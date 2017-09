Meersburg Guter Bodenseewein trotz unbeständigem Wetter in erster Jahreshälfte

Die Winzer direkt entlang des Bodenseeufers hatten Glück. Wenn das Wetter auch in den nächsten Wochen stimmt, gebe es einen "super Jahrgang", sagt Jürgen Dietrich vom Staatsweingut Meersburg. Die Lese beginnt dieses Jahr voraussichtlich eine Woche früher als im Mittel.

Für die Winzer am Bodensee wird es ein spannender Herbst. Denn mit ein bisschen weiterem Wetterglück kann der 2017-er Seewein ein hervorragender Jahrgang werden, trotz der Kapriolen, die das Wetter in der ersten Jahreshälfte schlug. "Wir wünschen uns für die nächsten Wochen – ich sag mal – perfektes Seglerwetter mit Sonne, kühlen Nächten und Wind", sagte Jürgen Dietrich, Direktor des Staatsweingutes Meersburg und Vorsitzender des Vereins Bodensee-Wein im SÜDKURIER-Gespräch Ende August. Wenn die Bedingungen bis zur Lese anhielten, lange es immer noch für einen "super Jahrgang" und auch die Mengenaussichten seien trotz Frost und trotz Hagel gar nicht schlecht. "Die Reben sind dieses Jahr recht fruchtbar." Dietrich geht davon aus, dass die Weinlese dieses Jahr eine gute Woche vor dem langjährigen Schnitt beginnt, also um den 14., 15. September herum mit dem Müller-Thurgau als frühester Sorte – wenige Tage nach dem Bodensee-Weinfest, zu dem die Bodenseewinzer vom kommenden Freitag bis zum Sonntag nach Meersburg einladen.

Dieses Jahr 2017 sei ein Jahr mit vielen Herausforderungen, sagt der promovierte Diplom-Oenologe Dietrich. "Es ging los mit den Spätfrösten, die wir vor allem bei uns im Weingut und am Hohentwiel hatten, wobei sich da gottseidank herausgestellt hat, dass die Beiaugen nicht mit erfroren waren." Zur Erläuterung beschreibt Dietrich, dass jede Rebe ein "Hauptauge" habt, die Hauptknospe, und dann am Rand zwei weitere Knospen, die "Beiaugen". Sie sind in manchen Jahren fruchtbar und in manchen nicht.

Wenn das Hauptauge beim Frost erfroren ist und die Beiaugen nicht, treiben diese nochmals aus, wenn der Winzer Glück hat. "Und wir hatten dieses Jahr Glück", sagt Dietrich, "das heißt, die Frostschäden wirken sich gar nicht so stark aus wie wir zunächst befürchtet haben". In den Wochen nach den Frösten bereiteten "der eine oder andere Hagelschlag" sowie diverse Unwetter inklusive Erdrutschen den Bodenseewinzern Sorgen. Der schlimmste Unwettertag war der 8. Juli, bei dem in der Weinbauregion zwischen Überlingen und Immenstaad binnen drei Stunden stellenweise über 100 Liter Regen je Quadratmeter niederprasselten. Zum Vergleich: Das langjährige Mittel für den Juli in Deutschland liegt bei 78 l/m². Überdies mögen die Winzer auch das schwülfeuchte Wetter nicht, denn es fördert Pilzkrankheiten.

Und dennoch könne "ein richtig guter Wein in die Flasche kommen, das Potenzial ist da", sagt Dietrich. Die Reben des typischen Bodenseeweins, die des Müller-Thurgaus, seien noch sehr gesund. Bei den Burgundern komme es ein bisschen auf die "Klone" an, darunter versteht man im Weinbau eine bestimmte Sorte von genetisch identischen Rebstöcken, die durch Aufpfropfen oder Stecklingsvermehrung aus der Originalrebe entstanden sind. Jene Burgundersorten, bei denen die Beeren dicht gepackt wachsen, seien in diesem Jahr außerordentlich fruchtbar, so entwickelten sie besonders viele Beeren an den Trauben – und wenn sich die Beeren gegenseitig abdrücken, können sie zu faulen beginnen. Das sei ein gewisses Risiko. Hier hänge die weitere Entwicklung vom Wetter der nächsten Tage und Wochen ab.

Deshalb sollte es nacht kühl sein, denn dann schreite die Fäulnis nicht so schnell voran und die Beeren können noch schön ausreifen. Bei den Burgunderklonen, bei denen die Trauben locker wachsen, sei die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass sie zu faulen anfangen. Diese Gefahr bestehe hauptsächlich beim Grauburgunder, der dichter wachse. Und bei dichtbeerigen Spätburgunderklonen, "aber von denen hat man heute nicht mehr so viel".

Die guten Perspektiven gelten für alle Winzer am nördlichen Bodenseeufer. "Probleme haben hauptsächlich die Kollegen am Hochrhein und im Klettgau, die haben jetzt zwei Jahre in Folge richtig große Einbußen durch Frostschäden – die sind schon am Knapsen", erläutert Dietrich.

Wichtiger Bodensee

Bei der Entwicklung der Reben habe sich die Nähe zum Bodensee dieses Jahr wieder positiv ausgewirkt, erklärt Diplom-Oenologe Jürgen Dietich. Denn der See wirke als Speicher. Nach dem Winter hält er noch einige Zeut die Kälte und sorgt so für einen späteren Frühling. Am Hohentwiel etwa und auch in Bermatingen, wo der Leopoldsberg des Markraf von Baden wächst, oder in Gailigen, wo Markgraf und Staatsweingut Nachbarn sind, treiben die Reben früher aus als direkt am See und sind deshalb deutlich anfälliger für Spätfröste. "Je weiter weg vom See desto größer war das Risiko mit den Spätfrösten", erklärt Dietrich. Der See sorge für eine nach hinten versetzte Vegetationsperiode, die sich in einem verlängerten warmen Herbst fortsetzt.