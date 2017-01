Meersburg Gemeinschaftsschule stellt offenes Angebot vor

Sport, Kochen und Kunst: An der Sommertal-Gemeinschaftsschule können sich Schüler im Rahmen des "offenen Angebots" Schulfächer aussuchen. Derzeit sind das Ballspiele, die Fitnesssportart Thairobic, Kochen, Singen, Theater und Street Art.

An Fächern wie Mathe, Englisch und Deutsch führt auch in der Sommertal-Gemeinschaftsschule kein Weg vorbei. Doch daneben gibt es für die Fünft- bis Siebtklässler auch noch ein "offenes Angebot", aus dem sie selbst auswählen können, was sie interessiert. Derzeit sind das Ballspiele, die Fitnesssportart Thairobic, Kochen, Singen, Theater und Street Art.

Die Schule stellte diesen ausgewählten Schwerpunkt der Presse vor. Denn, so Schulleiter Jürgen Ritter, die vor fünf Jahren eingeführte Gemeinschaftsschule an sich befinde sich derzeit "in einer sehr stabilen Situation", sowohl was die Politik angehe als auch die Lage vor Ort. "Das Land steht zur Gemeinschaftsschule, die Stadt ebenfalls." Und die Meersburger Schule werde gut angenommen und dürfte auch künftig "mindestens eineinhalbzügig" sein. Deshalb wolle man nun mehr auf die Inhalte hinweisen, die diese Schulart hervorhöben. Dazu gehöre das offene Angebot, "das ein stückweit auch eine demokratische Form des Lernens ist: Die Schüler können wählen."

Die erste Wahl des Sechstklässlers Alexej etwa war Kochen, ganz einfach deshalb, "weil ich das gerne mache". Unter Anleitung von Marthe Reck misst er 150 Gramm Butter für Brownies ab. Ein paar Türen weiter übt Franziska Restle mit ihrem Chor das Lied "Only you" von den Flying Pickets und auch die Theatergruppe probt eifrig: einen Krimi-Dreiakter, den die Schüler selbst geschrieben haben und beim Spielen weiterentwickeln. Dabei sind sie ganz schön kreativ und flexibel. So spielt Nils sowohl das Mordopfer als auch in der anschließenden Gerichtsverhandlung den Staatsanwalt, Batul, die aus Syrien stammt und die Schule seit über einem Jahr besucht, kabbelt sich mit Michaela, ob sie nun eine Notärztin spielt oder nur eine Rettungsassistentin.

"Ärztin!", beharrt Batul. Katharina stieß nach einem Schulwechsel später zur Gruppe, damit sie auch noch etwas beisteuern konnte, hat sie einfach einen weiteren Akt dazugeschrieben. "Ich mag einfach Theater", sagt sie. Auch den Auf- und Umbau organisieren die Schüler selbst, wie ihre Lehrerin Kerstin Fritz betont. In der Street-Art-Gruppe erklärt Lehrer Tobias Schmitt, wie man Schablonen herstellt, bevor es ans Sprayen geht. Das findet in der Regel nicht auf Wände statt, sondern auf Pappen, Bretter oder auch mal ein Skateboard, so dass die Schüler ihr Kunstwerk heimnehmen können. Ein Schüler fertigt trotz einer Sehbehinderung mit dem Papierskalpell präzise eine filigrane Vorlage.

Die Gemeinschaft zwischen den Schülern werde jahrgangsübergreifend im offenen Angebot noch verstärkt, freut sich Konrektor Wolfgang Fitz. Und es fördere eben auch auf besondere Weise die Inklusion, die Integration von Schülern mit Handicap.

Das offene Angebot, unterstreicht Jürgen Ritter, festige in besonderer Weise auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis, da es sowohl stark die Interessen der Schüler als auch die Fähigkeiten der Lehrer berücksichtige. Beide Seiten könnten zeigen, was sie außerhalb des regulären Lehrplans noch so drauf haben. Und im Gegensatz zu anderen Schulen, "haben wir das fest im Curriculum". Die Schüler könnten sich darauf verlassen, dass die Angebote regelmäßig stattfänden. Lehrerin Britta Hering koordiniert letztere. Die Schüler könnten halbjährlich wechseln, wenn sie das wollten. Nur beim Singen sollte man möglichst das ganze Schuljahr dranbleiben.

Dessen Leiterin Franziska Restle ist Profi-Musikerin und Gesangslehrerin. Die anderen Anbieter sind Lehrkräfte. Auch mit Vereinen oder heimischen Handwerkern würde die Schule sehr gerne zusammenarbeiten, Das sei aber aus Zeitgründen schwierig, weil das offene Angebot vormittags stattfinde, quasi als kreativer und entspannender "Puffer" zwischen dem Pflichtunterricht.

Gemeinschaftsschule

Die Meersburger Sommertalschule startete 2012/13 als eine der ersten Gemeinschaftsschulen im Land. Derzeit besuchen sie rund 140 Schüler. Der erste Jahrgang hat jetzt die neunte Klasse erreicht. Von 34 Schülern, so Konrektor Wolfgang Fitz, machten Ende dieses Schuljahres 14 den Hauptschulabschluss, davon startete rund ein Drittel anschließend direkt mit einer Berufsausbildung, die anderen mit der zweijährigen Berufsfachschule. 20 Schüler strebten im nächsten Jahr die Realschulabschlussprüfung an. Schulleiter Jürgen Ritter betont, das sei sehr bemerkenswert und unter den Bedingungen zum Start der Gemeinschaftsschule nicht zu erwarten gewesen. "Ich glaube fest, dass das ein systemischer Effekt ist." Fitz pflichtet ihm bei. Die Schüler hätten nie die Erfahrung des Scheiterns gemacht, "sie standen nie am Rande". Er glaube, der Respekt, den sie durch diese Schulart erführen, "stärkt die total". Ritter ergänzt, die Klassen seien "auch stark aufgefüllt worden durch Konstanzer Gymnasiasten". Er denke, dass ein Grund dafür auch die "Neugier auf diese neue Form des Lernens" sei. (flo)