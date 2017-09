Meersburg Haller-Werke in der Werfthalle

Der Künstler Erhard Haller stellt bei der Firma Frey aus. Der Bootsbetrieb dient drei Tage lang als Galerie.

Meersburg – Der bildende Künstler Erhard Haller lebt erst seit rund drei Jahren in Meersburg, ist aber bereits "gut integriert", wie ihm nicht nur sein Freund und Laudator Winfried Krämer schmunzelnd bestätigte. So gut integriert, dass Haller ein Dreivierteljahr nach seiner großen Ausstellung in der Kreisgalerie im "Roten Haus" nun einen Querschnitt seiner Werke drei Tage lang in lockerer Atmosphäre in der Werfthalle der Bootsbetriebe Frey zeigte. Rund 100 Besucher nahmen am vergangenen Wochenende dieses Angebot wahr. Hausherr Christian Trunz hatte die Idee dazu gegeben, er kennt Haller seit drei Jahren, also, seit dieser im Städtle lebt. Das ist kein Wunder, denn, so erzählte Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt bei der Vernissage, Haller sei ein ebenso kommunikativer wie freundlicher Mensch, der sich für vielerlei interessiere. Und so sei man schon mit ihm vertraut gewesen, bevor man gewusst habe: "Was macht der Mann eigentlich?" Der Mann malt, wie Schmidt dann bald herausfand. "Bilder, die unheimlich attraktiv sind, aber auch Pfiff, Witz und Ironie enthalten."

Laudator Winfried Krämer meint, in den Bildern seines Freundes könnten die Betrachter "herumspazieren, sich auf Abenteuerreise begeben". Haller beherrsche virtuos den "Ritt durch die Kunstgeschichte und die Stilformen". Und oft führt auch der Schalk den Pinsel, sodass Hallers große Schau im "Roten Haus" zu Recht den Titel trug: "Die Lust an der List": Mal paart er Rembrandt mit Picasso, mal versteckt er moderne Gegenstände in Renaissance-Landschaften oder frivole Details in auf den ersten Blick unverdächtigem Beiwerk.

Seine Sujets schöpft er aus Themen- und Genrebereichen wie Mythologie, Maler und Modell, Garten, Landschaft oder Stillleben. In den vergangenen Monaten seit der letzten Schau hat er einige neue Serien und Werke geschaffen, so eine Reihe von bunten Frauen-Holzskulpturen und kleinformatige Vermeer-Adaptionen. Werke des großen Niederländers aus dem 17. Jahrhundert hat Haller nicht etwa nach Vorlagen, sondern aus dem Gedächtnis und in seinem ganz eigenen Stil "nachgemalt". Krämer bescheinigte Haller, "ein sanfter Anarchist" zu sein und gleichermaßen Don Quijote wie Sancho Panza. Und, betonte er, Haller sei auch ein hervorragender Handwerker.

Erhard Haller selbst unterstrich mit Bezug auf den ungewöhnlichen Ausstellungsort, die Idee, seine Werke in einer Werfthalle zu zeigen, "wo hochqualitatives Handwerk entsteht", habe ihm sehr gut gefallen.

Mit den Begriffen "Hallenkunst, Kunsthalle, Haller-Kunst" spielte denn auch Heinz Frey, der die Besucher im Namen der Familien Frey und Trunz begrüßte. Oft, so Frey, sei ja im Galeriegewerbe die Verpackung wichtiger als der Inhalt, doch im Mittelpunkt müsse die Kunst stehen. Hallers Werke sprächen für sich, der Ausstellungsort sei zweitrangig. Doch man freue sich sehr, dass die Bootshalle für kurze Zeit als "Kunsthalle für Haller-Kunst" diene.

Zur Person

Erhard Haller kam 1951 in Sindelfingen zur Welt. Er studierte von 1969 bis 1972 erst Bühnenbild an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. 1973 begann er ein Malereistudium bei dem Surrealisten Mac Zimmermann. Von 1976 bis 1980 war er dessen Meisterschüler sowie Assistent an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ab 1980 arbeitete Haller in München, ab 1990 in Starnberg als freier Künstler, 2014 zog er nach Meersburg. (flo)