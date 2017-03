Meersburg Hallensportfest: Olympiateilnehmer verteilt Medaillen

Zur 25. Auflage des Hallensportfests der Leichtathleten gab es eine besondere Überraschung: Langstreckenläufer Richard Ringer übernimmt kurzerhand die Siegerehrung. Insgesamt 154 Kinder aus acht Vereinen wetteiferten davor in mehreren Disziplinen.

Zur großen Überraschung der jungen Sportler beim Leichtathletik-Hallensportfest in Meersburg überreichte ein waschechter Olympiateilnehmer bei der Siegerehrung die Medaillen: Richard Ringer, der bei den Olympischen Spielen im Sommer 2016 in Rio de Janeiro im 5000-Meter-Lauf startete, war gerade zufällig beim Training auf dem Sportplatz. Dort erfuhr der Langstreckenläufer von dem Wettkampf und erklärte sich spontan bereit, den Erstplatzierten die Medaillen umzuhängen. Immerhin hat der in Meersburg lebende Sportler seine Kariere auch in dieser Halle beim TuS Meersburg begonnen. Für den TuS war sein Mitwirken wie ein Geburtstagsgeschenk, denn das Hallensportfest fand in diesem Jahr zum 25. Mal statt.

Doch vor der Siegerehrung stand für die die Fünf- bis 13-Jährigen erst einmal der Wettkampf auf dem Programm. Sprint, Weitsprung, Werfen, Fünfsprung und Kugelstoßen waren, je nach Altersklasse, die Disziplinen. Eingeteilt in Riegen absolvierten die 154 Kinder ihren Dreikampf. Teilgenommen haben Mannschaften von acht Sportvereinen der Region: LG Salemertal, PTSV Konstanz, StTV Singen, LC Überlingen, TV Rielasingen, TV Konstanz, TSV Bodman und TuS Meersburg.

War es für die Allerkleinsten der Fünf- und Sechsjährigen noch ein nettes Spiel mit teilweise unverständlichen Regeln, so haderten auch die Größeren manchmal noch mit den Wettkampfregeln. Beim Kugelstoßen kam es, trotz vorherigen Regelerklärens und Probeversuch, des Öfteren zu ungültigen Versuchen, weil die Kugel geworfen statt gestoßen, oder der Kreis in der vorderen Hälfte verlassen wurde. Die Wurfdisziplinen mit dem ein Kilogramm schweren Medizinball und das Kugelstoßen mit der drei Kilogramm schweren Hallenkugel waren in die Festhalle ausgelagert.

In der Sporthalle war es für die große Zahl der Teilnehmer recht ruhig. Geordnet folgten die jungen Sportler ihren Riegenführern und warteten diszipliniert auf ihren Einsatz. Konzentriert absolvierten die Jüngeren den Weitsprung auf die Matte mithilfe eines Sprungbrettes, während die Älteren ihre Fähigkeiten beim Fünfsprung maßen, bei dem man sowohl in die Höhe, als auch in die Weite springen muss. Nur beim 60-Meter-Sprint ging es lebhafter zu. Hier wurden die Läufer durch Rufen und Klatschen angefeuert. In der kurzen Umbaupause konnten sich Sportler und Eltern am Kuchenbuffet stärken.

Zum Abschluss des Wettkampfes wurden noch einige Staffelläufe absolviert. Gemischte Teams aus Jungen und Mädchen wetteiferten gegen ihre Altersgenossen. Lautstark feuerten die zuschauenden Kinder ihre Kameraden an. Aber auch die Trainer des TuS Meersburg und der LG Salemertal traten gegeneinander an und die Halle explodierte förmlich, als der Gastgeber knapp siegte. Das Wettkampfbüro wertete in der Zeit die Ergebnisse aus. "Es ist einzigartig, was die im Wettkampfbüro leisten", lobte der Leiter der Leichtathletikabteilung und Organisator Frank Bruderhofer die Arbeit des Teams. Insgesamt 40 Helfer waren vor und hinter den Kulissen tätig, um für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfes zu sorgen. Drei von ihnen sind bereits seit dem ersten Hallensportfest vor einem Vierteljahrhundert dabei: Ursula Meesmann, Uda Schlageter und Roland Fischer. Zur Belohnung für die Teilnahme erhielten alle Athleten Urkunden und Schokolade.

Die Plazierungen



Schülerinnen:

W6: 1. Lilli de Frenes (TuS Meersburg) 2. Julia Jelting (TuS Meersburg) 3. Matilda Grund (TV Rielasingen)

W7: 1. Johanna Piosik (TuS Meersburg) 2. Laura Ganser (TuS Meersburg) 3. Vera Tukhtiyeva (TV Rielasingen)

W8: 1. Carla Zscherp (LC Überlingen) 2. Manuela Grünbauer Diaz (TV Konstanz) 3. Matilda Buchanan (TV Konstanz)

W9: 1. Luisa Jansen (LC Überlingen) 2. Jule Deifel (PTSV Konstanz) 3. Marija Zubcic (StTV Singen)

W10: 1. Lucie Fantino (LC Überlingen) 2. Isabella Scherer (TSV Bodman) 3. Lucie Heß ( TuS Meersburg)

W11: 1. Emely-Marie Hoppe (StTV Singen) 2. Anika Bittner (TuS Meersburg) 3. Finja Walter (TuS Meersburg)

W12: 1. Mia Gottschlich ( TV Konstanz) 2. Marlene Scherer ( TSV Bodman) 3. Cäcilie Metzger (LG Salemertal)

W13: 1. Lisa Kaiser (TV Konstanz) 2. Emilia Regenscheit (TV Konstanz) 3. Julia Haake (TV Konstanz)

Schüler:

M6: 1. Emil Böttcher ( TuS Meersburg) 2. Kimo Rothmund (TV Rielasingen ) 3. Julius Scherer (TSV Bodman)

M7: 1. David Pampel ( TuS Meersburg) 2. Louis Turinsky (TV Konstanz) 3. Magnus Busse (TuS Meersburg)

M8: 1. Julius Großner (LC Überlingen) 2. Jakob Kresalek (PTSV Konstanz) 3. Robert Meyer (TuS Meersburg)

M9: 1. Johannes Berger ( LC Überlingen) 2. Maurizio Axman (StTV Singen) 3. Max Grünbauer Diaz (TV Konstanz)

M10: 1. Tetje Heinichen (StTV Singen) 2. Vincent Ott (TSV Bodman) 3. David Becci (TV Konstanz)

M11: 1. Yunes Bischoff (TV Konstanz) 2.Noah Waschke ( TuS Meersburg) 3. Johannes Fritsch ( TV Konstanz)

M12: 1. Oskar Padberg (TV Konstanz)

M13: 1. Tim Jansen ( LC Überlingen) 2. Simon Waschke (TuS Meersburg) 3. Tim Feneberg ( TV Konstanz)