Meersburg Grundschulkinder besuchen französische Partnerstadt Louveciennes

Auch der Ausflug nach Paris hat allen Schülern Spaß gemacht.

Meersburg (lko) Paris, Eiffelturm und Louvre, diese Orte rufen heutzutage die unterschiedlichsten Emotionen hervor. Vom touristischen Entzücken bis zur Angst vor Terroranschlägen. Für die zehn Teilnehmer des Schüleraustauschs in die Meersburger Partnerstadt Louveciennes war ein Gefühl vorherrschend: "Es hat Spaß gemacht." Die jungen Schüler im Alter von neun bis elf Jahren waren sich den möglichen Gefahren zwar bewusst und sie sahen auf den großen Pariser Plätzen auch viele Polizisten und Angehörige der Armee mit Gewehr im Arm. Doch dies habe ihnen Sicherheit vermittelt.

Auch Taschenkontrollen vor berühmten Sehenswürdigkeiten mussten sie durchlaufen. Doch andere Gefahren einer Großstadt waren ihnen viel gegenwärtiger. Der elfjährige Kai erklärt: "Ich hatte keine Angst vor Terroranschlägen, dafür aber mehr Angst vor Taschendieben." Seine Mitschüler stimmen ihm zu und berichteten lebhaft, wie sie ihre Rucksäcke an sich gepresst oder ihr Geld zum Schutz vor Diebstahl am Körper versteckt hatten. Mulmige Gefühle bereiteten einigen Kinder eher die vielen Verkäufer am Eiffelturm oder die vielen Menschen insgesamt, folglich also eher der große Andrang an touristischen Sehenswürdigkeiten und die ungewohnte Hektik einer Millionenstadt.

Bereits seit 25 Jahren besteht der Austausch der Grundschüler der Sommertalschule mit den insgesamt vier Schulen in Louveciennes. Vergangenes Jahr wurde die Kooperation auf das Droste-Hülshoff-Gymnasium erweitert, dieses Jahr fuhren erstmals Kinder vom Bildungszentrum Markdorf mit. Da in dieser Altersklasse Französisch noch nicht auf dem Lernplan steht, bietet die Stadt Meersburg zur Vorbereitung eine Arbeitsgemeinschaft in der Schule an, die vom französischen Partnerschaftskomitee umgesetzt wird. In dieser lernen die Schüler locker und spielerisch einfache Vokabeln zu den Bereichen Essen, Begrüßung, Farben und Zahlen.

Geleitet wurde die AG dieses Mal von der gebürtigen Französin Annik Fahr. Fahr arbeitet in Schloss Salem und bietet dort Führungen in französischer Sprache an. Auf Anfrage von Wilma Morin, Ansprechpartnerin des Komitees, erklärte sie sich gerne bereit, den Schülern erste Sprachkenntnisse zu vermitteln. "Je früher die Liebe zu einer Fremdsprache geweckt wird, desto leichter ist es", meint Fahr. Auf die Frage, ob der zusätzliche, freiwillige Unterricht anstrengend gewesen sei, antworteten die Kinder durchweg positiv."Keine Last", war die AG für Linus, der von seinen Eltern zur Teilnahme angeregt wurde. "Von alleine wäre ich nicht darauf gekommen, aber am Ende hat es Spaß gemacht." Kai befindet: "Mit nur Deutsch ist man in der Welt schlecht dran."

Gewohnt haben die Kinder in den französischen Familien, wobei es vorteilhaft war, dass sie ihre Austauschpartner schon vom Gegenbesuch der Franzosen vor den Osterferien in Meersburg kannten. Gefragt nach den Besonderheiten in Frankreich berichtete Rebeca, dass die französischen Schulen eingezäunt sind. Morin erklärte, dass dies schon seit vielen Jahrzehnten in Frankreich so gehandhabt werde. Schon vor über 20 Jahren hat man seine Kinder vor dem Gittertor abgegeben, die Schule wurde abgeschlossen und nach Unterrichtsende zur Abholung wieder aufgeschlossen.

In dieser Beziehung hätten die Franzosen schon immer ein anderes Sicherheitsbedürfnis. "In anderen Lebenslagen lassen sie sich die Lebensfreude nicht nehmen", erklärt Morin die kleinen kulturellen Unterschiede. Den Kindern sind solche Unterschied nicht nur beim Essen aufgefallen, "das Abendessen war viel üppiger und länger als bei uns", sondern auch beim Besuch der französischen Schulen. Dort sei es viel strenger als bei uns. Wozu Linus allerdings befindet: "Die Lehrer sind strenger, aber die Kinder deswegen nicht disziplinierter."

Louveciennes

Louveciennes ist eine Kleinstadt mit rund 7000 Einwohnern in einem Villenvorort 20 Kilometer westlich von Paris. Als Sehenswürdigkeit gilt das Aquädukt, welches einst die Wasserspiele vom nahegelegen Versailles unterhielt.

Neben Hohnstein in Sachsen und San Gimignano in Italien ist Louveciennes die dritte Partnerstadt Meersburgs. Die Partnerschaft besteht seit 1991. Es bestehen eine gute Zusammenarbeit und ein reger Austausch. Die Freundschaften werden durch gemeinsame Chorkonzerte und gegenseitige Besuche zu Blumen- oder Weinfest gepflegt.