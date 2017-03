Meersburg Gemeinderat verabschiedet Bürgermeister Brütsch

Martin Brütsch hat seine letzte Gremiumssitzung geleitet. Anschließend gab es einen Umtrunk mit Bürgern im Vineum.

Meersburg – Mit einer Jahreskarte der Bodensee-Schiffsbetriebe und einem italienischen Schokoladenkuchen versüßte der Gemeinderat dem scheidenden Bürgermeister Martin Brütsch den Abschied. Zur letzten Ratssitzung, die Brütsch leitete und die auch seine Lebensgefährtin Heike Hüber verfolgte, hatte er die Bürger ins Vineum eingeladen, wo es anschließend einen kleinen Umtrunk gab. Brütsch, der acht Jahre lang Stadtoberhaupt war, unterlag bei der Wahl im Januar deutlich dem Sieger Robert Scherer.

Brütsch sagte nun mit Fassung: "Es ist ein Wahlamt, das war mir vom ersten Tag an bewusst." Er werde nun seine Arbeit zu Ende führen. Brütschs Amtszeit dauert noch bis zum 31. März.

Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt (CDU) hielt im Namen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung die Abschiedsrede, dankte Brütsch und wünschte ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute. In den vergangenen acht Jahren hätten die Räte mit Brütsch 274 Sitzungen abgehalten, insgesamt gemeinsam 822 Stunden oder 34,25 Tage direkt miteinander verbracht. Gemeinsam habe man große Projekte verwirklicht, so die Sanierung von 38 Wohnungen in den Lichtenwiesen, die Sanierung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die Weiterentwicklung der Schule zur Gemeinschaftsschule. Deren Sanierung und Erweiterung habe man ebenfalls auf den Weg gebracht, den Breitbandausbau vorangetrieben, den Umbau und die Sanierung des Heilig-Geist-Spitals zum heutigen Vineum umgesetzt. Allein in diesen Projekten, so Schmidt, steckten 12,84 Millionen Euro Investitionsvolumen.

Einige der zurückliegenden Aufgaben hätten Bürgermeister und Rat wenig Spielraum gelassen, oft habe man in kürzester Zeit handeln müssen. Schmidt: "Ich erinnere nur an die Insolvenz unseres Thermebetreibers vor einigen Jahren." Schmidt würdigte Brütsch mit den Worten: "Ihre sprichwörtliche Zähheit, Ihr stetiger Wissensdurst nach Zahlen und Fakten und Ihre Besonnenheit waren hier stets eine große Hilfe." Schmidt weiter: "Als kühler Analyst, der eher emotionslos, also niemals mit dem Bauch, sondern stets mit dem Kopf entscheidet, schritten Sie zielorientiert voran. Stets im Auge behaltend, keinen Fehler zu machen, Neutralität zu wahren und niemals überstürzte und hektische Entscheidungen zu treffen."

Der frühere Bürgermeister und spätere Konstanzer OB Horst Eickmeyer habe einmal gesagt: "Das Bürgermeisteramt macht einsam und verletzbar." Auch hier gelte der Satz, so Schmidt: "Das Amt verändert den Menschen und nicht der Mensch das Amt." Schmidt bescheinigte Brütsch: "Sie haben sich in dieser Zeit Ihre ureigenen menschlichen Stärken bewahrt: Bescheidenheit, eine natürliche Scheu, und in all den Jahren haben Sie es geschafft, völlig uneitel zu bleiben und sich weder an eine barocke Lebensart zu gewöhnen noch den eigenen Narzissmus zu pflegen." Schmidt schloss, diese Stärken und auch Brütschs Lieblingswort "signalisieren", das er auch in der vorangegangenen Sitzung fünfmal verwendet habe, "werden uns stets in Erinnerung bleiben".

Brütsch ließ in seiner Entgegnung die vergangenen acht Jahre ebenfalls kurz Revue passieren, begleitet von einer Diashow mit Bildern der wichtigsten Ereignisse. "Ich denke, ich kann ein gut bestelltes Haus an meinen Nachfolger übergeben." Auf die gemeinsam verwirklichten Vorhaben "dürfen wir stolz sein". Brütsch dankte seinen Mitarbeitern in der Stadt- und Spitalverwaltung. "Alleine schafft man solche Projekte nicht." Er dankte auch den Bürgern für ihre Unterstützung und hatte noch eine Gabe für sie: seine persönliche Bilanz der vergangenen acht Jahre, die er zu Papier gebracht hatte und an Interessierte verteilte.

Zur Person

Martin Brütsch kam am 23. Februar 1972 in Singen zur Welt und besuchte dort das Hegau-Gymnasium. Von 1992 bis 1998 studierte er in Würzburg und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Danach arbeitete er an der Würzburger Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuerlehre. Parallel war Brütsch als freier Mitarbeiter in Steuerkanzleien tätig. Seit 2008 lebt Brütsch in Konstanz.

Mit seiner Partnerin Heike Hüber hat er einen Sohn, Jakob. Am 1. Februar 2009 wurde der Parteilose in Meersburg mit 35,36 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. 2010 wurde Brütsch an der Universität in Würzburg zum Dr. rer. pol. promoviert. Bei der Wahl am 22. Januar 2017 unterlag er mit 22,8 Prozent der Stimmen dem Sieger Robert Scherer (70,2 Prozent). Wie seine künftige Laufbahn aussieht, lässt Brütsch noch offen. Er habe mehrere Optionen, die er derzeit noch prüfe, sagte er gegenüber der Presse. (flo)