Meersburg Heidrun Funke verlässt den Gemeinderat

Die Grünen-Politikerin Heidrun Funke war 18 Jahre lang im Gemeinderat von Meersburg. Jetzt verließ sie das Gremium auf eigenen Wunsch. Christine Ludwig rückt nach. Sie hatte bei der Kommunalwahl 2014 hinter Funke das zweitbeste Ergebnis für die Liste Bündnis 90/Die Grünen in Meersburg erzielt.

Heidrun Funke verlässt auf eigenen Wunsch den Gemeinderat, in dem sie für Bündnis 90/Die Grünen seit 1999 vertreten war. Für Funke rückt Christine Ludwig nach, die bei der Kommunalwahl 2014 hinter Funke (759 Stimmen) mit 688 Stimmen das zweitbeste Ergebnis für die Liste erzielt hatte. Funke konnte vorzeitig aus dem Gremium ausscheiden, weil sie zwei der Gründe erfüllt, die die Gemeindeordnung dafür vorsieht: Sie gehörte dem Rat mehr als zehn Jahre lang an und sie ist über 62 Jahre alt. Bürgermeister Robert Scherer dankte Funke, dass sie fast 18 Jahre lang die Interessen der Bürgerschaft vertreten habe. Scherer entschuldigte sich, dass er, der neu im Amt ist, ablese, was seine Mitarbeiterin Hanne Weinschenk verfasst hatte. Funke habe sich besonders für die Bereiche Bauen, Design und optische Aspekte interessiert. "Sie hat immer ihre Meinung gesagt und auch kontrovers diskutiert." Funke habe sich "in hohem Maß ehrenamtlich eingesetzt", würdigte Scherer die Rätin.

Danach richtete sich Boris Mattes (SPD) an Funke. Ihr Abschied stimme ihn melancholisch, hätten sie beide doch einst zur selben Zeit im Rat angefangen. "Ich danke dir für deine Scharfsinnigkeit und pointierten Kommentare." Funke habe manchmal bis "zur Schmerzgrenze und darüber hinaus" argumentiert – "mit einer Ehrlichkeit und Offenheit, wo andere nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt haben." Die Zusammenarbeit mit ihr sei nie langweilig gewesen.

Auch Peter Schmidt (CDU) hob das Wort "kontrovers" hervor. Sein Fraktionskollege Werner Endres, dem Funke auch in ihrer letzten Ratssitzung noch einmal Zunder gab, "zählte zu Ihren ganz besonderen Lieblingen", meinte Schmidt verschmitzt. "Sie waren eine sehr streitbare Kollegin." Doch: "Das, was Sie meinten, haben Sie auch vertreten, manchmal mit erschreckender Ehrlichkeit, und gelebt." Und: "Die Auseinandersetzungen mit Ihnen waren nicht immer vergnügungssteuerpflichtig." Jedoch habe man in den Nachsitzungen eine ganz andere Person erlebt, die die Größe gehabt habe nachzufragen und sich zu entschuldigen, wenn sie sich geirrt habe. Schmidt erinnerte ferner launig an Funkes Zigarettenpausen. Sein Fazit zu ihrem Abschied: "Es fehlt uns schon was am Tisch." Im Namen der CDU sagte er: "Auch von uns herzlichen Dank, auch für das am Ende Verbindende." Heidrun Funke selbst dankte den Bürgern, die es ihr ermöglicht hatten, bei wachsender Stimmenzahl so lange im Rat mitzuwirken. "Ich bin seit 18 Jahren dabei, also jetzt volljährig und darf entlassen werden", sagte Funke lächelnd.