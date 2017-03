Meersburg Gute Nachricht bei der Feuerwehr Meersburg: Der Nachwuchs ist gesichert

Die Wehr betreinbt erfolgreich Jugendarbeit. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Allerdings: Die Tages-Einsatzstärke bleibt problematisch und die Quote der Atemschutzträger ist zu niedrig.

Der Nachwuchs bei der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg ist gesichert – dank einer Kinder- und Jugendarbeit, die schon im Grundschulalter startet. Auch die Einsatzstärke der Wehr ist mit 70 Feuerwehrleuten gut. Problematisch ist allerdings die Quote der Atemschutzträger, die 50 Prozent betragen sollte und darunter liegt. Diese und weitere Themen kamen bei der Hauptversammlung der Wehr zur Sprache, 2016 rückte sie 61 Mal aus, davon etwa die Hälfte zu Brandeinsätzen (27 Mal) sowie zu Hilfeleistungen.

Damit waren die Einsätze im Vergleich zu 2015 leicht rückläufig, wie Kommandant Hartmut Schucker berichtete. Der Grund sei, dass Meersburg von Unwettern bis auf einen Sturmschaden verschont geblieben sei. Bedenklich sei die Zunahme von Kleinbränden, die häufig billige Elektrogeräte auslösten. Und auch für die Kommune verursachten Feuer oft Kosten, die niemand erstatte. So sei der Einsatz in einer Fischfabrik für die Stadt mit 16.800 Euro zu Buche geschlagen.

Voller Begeisterung und Lob war Schucker für die Nachwuchsarbeit, die Jugendfeuerwehrwart Alexander Wurster kurz vorstellte. Die Jugendwehr wuchs um sieben Mitglieder auf jetzt 19, darunter sechs Mädchen, und demnächst 21, wie Wurster verriet. Sie rücken aus der Kindergruppe nach, die die Wehren Meersburg und Daisendorf vor einigen Jahren ins Leben riefen und die, so Schucker stolz, "ein Novum im Bodenseekreis" war. Nachwuchs ist unabdingbar in Zeiten, in denen die Aufgaben der Feuerwehr immer vielfältiger werden, wie sowohl der Jahresrapport von Schriftführer Richard Beisch zeigte als auch der Bericht des Kommandanten.

"Die Feuerwehr ist längst nicht mehr auf einen Ort festgelegt", so Schucker. Die Wehren in der Nachbarschaft unterstützen sich gegenseitig. Ein Problem teilen sie ebenfalls: An Wochentagen stehen oft kaum genug Kräfte zur Verfügung. So fand 2016 nur ein Drittel der Meersburger Einsätze zu Zeiten statt, in denen viele Wehrleute abrufbar waren. Umso bedauerlicher ist es, wenn die Wehr wegen falschen Alarms ausrückt. Inzwischen müssen leichtfertige Verursacher dafür mit einer Rechnung über 500 bis 1000 Euro rechnen.

Auch die Anforderungen an die Ausbildung der Wehrleute steigen. So müsse jede Kraft, die mit dem Gerätesatz zur Absturzsicherung arbeite, einen 24-stündigen Lehrgang absolvieren, so Schucker. Deshalb habe es ihn geärgert, dass der Gemeinderat die von der Wehr beantragten zusätzlichen 10 000 Euro für Ausbildung ablehnte, nachdem die Kämmerin eine Aussage des Kreisbrandmeisters fehlinterpretiert habe.

Schucker erinnerte die anwesenden Gemeinderäte und Bürgermeister Martin Brütsch daran, dass die Feuerwehr eine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei. "Die Feuerwehr braucht Geld. Sicherheit gibt's nicht zum Nulltarif", mahnte Schucker. Auch in Zukunft stünden Ausgaben an, etwa für den neuen Einsatzleitwagen, die Umrüstung auf digitalen Funk, die Umsetzung des Ausbildungskonzepts – und natürlich die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses, die seit fünf Jahren im Bedarfsplan stehe. Der scheidende Bürgermeister griff das Thema auf und versicherte: "Wir sind hier auf einem guten Weg.

" Er denke, dass das Vorhaben "in den nächsten Monaten auch konkret umgesetzt werden kann." Brütsch bekam für seine Abschiedsrede, in der er auf die vergangenen acht Jahre zurückblickte und der Feuerwehr "größen Respekt" zollte, viel Beifall.

Personen und Zahlen