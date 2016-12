Das Konstanzer Amtsgericht hat einen 30-jährigen Mann wegen versuchter Nötigung statt wegen räuberischer Erpressung verurteilt. Er hatte einen Taxifahrer mit einer Softair-Pistole bedroht, anstatt den Fahrpreis in Höhe von 17 Euro zu entrichten.

Als Räuber angeklagt, konnte ein 30-jähriger Mann aus dem Raum Meersburg das Amtsgericht Konstanz nach mehrstündiger Verhandlung mit einer Geldstrafe wegen versuchter Nötigung verlassen. Am 11. Februar dieses Jahres war er von Meersburg aus mit dem Taxi in seinen Wohnort gefahren und hatte einen Taxifahrer mit einer Softair-Pistole bedroht, anstatt den Fahrpreis in Höhe von 17 Euro zu entrichten. Den 53-jährigen Fahrer nahm der Vorfall so schwer mit, dass er seinen Job nicht mehr ausführen kann und derzeit krankgeschrieben ist.

Vom Angeklagten hat der Taxifahrer mittlerweile bereits 1000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Sein Anwalt fordert weitere 3000 Euro, was auf zivilrechtlichem Weg geklärt werden muss. Strafrechtlich ordnete das Schöffengericht die Drohung mit der Druckluftpistole als versuchte Nötigung und nicht, wie angeklagt, als schwere räuberische Erpressung ein. Nach der Beweisaufnahme stand fest, dass der mit zwei Promille alkoholisierte Täter den Taxifahrer nicht ausrauben wollte.

Was der Akt überhaupt sollte, blieb nicht nur dem Mann selbst unklar. Der Wirt einer Meersburger Kneipe hatte dem betrunkenen 30-Jährigen damals gegen Mitternacht ein Taxi bestellt, das ihn nach Hause bringen sollte. Der war sich im Taxi aber nicht schlüssig, ob er nun nach Hause oder noch in eine andere Gaststätte wollte und dirigierte den Fahrer mehrmals um. Schließlich entschied er, sich doch nach Hause bringen zu lassen. Als der Fahrer am Ziel 17 Euro verlangte, meinte der 30-Jährige, er habe gar kein Geld mehr. Das Angebot des Fahrers, die Summe am nächsten Tag zu begleichen, schlug er aus.

Er wollte schnell in die Wohnung gehen und das Geld holen. Seine Kappe ließ er als Pfand im Wagen. Doch als er wieder kam, hielt er die in der Dunkelheit echt aussehende Softairpistole in der Hand, stellte sich vor das Taxi und zielte auf den Kopf des Fahrers. Der zu Tode erschrockene Mann hob die Arme hoch und war vor Schreck wie gelähmt.

"Für mich ging es um Leben und Tod!", rief der Taxifahrer im Gerichtssaal und verlor kurz die Fassung. Nach einer kleinen Atempause fuhr er fort: Der Angeklagte sei auf die Fahrerseite gegangen und habe gerufen "Komm raus!". Dann habe er versucht, die Tür aufzumachen, wobei er die Waffe nach unten gehalten habe. Das war für den 53-Jährigen der richtige Moment, um mit Vollgas das Weite zu suchen. Die gerufenen Polizeibeamten fanden die Pistole später in der Wohnung des Täters auf dem Sofa. In einer Schatulle war genügend Bargeld, damit hätte er die Taxifahrt bezahlen können.

Der Angeklagte behauptete, er könne sich an rein gar nichts mehr erinnern. Ein derartiger Blackout war für einen Gerichtsmediziner aber nicht mit dem Trunkenheitsgrad des Mannes vereinbar. Das Gericht erklärte den 30-Jährigen für voll schuldfähig. Als er sich bei dem Taxifahrer entschuldigen wollte, wehrte dieser ab. "Das ist jetzt alles viel zu spät, wäre es früher gekommen, hätte es uns viel erspart."