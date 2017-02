Meersburg Gemütlich Schunkeln im Narrencafé

Der katholische Kirchenchor hat wieder einen geselligen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und viel Musik angeboten.

Meersburg (lko) Das Narrencafé des katholischen Kirchenchors Meersburg/Baitenhausen im Gemeindezentrum St. Urban ist ein kleiner Ruhepol, um die Fasnet gemütlich anzugehen. "Es ist nicht so laut, man kann sich noch unterhalten", beschreibt Helga Pawlik, die stellvertretende Vorsitzende des Chors, die Atmosphäre. Im festlich geschmückten Saal servierten die Mitglieder des Chors Kaffee und Getränke, während das Kuchenbuffet mit einer großen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten lockte. Die Erlöse aus dem Verkauf werden für einen sozialen Zweck gespendet.

Vor zehn Jahren als Orgelcafé gestartet, ist das Narrencafé inzwischen eine feste Institution im närrischen Treiben. Gab es in den vergangenen Jahren keine Livemusik, so ist Pawlik nun "froh, dass unser Chorleiter sich dies Jahr angeboten hat, Musik zu machen". Seit September 2016 ist Karl Reinhard Krüger Leiter des Chors. Krüger ist hauptberuflich Musiker, leitet noch andere Chöre und Rhythmusgruppen und ist außerdem geprüfter Orgelsachverständiger. Beim Narrencafé zeigte er sein Talent am Akkordeon. Altbekanntes wie "Marmor Stein und Eisen bricht", "die Fischerin vom Bodensee", aber auch "In der Schickeria" und "Atemlos durch die Nacht" hat er im Repertoire. Der Chorleiter zeigte auch Entertainerqualitäten, indem er das Publikum immer wieder zum Mitsingen animierte. Dieses ließ sich auch nicht lang bitten und sang fleißig mit, "denn man ist ja nicht umsonst bei einem Chor zu Gast", betonte Pawlik, "die Texte liegen auf allen Tischen aus." Auch das Tanzbein wurde geschwungen. Etliche Narren nutzten die Möglichkeit, um zwanglos und gesellig zusammenzusitzen, und so war es ein Kommen und Gehen. Nach dem zeitgleich stattfindenden Umzug und dem Narrenbaumsetzen vervollständigten verschiedene Musikgruppen den närrischen Nachmittag.