auch wegen des "vernachlässigten Zustands der technischen Anlage", wie es im Bericht heißt. Für 2017 sind nun Investitionen von 437 000 Euro vorgesehen, darunter 100 000 Euro für die Sanierung und Ertüchtigung des Kinderbeckens sowie 45 000 Euro für die Wandbehandlung und auch 100 000 Euro für "Unvorhergesehenes". Dazu gab es Nachfragen aus dem Rat. Bürgermeister Martin Brütsch sagte, die Summe sei als "Puffer" gedacht. Aber selbstverständlich entscheide über größere Investitionen, wie bisher auch, immer der Rat.

Der Jahresverlust der Therme soll 2017 laut Ansatz bei 222 633 Euro liegen, 2016 war er doppelt so hoch angesetzt. Heidrun Funke (Grüne) wollte "nicht einleuchten", warum neue Holzbänke für die Sauna für 36 000 Euro teurer sein sollten als ein Sonnendeck, das 20 000 Euro kosten soll. Müller erklärte, für die Bänke sei ein besonderes Holz nötig.

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk sieht der Erfolgsplan 2017 – bei Erträgen von 605 050 Euro – einen Jahresgewinn von 60 650 Euro vor. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 688 500 Euro vorgesehen und Kredite von 946 450 Euro. Große Maßnahmen stehen 2017 in der Mesmerstraße und im Lindenweg an, berichteten Gerhard Gmeiner und Ahmet Gündemir vom Stadtwerk am See. Ende 2017 werde es die nächste Kalkulation der Wasserpreise geben, sagte Kämmererin Heike Sonntag auf Nachfrage von Boris Mattes (SPD).

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind Aufwendungen von 1036 Millionen Euro vorgesehen und Erträge von 983 100 Euro. Der Vermögensplan sieht Investitionen von 590 500 Euro vor, darunter 300 000 Euro für das Regenüberlaufbecken Baitenhausen sowie 175 500 Euro an Beteiligungen für die beiden Abwasserzweckverbände. Kredite sind für 237 200 Euro eingeplant.