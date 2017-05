Meersburg Grenzüberschreitende Kunst in der Galerie des Bodenseekreises

Deutsch-polnische Ausstellung über das Dionysische in der Gegenwartskunst. Sie hängt bis Juni in Meersburg, dann in Tschenstochau

Der Aufgabenbereich des griechischen Gottes Dionysos war recht umfangreich und reichte vom Wein über Freude und Fruchtbarkeit bis zur Ekstase sowie Wahnsinn. „Eine kunsthistorische Aufarbeitung des Dionysischen in der Gegenwart sollte leicht sein“, dachte sich Heike Frommer, als die Zusammenarbeit mit den Ideengebern aus Polen Gestalt annahm. Wie die Leiterin der Galerie Bodenseekreis bei der Eröffnung von „Dionysos – Spuren eines Mythos“ verriet, entpuppte sich das Vorhaben dann doch komplexer. Denn Werke aus den Genres Landschaftsmalerei oder Stillleben weisen wenig dionysische Bezüge auf. Die Auseinandersetzung mit dem Thema zeigte, dass moderne und zeitgenössische Kunst dem Wesen des griechischen Gottes viel näher sind. Emotionen und subjektives Empfinden des Künstlers spielen mittlerweile eine größere Rolle als die naturgetreue Wiedergabe. Die Ausstellung im Roten Haus in Meersburg zeigt in vielen Facetten, wie lebendig ein uralter Kult in der aktuellen Kunst ist.

Die Vernissage eröffnete Stefan Feucht, Leiter des Kreiskulturamtes, stellvertretend für den erkrankten Landrat. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienen Gäste im Spiegelsaal des neuen Schlosses skizzierte er die Genese der Ausstellung. Den Ursprung bildete eine Schau zum dionysischen Element in der Kunst im polnischen Czestochowa (Tschenstochau) unter der Leitung von Barbara Major. Die beiden Landkreise verbindet seit 1999 eine Partnerschaft mit kulturellem Austausch und so entstand die Idee, eine Ausstellung mit Werken polnischer und deutscher Künstler zu konzipieren. Das nach fast zwei Jahren Vorarbeit nun in Meersburg zu sehende Ergebnis, wird dann ab Juli in Polen gezeigt. Feucht bedankte sich bei den angereisten Gästen aus Czestochowa sowie bei Heike Frommer und dem gesamten Team für den langen Atem und das große Engagement.

Anschließend blickte Anna Paleczek-Szumlas, Leiterin der Städtischen Galerie Czestochowa, auf die gute Zusammenarbeit zurück: „Entfernung hat keine Bedeutung, wenn am anderen Ende Freunde warten.“ Sie lobte das Ergebnis als „Kunst aus Deutschland und Polen auf höchstem Niveau“.

Die Kuratorin der Städtischen Galerie Czestochowa, Barbara Major, wies auf die Unterschiede des antiken und gegenwärtigen Dionysos hin. Aus dem griechischen Gott sei seit der „Geburt der Tragödie“ von Friedrich Nietzsche ein Symbol eines geistigen Zustandes geworden. Um dieser Vielschichtigkeit Herr zu werden, hätten sie Themenbereiche ausgewählt. Sie sind auf fünf Räume verteilt, die mit ‚Magische Rituale‘, ‚Ekstase‘, ‚Grenzüberschreitungen‘ oder ‚Erotik‘ überschrieben sind. Die Gemälde, Grafiken und Fotografien stammen von namhaften polnischen und deutschen Künstlern. Elebieta Siwik ist zum Beispiel mehrfach mit Fotos von Heavy-Metal-Konzerten vertreten, die Menschen kollektiv im Rausch der Musik zeigen. Otto Dix markiert mit einem Bild seiner Mutter auf dem Totenbett die Grenze am Ende des Lebens und Markus Lüpertz nannte Bilder wie „Erntedank“ dithyrambisch und machte sie so zum Loblied auf Dionysos.

Für die Ekstase bei der Vernissage war Schauspieler Peter Posniak zuständig: Er stülpte sich vor den Augen des gespannten Publikums eine Maske über und entledigte sich Teile der Kleidung, um zur Musik aus der Konserve zu hüpfen und zu tanzen, bis ihm die Luft ausging. Die Gäste konnten ihren persönlichen dionysischen Bezug nach dem Rundgang bei einem Glas Wein herstellen.



Die Ausstellung

"Dionysos – Spuren eines Mythos" mit Werken der deutschen und polnischen Kunst der Gegenwart ist bis zum 25. Juni in der Galerie Bodenseekreis im Roten Haus am Schlossplatz 13 in Meersburg zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Weitere Informationen unter: www.galerie-bodenseekreis.de