Meersburg Gestrickte Unterstützung für Amalie: Kinderhospiz erhält Spende von 500 Euro

Der Handarbeitskreis der katholischen Frauengemeinschaft Meersburg strickt das ganze Jahr über für den guten Zweck. Über 5000 Euro erwirtschafteten die fleißigen Damen, hauptsächlich durch den Verkauf der Strickware auf dem Meersburger Weihnachtsmarkt. Diese werden nun aufgeteilt an verschiedene gemeinnützige Organisationen gespendet.

In der Region spendet der Handarbeitskreis der katholischen Frauengemeinschaft Meersburg an den Helferkreis Asyl, die Markdorfer Tafel und an die Meersburger Pfarrgemeinde für karitative Zwecke. Einige der überregionalen Einrichtungen, die ebenfalls bedacht werden, sind zum Beispiel Frauen in Not, Kinderkrankenhaus Bethlehem, Hunger in Afrika/Aktion Deutschland hilft, zählte Christa Hübner, Vorsitzende der Frauengemeinschaft, auf. Sie dankte den Frauen für ihr Engagement und würdigte die Arbeit, die sie ganze Jahr über leisten.

Die älteste Strickerin, Hedwig Geßler, ist bereits 85 Jahre alt. 1982 wurde die katholische Frauengemeinschaft aus dem seit 1912 bestehenden Mütterverein gegründet. Seit Anfang an bei der Handarbeitsgruppe dabei ist Waldtraud Hirling, die dieser Gruppe 24 Jahre lang als Leiterin vorstand.

Zum ersten Mal wurde nun auch das ambulante Kinderhospiz Bodenseekreis Amalie mit einer Spende bedacht. Christiane Bosch-Schrapp, Schriftführerin der katholischen Frauengemeinschaft und ehrenamtliche Trauerbegleiterin bei Amalie, hatte auf das Kinderhospiz aufmerksam gemacht und angeregt, auch diesen auf Spenden angewiesenen Dienst zu unterstützen. "60 Prozent der Leistungen werden durch Menschen wie Sie finanziert", erklärte Barbara Weiland, Koordinatorin des Kinderhospiz. Es gäbe keine gesetzlichen Leistungen und nur 40 Prozent würden rückwirkend durch die Krankenkassen erstattet. Dankbar nahm sie den symbolischen Scheck über 500 Euro von der Leiterin des Handarbeitskreises, Anita Stölzle-Koch, entgegen.

Barbara Weiland stellte die Arbeit des erst 2010 gegründeten Hospizes vor. Anders als von Erwachsenenhospizen bekannt, gehen die Trauerbegleiter zu den Familien nach Hause. Im Idealfall sind jeweils zwei Ehrenamtliche für eine Familie zuständig. Der Zeitraum, in dem Unterstützung gegeben wird, ist vergleichsweise lang, Weiland konnte von Familien berichten, die schon seit Gründung des Dienstes betreut werden. Zurzeit begleiten 44 Ehrenamtliche Familien, in denen ein Mitglied schwer erkrankt ist. Amalie kümmert sich insbesondere um kranke Kinder, ist aber auch Ansprechpartnerin für Kinder, die Elternteile verloren haben.

Neben den erkrankten Kindern stehen die betroffenen Geschwisterkinder im Vordergrund. Hilfe bekomme aber die ganze Familie, wenn erforderlich auch die Großeltern. Momentan betreue der Dienst, der von der Stiftung Liebenau und den Maltesern getragen wird, 25 Familien im Kreis, wobei sie auch in Kooperation mit den Kinderhospizen Konstanz und Allgäu zusammenarbeiten. Die betreuten Familien sollen entlastet werden. Amalie leistet keine Pflege, sondern bietet Lebensbegleitung. Ziel ist es, "Leben und Freude in die Familien zu bringen", ergänzt Bosch-Schrapp. Durch Spenden konnten schon Geschwisterkinder in den Europapark fahren und dort einfach wieder mal nur Kind sein – unbelastet von familiären Problemen.

Kinderhospiz Amalie

"Viele Menschen sind unsicher wenn Kinder dem Tod begegnen", steht auf der Homepage von Amalie, dem ambulanten Kinderhospizdienst für den Bodenseekreis. Der Dienst bietet Lebensbegleitung für Familien bei Tod und Trauer. Die Paten begleiten bereits ab der Diagnose und bis über den Tod hinaus. Die Begleitung ist für die betroffenen Familien kostenlos. Für Kinder gibt es spezielle Trauergruppen, in denen sie sich mit Gleichaltrigen bei kreativen Arbeiten austauschen können.

Ehrenamtliche Begleiter werden permanent gesucht. Die Ausbildung zum Trauerbegleiter ist kostenlos. Sie erfolgt über acht Samstage, einmal monatlich, dazu kommt noch ein Praxisblock. Der nächste Kurs startet im Oktober. Infoabende dazu werden im Mai veranstaltet. Informationen im Internet: http://kinderhospizdienst-bodensee.de